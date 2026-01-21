Deviza
EUR/HUF384,76 -0,08% USD/HUF328,95 +0,2% GBP/HUF441,5 +0,04% CHF/HUF414,42 -0,33% PLN/HUF91,23 +0,09% RON/HUF75,55 -0,08% CZK/HUF15,81 -0,09% EUR/HUF384,76 -0,08% USD/HUF328,95 +0,2% GBP/HUF441,5 +0,04% CHF/HUF414,42 -0,33% PLN/HUF91,23 +0,09% RON/HUF75,55 -0,08% CZK/HUF15,81 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 308,37 +0,02% MTELEKOM1 900 -1,45% MOL3 598 +0,17% OTP38 010 +0,37% RICHTER10 150 -0,98% OPUS553 +0,55% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS155 +1,31% WABERERS5 300 +1,15% BUMIX10 319,48 +0,39% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 565,56 +0,17% BUX121 308,37 +0,02% MTELEKOM1 900 -1,45% MOL3 598 +0,17% OTP38 010 +0,37% RICHTER10 150 -0,98% OPUS553 +0,55% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS155 +1,31% WABERERS5 300 +1,15% BUMIX10 319,48 +0,39% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 565,56 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
e-autó
támogatás
német gazdaság
autóipar
Kína
Mercosur

Kínai pártlap üdvözli Berlin e-autó-programját, közben a német gazdák tüntetnek – pörög az EU-komédia

Vezércikkben üdvözli az új német programot a Kínai Kommunista Párt lapja. Az e-autók támogatásának német visszavezetését nem érdek nélkül üdvözli Peking, ráadásul az ügy összefügg a Mercosur-egyezménnyel, amely ellen a német gazdák is tüntetnek – tanulságos történet a világgazdaságban dúló viharról, amely ide-oda hányja az Európai Unió német tisztek dirigálta hajóját.
Pető Sándor
2026.01.21, 19:14

A Global Times a Kínai Kommunista Párt (KKP) lapja, ezen keresztül kommunikálják a gigagazdaság urai nemzetközi állásfoglalásaikat. A lap most „GT Hang” vezércikkében dicséri agyba-főbe a friss hírt, hogy „Németország újraindítja az 1500 eurótól hatezer euróig terjedő támogatásait a magánszemélyek elektromosautó-vásárlásaira”.  Nem is lehetne elképzelni történetet, amely jobban illusztrálná korunk mély átalakulását: az összefüggések a Strasbourgban tüntető gazdákig, Latin-Amerikáig és Washingtonig terjednek, nem marad ki Budapest sem, és arra is rálátást kapunk belőle, miképp hányódik a felkavart vízen az Európai Unió német tisztek dirigálta lélekvesztője.

Chinese Electric Car Brand Avatr At IAA Mobility In Munich
Fotó: NurPhoto via AFP

Emlékezhetünk a csinnadrattára, mikor első európai bizottsági elnöki ciklusában Ursula von der Leyen és tábora bevezette a zöldforradalmat, amelyet globálisan az EU-nak kell vezetnie, megmentve iparát és fellendítve gazdaságát. Második elnökségére a német vezető szépen átnyergelt a hadigazdaságra, miután kiderült, hogy a zöldfutamban Kínának évekbe se telt lekörözni az uniót, és van olyan fagyi, ami visszanyal.

A Global Times globálisan gondolkodva üdvözli, hogy az új német támogatás a zöldforradalmat és a bolygó megmentését szolgálja: a Nyugatról kisugárzó elvek tehát a kínaiak mellett állnak, amint a globalizáció több évtizedig sikeresen zajló, majd Nyugaton évek alatt félresöpört elvei is.

Ha azonban érteni akarjuk a világ átalakulását, tudnunk kell: a minden irányból a nyakunkba zúduló, egymással is ellentmondó erkölcsi kioktatások mögött kivétel nélkül mindig érdekek állnak. Lássuk tehát, mik a kínaiak érdekei, melyek az EU-tagoké – amelyek egymással is szembeállítják őket –, és mi köt össze egy német autótámogatást Latin-Amerikával és Washingtonnal, talán még Grönlanddal is.  

E-autók német támogatása: Peking a német autóipar felélesztését üdvözli?

A német autóipar felélesztése nagyon jól jönne Európának, még annál is jobban Magyarországnak (miközben hazánk a kínai autóiparra is helyezett tétet, de ez még a jövő zenéje). A KKP székhelye azonban Peking, nem Brüsszel, így a kérdésünkre már meg is van a válasz.

Hogy jobban értsük, rávilágít erre a vezércikk egy kiemelt részlete:

A támogatási program nyitott lesz minden gyártónak, beleértve a kínai márkákat, és a német kormány nem alkalmaz eredetalapú megszorításokat a jelentések szerint 

– olvashatjuk a cikk legelején.

A fontos háttér: a kínai autógyártó-gigászok kinőtték a hatalmas és bővülő hazai piacot, a múlt évre a hatóságok által is veszélyesnek látott árverseny alakult ki, így elkezdtek irgalmatlan tempóban külföldre növekedni, és az áradat már az európai piacokat mossa. 

A Szegeden gyárat építő BYD egymaga tavaly hétszeresére növelte e-autó-eladásait Németországban, lehagyva a Teslát, és a tavaly ott eladott legalább részben elektromos járművekből 4,3 százalékkal vette ki a részét. Az összes kínai gyártó együttes részesedése valószínűleg még nem érte el a 10 százalékot, de a további gyors növekedés garantált, kiszámolni tehát nem lehet, a 2029-ig tartó 3 milliárd eurós német támogatás mekkora része kerül Kínába, de az biztos hogy legalább százmilliók. Illetve ebből Magyarországra is jut, ha beindul a BYD, amelyet talán más kínai gyártó is követ.

Az EU nem igazán barátságos környezet az autóiparnak, így jön a képbe a Mercosur

A kínai autók tehát nyomulnak, és képesek az árversenyre a 2024 őszén rájuk rótt extra EU-vámok ellenére, és bár Kínában is van malőr – az árak összeomlása –, a tervezés szempontjából a termelést visszavető problémák nem a kommunista Pekingben, hanem a nem kommunista Brüsszelben léptek fel.

Az európai autógyártók – nyakukban az elhibázott uniós és német energiapolitikával – először azt panaszolták, hogy Brüsszel túltolja a bolygómentő verseny sebességét, majd mikor a szektorra rótt klímacélokból decemberben visszavett, már maga az irány és szándék vált zavarossá. Hogy lehet világosan kommunikált stratégia nélkül felelősséggel beruházni? Ezt az utóbbi kisiklást korrigálja a friss német támogatási program.

Az év Friedrich Merz kancellár számára azzal indult, hogy menesztette legközelebbi munkatársát, kabinetfőnökét, mert a gazdasághoz jobban konyító segítőtársra volt szüksége, majd nyilvánosan elismerte, hogy a gazdaság bizonyos szektorai kritikus állapotba kerültek. Mindenki értette, hogy elsősorban az autóiparra gondolt – bár az energiapolitika a tönk szélére sodort más szektorokat is –, és nem tudni, a mezőgazdaságra is. Az azonban világosan kiderült, hogy az utóbbit hajlandó feláldozni az előbbi kedvéért.

A negyed évszázadnyi huzavona után a hét végén a latin-amerikai országokkal aláírt Mercosur szabadkereskedelemi egyezmény legnagyobb támogatója, sarokköve Németország volt, hiába tüntettek ellene számos EU-tagország gazdái mellett a németek is. Az ok: ha az élelmiszer-termelésben az egyezmény a latin-amerikaiaknak kedvez is, a németek azt remélik tőle, hogy ipari exportjuk, főleg az autók számára kedvező lesz. 

Merz hajlandó feláldozni a gazdákat, Macron nem – de bejön-e a számítás, miközben mindenkivel összeveszünk?

Merzzel szemben nem volt hajlandó feláldozni a francia mezőgazdaságot Emmanuel Macron francia elnök, aki ellenezte a megállapodást. Talán segít ezt megérteni, a francia mezőgazdaság jelentős súlya mellett, hogy a francia Renault brand tavaly Mercosur-egyezmény nélkül is képes volt 21 százalékkal növelni latin-amerikai eladásait, miközben Európában „lassított” a Dacia. 

A német gyártók összehasonlítható adatai nem ismertek, a jelek szerint azonban nem tudták ezt követni. Mindenesetre, miközben saját belföldi és európai piacaikról szorítják ki őket a kínaiak, biztosan jót tenne nekik, ha a 300 milliós Mercosur-piacon beindulhatnának. 

A kérdés, hogy a Mercosur-egyezmény tényleg ilyen sikert hoz-e. Ugyanerre a piacra ugyanis az említett kínaiak is hajtanak. Ráadásul megjelent egy új faktor is: Donald Trump elnök felmelegítette az Amerika az amerikaiaké elvet, és ennek megfelelően növelné az USA politikai és gazdasági befolyását a kínaiakkal eddig könnyebben barátkozó Latin-Amerikában is. 

Ahol, láthatjuk, egyszerre kell versenybe szállnia a két világgazdasági kolosszussal, melyek közül Kínával – hiába a friss pekingi dicséret a németeknek – fasírtban van, az amerikaiakkal pedig épp most van összeveszőben Ukrajna és Grönland miatt. Miközben a dél-amerikaiak a minden uniós politika sarokkövévé vált ukrajnai konfliktus ügyében az oroszokhoz és a kínaiakhoz álltak közelebb, mint az európaiakhoz. Tényleg ez a régió lesz az Európai Unió és Németország kitörési pontja? 

Következményekkel és tanulságokkal a magyarok számára is szolgál az ügy

Láthatjuk, a globális piaci átrendeződés egyrészt elképesztő sebességgel zajlik, másrészt stratégiai aknamező, a lehetséges tévedések bonanzája. 

Mire teszünk, mibe fektetünk, még akkor is hatalmas kockázatokkal jár, ha jó az iránytűnk és van stratégiánk, ezek nélkül a beruházásokat elnyelheti a föld.

Ki tudhatja, nem az-e a téma, hogy aláírunk a Mercosurnak – Manfred Weber oldalán, mentelmi jogot élvezve nehéz stratégiai ígéreteket tenni
Ki tudhatja, nem az-e a téma, hogy aláírunk a Mercosurnak – Manfred Weber oldalán, mentelmi jogot élvezve nehéz stratégiai ígéreteket tenni / Fotó: AFP

Az unió esetében, amely számára Von der Leyen asszony kedden Davosban lengette meg a függetlenség zászlaját, az utóbbi is kétséges. Magyarországon Orbán Viktor kormányfő világos stratégiát jelölt ki a beruházások számára. A veszélyekre mutat rá az ellenzéki Magyar Péter friss esete, aki képtelen volt stratégiát felmutatni az Európai Parlamentnél tüntető gazdáknak – el is zavarták –, hisz ha kijelenti is, hogy ellenzi a Mercosur-egyezményt, azokkal tart, akik létrehozták, és tőlük függ még kockán forgó mentelmi joga is.

Ami a német autóipart illeti, a sikere a magyarok világos érdeke, különösen ha nem Latin-Amerikába viszik a termelést, hanem hozzánk. Ha bárhol befuccsolnak, az visszahat a magyar gazdaságra, hánykódásuk mindenütt fáj a Duna mentén. A kockázatot csökkentő tét a kínai gyárak. Ha azonban elmérgesedik, ami már mostanra mérgezett, bárkivel bármi megtörténhet. 

Világrend

Világrend
782 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu