Nagyon durva terepen épít magyar cég autópályát - 10 kilométeren 16 híd lesz

Az észak-szlovákiai, Lengyelországgal határos Kiszucai régióban hétfőn az ünnepélyes alapkőletétellel – amelyen Robert Fico kormányfő is fontosnak tartotta megjelenni – elkezdődött a D3-as autópálya három hiányzó szakasza közül a leghosszabb építése.

Autópályát épít a Duna Aszfalt Szlovákiában / Fotó: Mike Mareen / Shutterstock

A Zsolna (Zilina) megyeszékhely és a Kysucké Nové Mesto város közötti szakasz teljes hossza 11,2 kilométer.

Az aláírt szerződés szerint a munkát 1307 nap alatt kell befejezni.

A három cég alkotta konzorcium, melynek része a magyar Duna Aszfalt is – a másik kettő a szlovák Váhostav és Metrostav – összesen 398,7 millió euróért (áfa nélkül) vállalta a sztrádaszelvény megépítését.

Ugyanez a három társaság építheti meg egyébként a D3-as rövidebb szakaszát is Cadca járási székhelyig – ennek építése 2025 végén már el is kezdődött.

A Duna Aszfalt konzorciuma jó ajánlatot adott

Jozef Ráz szlovák közlekedési miniszter elégedett a közel 400 milliós árral, ami szerinte az eredetileg becsült értékhez képest közel 110 millió euróval kisebb. A Kiszucai régió (Kysuca) a Javorníky és a Kiszucai Beszkidek hegyvonulatai között elterülő tájegység,

a rendkívül nehéz terepviszonyok miatt csak ezen a 11,2 kilométeres szakaszon 16 hidat kell építeni.

A befejezést követően a teljes kiszucai D3-as főútvonal, amely nagy tranzitforgalmat bonyolít le Lengyelország felé, összeköti majd Zsolnát Cadcával. Csaknem 60 híd, három kereszteződés és 40 kilométernyi zajvédő fal épül ezen a részen. A három szakasz együttes költsége áfa nélkül körülbelül 890 millió euró lesz, amelynek 85 százalékát uniós forrásokból, a fennmaradó részt pedig állami költségvetésből fedezik.