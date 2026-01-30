Riasztó német ígéret: "kőbe véste" az elbocsátásokat az óriás gyártó, Magyarországon tízezrek alkalmazója
Európa jövője egyre zavarosabb. Ha a friss magyar GDP-adatok csalódást keltettek, a német számok pont fordítva, és mivel a közép-európai ipar a németre van "rákötve", az összképet akár jónak is tekinthetnénk. Mikor azonban egy német hír alapján optimizmusunk éledne fel, a képet rendre összezavarja valami, és péntek sem kivétel. Joggal élesztheti fel a riadalmat az egyik legnagyobb német iparvállalat kommentárja a jövőről, amelyet izgalommal olvasnak többek közt Budapesten, Miskolcon, Egerben és Hatvanban is. Ugyanakkor érkezett egy másik hír is, ugyancsak a német autóipart illetően, amely legalábbis a magyar oldalon a megnyugvást erősítheti. Lássuk, egyetlen nap híreiben mi a zavaros, az aggasztó és a reménykeltő. A kulcsszó: elbocsátások.
Európa legnagyobb gazdasága, a német ipar és a magyar kilátások.
A mai bejelentések szerint
- a vártnál gyengébben nőtt a magyar gazdaság 2025 végén,
- a német GDP 0,3 százalékos növekedése viszont kellemes meglepetés volt.
A Bosch hírei nem azt erősítik meg, hogy elhagytuk a hullámvasutat
A német hullámvasútnak ez a legutóbbi etapja, megelőzően goromba számok és előrejelzések láttak napvilágot, amelyek a legjobb esetben is azt vetítik előre, hogy Európa és Németország leszakadása folytatódik, legfeljebb az energiaválság pokoljánál lassabb ütemben.
Felsejlhet, hogy a német gazdaság egészében, kiemelten az autóiparban munkaügyi értelemben "vérengzés" folyik, és hogy erről meg ne feledkezhessünk, a GDP-adatokkal egyidőben látott napvilágot a Robert Bosch GmbH 2025-ös éves jelentése és a vezetőség kommentárjai. Gyenge idegzetűeknek: a kommentárok riasztóak.
A Bosch, a világ legnagyobb autóipari beszállítója, hatalmas munkaadóként ismert magyar földön is, dióhéjban annyit érdemes tudni róla, hogy
- Németország egyik legnagyobb magántulajdonú cége,
- világszerte több mint 400 000 munkavállalót alkalmaz,
- éves árbevétele tavaly 90 milliárd euró volt,
- ami közel fele a teljes magyar GDP-nek, meghatározó szereplő az autóiparban, ipari technológiákban, energetikában, háztartási gépekben és szoftverfejlesztésben,
- Magyarországon 17 400 embert alkalmazott 2024 végi adat szerint több bázison, Budapesten, Miskolcon, Egerben és Hatvanban.
Árnyomásra panaszkodnak, miközben Kína és India az árak csökkentésében merül nyakig
A Robert Bosch GmbH nem számít jelentős javulásra a kulcsfontosságú piacain legalább jövő évig, ami tovább növeli azokat a költségnyomásokat, amelyek már eddig is elbocsátási hullámot indítottak el – jelentette a Bloomberg. A nehéz piaci környezet 2027-ig fennmarad – ez egybelóg a "vörös farokkal", amit minden német rossz hírhez hozzátesznek az elemzők, arra utalva, hogy az eurószázmilliárdokra rúgó egy éve elhatározott hatalmas német költekezései program csak belendül majd egyszer.
Ami a Boscht illeti, számukra is évről évre csúszik mindig a jövőre a szép jövő,
2025 kapcsán is elmondták, hogy a lanyha kereslet és a magas költségek miatt legkorábban 2027-ben érhetik el a 7 százalékos profitrátát. A globális gazdasági lassulás korai jelei tovább erősítik a vámok hatását, fokozva az áremelkedési nyomást - kommentálták.
Mi emlékeztetünk rá, eközben elképesztő verseny indult a kínai és az indiai autógyártásban is az árakban – csakhogy lefelé. Ez nem sok jót jósol a német gyártóknak az európai piacon, amire a kínaiak már rázúdultak, az indiaiakat pedig napokkal ezelőtt engedte be Ursula von der Leyen, mikor aláírta Új-Delhiben az EU-India szabadkereskedelmi egyezményt.
Utóbbiakra nem tér ki a jelentés, de háttérként megjegyzik: az erősödő kínai versenytársak és a szoftverközpontú vállalatok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a hagyományos autóipari beszállítókra. Eközben az autógyártók egyre több technológiát fejlesztenek házon belül, ami gyengíti a beszállítók alkupozícióját. A német autóipar minderre elbocsátási hullámmal reagált.
A riasztó kilátásokat tükrözik Stefan Hartung vezérigazgató idézett szavai.
A Robert Bosch, az elbocsátások és a kő, ami megmarad, de igen izgága mód
A vállalatvezető a következőt mondta újságíróknak:
A cél továbbra is kőbe van vésve – csak éppen a kőnek van egy olyan szokása, hogy ide-oda mozog
– idézi a Bloomberg, s meg is magyarázza, mire utal Hartung: a vállalatnak fel kell gyorsítania a létszámleépítést a tavaly bejelentett 13 ezer fős elbocsátáson túl is.
A hosszú távú versenyképesség és beruházási kapacitás biztosítása érdekében
sokkal többet kell tennünk a személyi jellegű ráfordítások csökkentéséért és a szervezet egyszerűsítéséért
– közölte a Bosch.
Akkor most a magyar városokban a csoport alkalmazottai jobb ha elkezdenek állásalternatíva után nyomozni?
A szomszédunkban is beütött a villám, de mi várható a magyarországi Robert Boschnál?
A Bosch az autóipari beszállítók között élen jár a leépítésekben: összesen 18 500 munkahely megszüntetését tervezi. Ebbe beletartozik a tavaly szeptemberben a Mobility üzletágban bejelentett 13 ezer fős csökkentés is, ugyanakkor a németországi telephelyeken 2027 végéig kizárták az üzemi szintű további elbocsátásokat. A munkavállalói képviseletekkel a „szociálisan felelős” megoldásokról továbbra is folynak a tárgyalások.
Annyi bizonyos, nem kizárólag a német munkahelyek érintettek, csak néhány hetes hír, hogy szó szerint a közelünkben is lecsapott a ménkű. A temesváriakat érinti a leépítés, több mint 500 munkahely szűnik meg a helyi Robert Boschnál.
Hátra senki nem dőlhet természetesen, de a friss hírekben nem találtuk nyomát, hogy magyar munkahelyek is érintetté válnak. Amikor már ismertek voltak a problémák és a német elbocsátási tervek (akkor még csak 5500-nál tartottak), 2024 decemberében a következő indoklást közölte az autopro.hu szakportál arra, miért nem tervez nálunk is leépítést az ország egyik legnagyobb munkáltatója:
Ezzel szemben a Bosch magyarországi tevékenységei kevésbé tűnnek sérülékenynek az ország alacsonyabb munkaerőköltségei miatt. Például a győri Audi-gyár nemrég megkezdte az új Cupra Terramar modell gyártását, ami növekedést és stabilitást jelez.
Jött egy másik hír is, ami segít értelmezni a helyzetet
A román hír tükrében a fenti indoklás már kevésbé meggyőző, mellé tehetünk egy másik megnyugtató friss hírt is, ami rímel rá:
Indul az új motor gyártása a győri Audiban, a teljes Volkswagen a magyar várost figyeli – ebben van most minden reményük
Az Audi győri gyára tovább növeli súlyát a magyar gazdaságban, miközben a termelési mutatók is folyamatosan emelkednek. A vállalat az elmúlt években nemcsak az autó- és motorgyártásban ért el kiemelkedő eredményeket, hanem sikeresen alkalmazkodott az iparági átalakuláshoz is. Az Audi győri elektromosmotor-gyártása újabb mérföldkőhöz érkezik, az év közepén új motorszéria indulhat el. A győri gyár versenyképessége a ma ott dolgozó 11,5 ezer embernek köszönhetően a Volkswagen csoporton belül és általánosságban az autóiparban is kiemelkedőnek számít.
Megkérdeztük a Robert Bosch Kft.-t, változtak-e a csoport magyarországi alkalmazási tervei, ha választ kapunk erről is beszámolunk.
A hírekből az a tanulság olvasható ki: erős az együttmozgás a magyar iparban a némettel, de nem törvényszerű, hogy a rossz fejleményekből kivegyük a részünket, ha pedig leül a por és tényleg történnek jó dolgok, az remélhetőleg nekünk is javunkra válik.