Deviza
EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,9 +0,61% GBP/HUF439,37 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,52 +0,05% RON/HUF74,71 +0,08% CZK/HUF15,65 +0,04% EUR/HUF380,81 +0,08% USD/HUF319,9 +0,61% GBP/HUF439,37 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,52 +0,05% RON/HUF74,71 +0,08% CZK/HUF15,65 +0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 486,43 +1,25% MTELEKOM2 010 +1,99% MOL3 936 +0,86% OTP40 860 +1,49% RICHTER10 820 +1,94% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 340 -0,75% BUMIX10 171,7 -1,14% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 691,33 +0,21% BUX129 486,43 +1,25% MTELEKOM2 010 +1,99% MOL3 936 +0,86% OTP40 860 +1,49% RICHTER10 820 +1,94% OPUS550 -0,18% ANY7 660 +1,31% AUTOWALLIS165 -0,3% WABERERS5 340 -0,75% BUMIX10 171,7 -1,14% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 691,33 +0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német gazdaság
Robert Bosch GmbH
Audi
autóipar
magyar gazdaság

Riasztó német ígéret: "kőbe véste" az elbocsátásokat az óriás gyártó, Magyarországon tízezrek alkalmazója

Óriási a kontraszt a friss német statisztikai adatok és a százezreknek munkát adó kulcsvállalat kommentárja közt. Az elbocsátások a nyilatkozat szerint "kőbe vésettek" – szögezte le a Magyarországon is tízezreket alkalmazó iparvállalat. Budapest, Miskolc, Eger, Hatvan érintett – vagy mégsem?
Pető Sándor
2026.01.30, 14:12
Frissítve: 2026.01.30, 14:41

Európa jövője egyre zavarosabb. Ha a friss magyar GDP-adatok csalódást keltettek, a német számok pont fordítva, és mivel a közép-európai ipar a németre van "rákötve", az összképet akár jónak is tekinthetnénk. Mikor azonban egy német hír alapján optimizmusunk éledne fel, a képet rendre összezavarja valami, és péntek sem kivétel. Joggal élesztheti fel a riadalmat az egyik legnagyobb német iparvállalat kommentárja a jövőről, amelyet izgalommal olvasnak többek közt Budapesten, Miskolcon, Egerben és Hatvanban is. Ugyanakkor érkezett egy másik hír is, ugyancsak a német autóipart illetően, amely legalábbis a magyar oldalon a megnyugvást erősítheti. Lássuk, egyetlen nap híreiben mi a zavaros, az aggasztó és a reménykeltő. A kulcsszó: elbocsátások.

A német autóipar jövőjét tekintve semmi sincs kőbe vésve, csak egy: az elbocsátások
A német autóipar jövőjét tekintve semmi sincs kőbe vésve, csak egy: az elbocsátások Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Európa legnagyobb gazdasága, a német ipar és a magyar kilátások.

A mai bejelentések szerint 

A Bosch hírei nem azt erősítik meg, hogy elhagytuk a hullámvasutat

A német hullámvasútnak ez a legutóbbi etapja, megelőzően goromba számok és előrejelzések láttak napvilágot, amelyek a legjobb esetben is azt vetítik előre, hogy Európa és Németország leszakadása folytatódik, legfeljebb az energiaválság pokoljánál lassabb ütemben. 

Felsejlhet, hogy a német gazdaság egészében, kiemelten az autóiparban munkaügyi értelemben "vérengzés" folyik, és hogy erről meg ne feledkezhessünk, a GDP-adatokkal egyidőben látott napvilágot a Robert Bosch GmbH 2025-ös éves jelentése és a vezetőség kommentárjai. Gyenge idegzetűeknek: a kommentárok riasztóak.

A Bosch, a világ legnagyobb autóipari beszállítója, hatalmas munkaadóként ismert magyar földön is, dióhéjban annyit érdemes tudni róla, hogy

  • Németország egyik legnagyobb magántulajdonú cége,  
  • világszerte több mint 400 000 munkavállalót alkalmaz,  
  • éves árbevétele tavaly 90 milliárd euró volt, 
  • ami közel fele a teljes magyar GDP-nek,  meghatározó szereplő az autóiparban, ipari technológiákban, energetikában, háztartási gépekben és szoftverfejlesztésben,
  • Magyarországon 17 400 embert alkalmazott 2024 végi adat szerint több bázison,  Budapesten, Miskolcon, Egerben és Hatvanban.

Árnyomásra panaszkodnak, miközben Kína és India az árak csökkentésében merül nyakig

 A Robert Bosch GmbH nem számít jelentős javulásra a kulcsfontosságú piacain legalább jövő évig, ami tovább növeli azokat a költségnyomásokat, amelyek már eddig is elbocsátási hullámot indítottak el – jelentette a Bloomberg. A nehéz piaci környezet 2027-ig fennmarad – ez egybelóg a "vörös farokkal", amit minden német rossz hírhez hozzátesznek az elemzők, arra utalva, hogy az eurószázmilliárdokra rúgó egy éve elhatározott hatalmas német költekezései program csak belendül majd egyszer.

Ami a Boscht illeti, számukra is évről évre csúszik mindig a jövőre a szép jövő,

 2025 kapcsán is elmondták, hogy a lanyha kereslet és a magas költségek miatt legkorábban 2027-ben érhetik el a 7 százalékos profitrátát. A globális gazdasági lassulás korai jelei tovább erősítik a vámok hatását, fokozva az áremelkedési nyomást - kommentálták. 

Mi emlékeztetünk rá,  eközben elképesztő verseny indult a kínai és az indiai autógyártásban is az árakban – csakhogy lefelé. Ez nem sok jót jósol a német gyártóknak az európai piacon, amire a kínaiak már rázúdultak, az indiaiakat pedig napokkal ezelőtt engedte be Ursula von der Leyen, mikor aláírta Új-Delhiben az EU-India szabadkereskedelmi egyezményt.

Utóbbiakra nem tér ki a jelentés, de háttérként megjegyzik: az erősödő kínai versenytársak és a szoftverközpontú vállalatok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a hagyományos autóipari beszállítókra. Eközben az autógyártók egyre több technológiát fejlesztenek házon belül, ami gyengíti a beszállítók alkupozícióját. A német autóipar minderre elbocsátási hullámmal reagált.  

A riasztó kilátásokat tükrözik Stefan Hartung vezérigazgató idézett szavai. 

A Robert Bosch, az elbocsátások és a kő, ami megmarad, de igen izgága mód

A vállalatvezető a következőt mondta újságíróknak:

A cél továbbra is kőbe van vésve – csak éppen a kőnek van egy olyan szokása, hogy ide-oda mozog 

– idézi a Bloomberg, s meg is magyarázza, mire utal Hartung: a vállalatnak fel kell gyorsítania a létszámleépítést a tavaly bejelentett 13 ezer fős elbocsátáson túl is.

A hosszú távú versenyképesség és beruházási kapacitás biztosítása érdekében 

sokkal többet kell tennünk a személyi jellegű ráfordítások csökkentéséért és a szervezet egyszerűsítéséért

– közölte a Bosch.

Akkor most a magyar városokban a csoport alkalmazottai jobb ha elkezdenek állásalternatíva után nyomozni?

A szomszédunkban is beütött a villám, de mi várható a magyarországi Robert Boschnál?

A Bosch az autóipari beszállítók között élen jár a leépítésekben: összesen 18 500 munkahely megszüntetését tervezi. Ebbe beletartozik a tavaly szeptemberben a Mobility üzletágban bejelentett 13 ezer fős csökkentés is, ugyanakkor a németországi telephelyeken 2027 végéig kizárták az üzemi szintű további elbocsátásokat. A munkavállalói képviseletekkel a „szociálisan felelős” megoldásokról továbbra is folynak a tárgyalások.

The IAA Transportation 2024 Commercial Vehicle Show
Fotó: Krisztian Bocsi

Annyi bizonyos, nem kizárólag  a német munkahelyek érintettek, csak néhány hetes hír, hogy szó szerint a közelünkben is lecsapott a ménkű. A temesváriakat érinti a leépítés, több mint 500 munkahely szűnik meg a helyi Robert Boschnál. 

Hátra senki nem dőlhet természetesen, de a friss hírekben nem találtuk nyomát, hogy magyar munkahelyek is érintetté válnak. Amikor már ismertek voltak a problémák és a német elbocsátási tervek (akkor még csak 5500-nál tartottak), 2024 decemberében a következő indoklást közölte az autopro.hu szakportál arra, miért nem tervez nálunk is leépítést az ország egyik legnagyobb munkáltatója:

Ezzel szemben a Bosch magyarországi tevékenységei kevésbé tűnnek sérülékenynek az ország alacsonyabb munkaerőköltségei miatt. Például a győri Audi-gyár nemrég megkezdte az új Cupra Terramar modell gyártását, ami növekedést és stabilitást jelez. 

Jött egy másik hír is, ami segít értelmezni a helyzetet

A román hír tükrében a fenti indoklás már kevésbé meggyőző, mellé tehetünk egy másik megnyugtató friss hírt is, ami rímel rá:

Indul az új motor gyártása a győri Audiban, a teljes Volkswagen a magyar várost figyeli – ebben van most minden reményük
Az Audi győri gyára tovább növeli súlyát a magyar gazdaságban, miközben a termelési mutatók is folyamatosan emelkednek. A vállalat az elmúlt években nemcsak az autó- és motorgyártásban ért el kiemelkedő eredményeket, hanem sikeresen alkalmazkodott az iparági átalakuláshoz is. Az Audi győri elektromosmotor-gyártása újabb mérföldkőhöz érkezik, az év közepén új motorszéria indulhat el. A győri gyár versenyképessége a ma ott dolgozó 11,5 ezer embernek köszönhetően a Volkswagen csoporton belül és általánosságban az autóiparban is kiemelkedőnek számít.

Megkérdeztük a Robert Bosch Kft.-t, változtak-e a csoport magyarországi alkalmazási tervei, ha választ kapunk erről is beszámolunk.

A hírekből az a tanulság olvasható ki: erős az együttmozgás a magyar iparban a némettel, de nem törvényszerű, hogy a rossz fejleményekből kivegyük a részünket, ha pedig leül a por és tényleg történnek jó dolgok, az remélhetőleg nekünk is javunkra válik.

Országszerte

Országszerte
1106 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu