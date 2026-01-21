Deviza
Grönland
édesvízkészlet
Donald Trump
nemzetbiztonság
édesvíz

Hatalmas fordulat Grönland ügyében, ezért szemelte ki magának valójában Donald Trump

A világ édesvízkészletének jelentős hányada Grönland jégtakarója alatt rejtőzik, ami a globális felmelegedéssel idővel kitermelhetővé válik. Lehet, hogy nem is annyira az ásványkincsek, hanem ez jelentheti ennek a hatalmas földdarabnak a legnagyobb vonzerejét a Trump-adminisztráció számára.
Világgazdaság
2026.01.21., 16:00

Az édesvízkészletek bolygónkon egyre inkább végesek, és mindinkább nemzetbiztonsági kérdésnek számítanak – írja az Origo. A jövőbeli kilátások pedig nem túl biztatók, elegendő, ha csak a CNBC által felidézett 2023-as jelentésre gondolunk, amely szerint a víz iránti igény akár 40 százalékkal is meghaladja majd a kínálatot 2030-ban. 

édesvízkészlet, Report from Nuuk, Greenland grönland
A Föld édesvízkészletének 10 százaléka Grönlandon található / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Stratégiai kérdés a víz

Az éghajlatváltozás hatására a vízben gazdag területek idővel kiszáradnak,  a víz iránti igény viszont várhatóan emelkedni fog a népesség növekedésével. Ennek következtében több vizet kell mozgatni a hozzáférés biztosítása érdekében.

A víz stratégiai eszköz, mert kulcsfontosságú az élethez, a gazdasághoz (mezőgazdaság, ipar, energia), a fenntarthatósághoz és a stabilitáshoz. Egy olyan, globálisan egyre szűkülő erőforrás, amely nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel, és a kritikus infrastruktúrák védelme, valamint a vízhiány kezelése megjelenik az egyes államok nemzetbiztonsági stratégiáiban. A globális vízhiány növekedése geopolitikai feszültségeket okozhat, ezért a vízkészletek stratégiai jelentősége nagy. 

A világ vízkészletének mindössze három százaléka édesvíz, amely a megfelelő ivóvíz alapját képezi, és ennek csak kisebbik része hozzáférhető. 

A világ édesvízkészleteinek nagy része gleccserekbe és jégsapkákba van zárva, elsősorban az Antarktiszon és Grönlandon, ugyanakkor a bolygó felmelegedésének hatására a grönlandi kormány szerint évente akár 300 milliárd tonna víz is elolvadhat a grönlandi jégtakaróból. 

Hatalmas édesvízkészletek Grönlandon

Grönland édesvízkészletei, amelyek a Földön található összes tartalék 10 százalékát teszik ki, többnyire befagyott tőkének tekinthetők, nem pedig könnyen elérhető készletnek – mondta Nick Kraft, az Eurasia Group befektetési szakértője a CNBC-nek. – Grönland vize stratégiai eszköz és piaci rést jelentő üzleti lehetőség, de nem kínál rövid távú megoldást a globális vízhiányra vagy -keresletre” – hangsúlyozta.

Piaci elemzők ettől függetlenül komoly potenciális erőforrásként tekintenek Grönland édesvízkészletére. 

A grönlandiak maguk is felismerték ez ebben rejlő lehetőségeket, és régóta keresik a módját, hogy kiaknázzák azokat. 

Grönland édesvízkészlete geopolitikai szempontból mindenképpen fontos tényező – erről itt olvashat bővebben.

 

 

