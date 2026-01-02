Még be se indult a szegedi BYD-gyár, a németek már vesztésre állnak: Kína elárasztotta elektromos autókkal Európát – ezeket a modelleket veszik, mint a cukrot
Már csak a december hiányzik, megvannak a számok az év 11 hónapjára, és azok új kínai rekordot jeleznek. Az autógyártására hagyományosan oly büszke Európai Unióban immár minden nyolcadik elektromos autót kínai vállalat állította elő, márpedig ha hihetünk a blokk zöldítési stratégiájának, az üzemanyagot égető járművek korszakának vége felé haladunk, a jövő az e-autóké. A számok dinamikája alapján inkább a kínaiaké, mint az európaiaké. Rengeteg kérdést vet fel, ha évet összegzünk és előretekintünk.
Amit fontos tudni:
- A kínaiak annak ellenére nyomulnak, hogy az EU 2024. október 30-i hatállyal a 10 százalékos alapvám felett 35,3 százalékig terjedő extra tarifát vetett ki a kínai gyártókra, attól függő mértékben, mekkora állami támogatást állapított meg náluk korábbi vizsgálata.
- Gazdasági stratégiáját az unió korábban a zöldítő modernizálásra alapozta, ezen a területen azonban Kína játszva körözte le, ennek egy fontos területe az autóipari szektor, amely Európában – beleértve a legnagyobb gyártó és egész Európára kisugárzó hatású Németországot – hatalmas elbocsátásokra kényszerült.
- Ursula von der Leyen tavaly nyáron kezdődött második európai bizottsági elnöki és Friedrich Merz májusban indult első kancellári ciklusa már a fegyverkezésre helyezte át a hangsúlyt, amelytől az ipar modernizációját is remélik, az elhatározott hatalmas német költekezései program támogatásával.
- Idén megnyílhat a kínai BYD szegedi gyára, amely százezrével önti majd az autókat az európai piacra vámfizetés nélkül. Más kínai gyártók is nyugatra ugranának, és Pécs is szóba került mint helyszín.
- Kínában hatalmas árverseny indult a gigászi gyártók közt, aminek logikus és deklarált következménye, hogy külföldön igyekeznek felfuttatni az eladásokat, a tökéletes célpont pedig a háború és a szankciók miatt felszökött energiaköltségei miatt megroggyant iparú Európa. Nem csak az unió, a belőle kilépett britek is beleértendők természetesen.
És most a friss tények arról, mi történt eddig az európai autópiacon, amiből a jövőt olvashatjuk.
E-autók: akár durván megvámolt a termék, akár nem, egy biztos – a kínaiak mennek előre
A kínai autógyártók novemberben rekordot jelentő 12,8 százalékos részesedést értek el Európa elektromosautó-piacán, tovább növelve az idei év során szerzett pozícióikat az uniós vámok költségei ellenére – jelenti a Bloomberg.
A gyorsan növekvő hibridautó-kategóriákban a kínai márkák ismét erősödni tudtak: részesedésük meghaladta a 13 százalékot az EU-ban, az EFTA-országokban és az Egyesült Királyságban a Dataforce kutatóintézet adatai szerint.
A BYD Co. és a SAIC Motor Corp. vezette márkák, valamint az újabb belépők – például a Chery Automobile Co. és a Zhejiang Leapmotor Technology Co. – idén fokozták erőfeszítéseiket az európai piac meghódítására. Ami a többletvámokat illeti, ezeket egyszerűen lenyelték a kínai autógyártók, miközben olyan területek felé terjeszkednek, amelyeket nem érintenek az új tarifák – például a hibrid modellek, illetve az EU-n kívüli piacok, mint az Egyesült Királyság – összegez a hírügynökség.
Negyvenszeres növekedés, tizenegyszeres – ilyen számok röpködnek
Októberig a Leapmotor európai elektromosautó-eladásai több mint 4000 százalékkal ugrottak meg a Jato Dynamics adatai szerint. A felfutást gyorsította a Stellantis NV-vel – a Peugeot, Fiat és Opel anyavállalatával – létrehozott vegyesvállalat.
A Chery Omoda márkája ugyanezen időszakban 1100 százalékos növekedést ért el az elektromosautó-eladásokban.
Ahogy a kínai autógyártók egyre több elektromos és elektrifikált modellt értékesítenek Európában, a kontinens saját gyártói igyekeznek lépést tartani, miközben enyhítést sürgetnek a hagyományos, fosszilis üzemanyaggal működő autók kivezetését célzó uniós szabályozásban.
Az EU tisztségviselői azt is javasolták, hogy ejtsék a belső égésű motoros új autók értékesítésének 2035-re tervezett tilalmát, ez a legutóbbi kísérlet arra, hogy megvédjék Európa egyik legfontosabb iparágát egy kaotikus energiaátmenettől. A gyártók azonban pont a káosztól félnek, amibe tulajdonképp már bele is sodorták a szektort az unió stratégiát nélkülöző, kapkodó lépései. A két hete nyilvánosságra került új javaslatcsomagot a VDA német autólobbi elnöke egyenesen katasztrofálisnak nevezte.
A fegyverkezés és a versenyképesség ugyanannak az éremnek a két oldala – vetítette előre Ursula von der Leyen a 2025. márciusi EU-csúcson, majd ehhez tartotta magát.
Új életet lehelhet Pécsbe a gigászi kínai autógyár, szüksége van rá, és le is győzheti a spanyolokat
Közkeletű vélekedés, hogy a Dunántúl Magyarország fejlett része, és van is igazság benne, a Dunántúl egészére azonban mégsem vonatkozik ez. A kínai autógyár, a Great Wall Motors európai terjeszkedésének lehetséges kulcshelyszíne Pécs, és a régiónak nagy szüksége is lenne egy ilyen hatalmas indító lökésre, miközben az adottságai is megvannak hozzá – mutatjuk, miért.