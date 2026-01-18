Donald Trump perrel fenyegeti a világ egyik legnagyobb bankját

Donald Trump amerikai elnök szombaton azzal fenyegetőzött, hogy beperli a JPMorgan Chase-t, amiért állítólag jogtalanul szüntette meg számára a számlaszolgáltatást a 2021. január 6-án, a Capitoliumnál történt zavargást követően – számolt be az Origo. „Két héten belül beperlem a JPMorgan Chase-t” – írta Trump közösségi médiás bejegyzésében.

Az asztalra csapott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke / Fotó: Evelyn Hockstein / Reuters

Augusztusban az amerikai elnök aláírt egy végrehajtási rendeletet, amelynek alapján a bankok senkitől sem tagadhatják meg pénzügyi szolgáltatásaikat vallási vagy politikai meggyőződése miatt. Egy augusztusi CNBC-interjúban bizonyítékok bemutatása nélkül azt állította, hogy egyes bankok diszkriminálták: a JPMorgan Chase és a Bank of America is megtagadta a betéteinek befogadását az első elnöki hivatalba lépése után.

Akkoriban a JPMorgan azt nyilatkozta, hogy politikai okokból nem zárol számlákat, míg a Bank of America azt közölte, hogy nem nyilatkozik az ügyfelekkel kapcsolatos ügyekben – írja a CNBC.

Donald Trump és családja nincs jóban a nagybankokkal

Trump és családja korábban többször is kritizálta a pénzügyi intézményeket, amiért állítólag politikai nézeteik miatt megtagadták az együttműködést velük. Donald Trump Jr. tavaly azt nyilatkozta, hogy családja nehezen fér hozzá a nagybankok szolgáltatásaihoz – ez a helyzet késztette állítólag arra a Trump házaspárt, hogy belépjenek a kriptoiparba. „Szóval a családom nem azért kezdett bele a kriptovalutákba, mert azt gondolták, hogy »hé, ez a következő menő dolog«, hanem kényszerből vágtunk bele” – mondta Trump Jr. a CNBC-nek adott interjújában tavaly júniusban.

Trump ugyanebben a Truth Social-bejegyzésben tagadta azt az értesülést, amely szerint hónapokkal ezelőtt egy Fehér Házban tartott találkozón felajánlotta Jamie Dimonnak, a JPMorgan vezérigazgatójának a Federal Reserve elnöki posztját.

