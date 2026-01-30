Riasztó német ígéret: "kőbe véste" az elbocsátásokat az óriás gyártó, Magyarországon tízezrek alkalmazója

Európa jövője egyre zavarosabb. Ha a friss magyar GDP-adatok csalódást keltettek, a német számok pont fordítva, és mivel a közép-európai ipar a németre van "rákötve", az összképet akár jónak is tekinthetnénk. Mikor azonban egy német hír alapján optimizmusunk éledne fel, a képet rendre összezavarja valami, és péntek sem kivétel. Joggal élesztheti fel a riadalmat az egyik legnagyobb német iparvállalat kommentárja a jövőről, amelyet izgalommal olvasnak többek közt Budapesten, Miskolcon, Egerben és Hatvanban is. Ugyanakkor érkezett egy másik hír is, ugyancsak a német autóipart illetően, amely legalábbis a magyar oldalon a megnyugvást erősítheti. Lássuk, egyetlen nap híreiben mi a zavaros, az aggasztó és a reménykeltő. A kulcsszó: elbocsátások.

A német autóipar jövőjét tekintve semmi sincs kőbe vésve, csak egy: az elbocsátások Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Európa legnagyobb gazdasága, a német ipar és a magyar kilátások.

A mai bejelentések szerint

a vártnál gyengébben nőtt a magyar gazdaság 2025 végén,

a német GDP 0,3 százalékos növekedése viszont kellemes meglepetés volt.

A Bosch hírei nem azt erősítik meg, hogy elhagytuk a hullámvasutat

A német hullámvasútnak ez a legutóbbi etapja, megelőzően goromba számok és előrejelzések láttak napvilágot, amelyek a legjobb esetben is azt vetítik előre, hogy Európa és Németország leszakadása folytatódik, legfeljebb az energiaválság pokoljánál lassabb ütemben.

Felsejlhet, hogy a német gazdaság egészében, kiemelten az autóiparban munkaügyi értelemben "vérengzés" folyik, és hogy erről meg ne feledkezhessünk, a GDP-adatokkal egyidőben látott napvilágot a Robert Bosch GmbH 2025-ös éves jelentése és a vezetőség kommentárjai. Gyenge idegzetűeknek: a kommentárok riasztóak.

A Bosch, a világ legnagyobb autóipari beszállítója, hatalmas munkaadóként ismert magyar földön is, dióhéjban annyit érdemes tudni róla, hogy

Németország egyik legnagyobb magántulajdonú cége,

világszerte több mint 400 000 munkavállalót alkalmaz,

éves árbevétele tavaly 90 milliárd euró volt,

ami közel fele a teljes magyar GDP-nek, meghatározó szereplő az autóiparban, ipari technológiákban, energetikában, háztartási gépekben és szoftverfejlesztésben,

Magyarországon 17 400 embert alkalmazott 2024 végi adat szerint több bázison, Budapesten, Miskolcon, Egerben és Hatvanban.

Árnyomásra panaszkodnak, miközben Kína és India az árak csökkentésében merül nyakig

A Robert Bosch GmbH nem számít jelentős javulásra a kulcsfontosságú piacain legalább jövő évig, ami tovább növeli azokat a költségnyomásokat, amelyek már eddig is elbocsátási hullámot indítottak el – jelentette a Bloomberg. A nehéz piaci környezet 2027-ig fennmarad – ez egybelóg a "vörös farokkal", amit minden német rossz hírhez hozzátesznek az elemzők, arra utalva, hogy az eurószázmilliárdokra rúgó egy éve elhatározott hatalmas német költekezései program csak belendül majd egyszer.

Ami a Boscht illeti, számukra is évről évre csúszik mindig a jövőre a szép jövő,

2025 kapcsán is elmondták, hogy a lanyha kereslet és a magas költségek miatt legkorábban 2027-ben érhetik el a 7 százalékos profitrátát. A globális gazdasági lassulás korai jelei tovább erősítik a vámok hatását, fokozva az áremelkedési nyomást - kommentálták.