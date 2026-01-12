A dollár menedékstátusza forog kockán Trump és a Fed konfliktusa miatt - szakad a zöldhasú, aggódik a pénzpiac, újabb csúcson az arany, ide menekülnek a befektetők

A dollár hétfőn jelentősen gyengült az euróval és a svájci frankkal szemben, valamint a japán jennel szemben is enyhén lejjebb csúszott, miután a Donald Trump kormányzata büntetőeljárással fenyegette meg Jerome Powellt, az amerikai jegybank elnökét. A lépés veszélyeztetheti a dollár menedékdeviza-státuszát – írja a Reuters.

A dollár menedékstátusza kockán forog Trump és a Fed konfliktusa miatt / Fotó: Dilok Klaisataporn

A dollárindex, amely az amerikai deviza erejét hat fő devizával szemben méri, 0,37 százalékkal 98,759 pontra csökkent, ezzel megszakítva az öt napja tartó erősödési sorozatát.

Az arany ára rekordszintre, unciánként 4600,33 dollárra ugrott, miután Powell egy videóüzenetben védelmébe vette a jegybank függetlenségét.

„A jegybank reakciói alapvetően és hosszú távon megváltozhatnak, ha a Fehér Háznak sikerül átvennie az ellenőrzést a monetáris politika felett. A Fed már elkezdte a kamatcsökkentési ciklusát , ami akkor válik relevánssá, ha az inflációs kockázatok újra erősödnek. Mivel azonban a devizapiac előretekintő, ez már most is indokolja az amerikai dollár magasabb kockázati felárát– mondta Thu Lan Nguyen, a Commerzbank deviza- és árupiaci kutatásának vezetője a hírügynökségnek.

Elemzők szerint a piacok egyelőre nem estek pánikba, mivel arra számítanak, hogy Donald Trump amerikai elnök hiteles utódot nevez ki Powell helyére, és hagyja, hogy az új vezető irányítsa a monetáris politikát.

Hétfőn reggel a svájci frank volt a legerősebb deviza, 0,52 százalékkal 0,7968-ra erősödött a dollárral szemben. Az euró tovább profitált abból, hogy az amerikai politikai fejlemények eladási hullámot indítottak el az amerikai eszközök piacán: az euró 0,44 százalékkal 1,1688 dollárra emelkedett, ami december 10. óta a legnagyobb napi erősödése volt.

A geopolitikai történések sem állnak a dollár mellett

A dollár az ázsiai kereskedés korai szakaszában még egy hónapos csúcsra emelkedett, miután a pénteki amerikai foglalkoztatási adat erősítette azt a várakozást, hogy a Fed a hónap végén változatlanul hagyja a kamatokat. Eközben az iráni tüntetések során jelentett több száz haláleset fokozta a geopolitikai feszültséget, ami növelte a menedékeszközök iránti keresletet.

A japán jennel szemben a dollár 0,1 százalékkal 157,80 jenre gyengült, ami továbbra is közel van az egyéves csúcshoz.

Vasárnap a japán miniszterelnök, Takaicsi Sanae pártjának koalíciós partnere jelezte, hogy előrehozott választás jöhet február 8-án vagy 15-én, ami óvatosságra intette a befektetőket. A média már pénteken arról számolt be, hogy a kormány februári voksolást fontolgat.