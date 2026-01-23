Deviza
Egészen elképesztő, ami Kínában történik, a Debrecenben gyárat építő CATL jóslata hamarabb bejött, mint azt bárki gondolta volna

Bár valószínűleg csak átmenetileg, de ma már minden második Kínában eladott teherautó elektromos. Az elektromos kamionok terjedésének sebessége még a Debrecenben gyárat építő CATL-t is meglepte.
K. B. G.
2026.01.23, 10:46

Amikor a tavalyi nyár elején a CATL vezetője, Robin Ceng azt jósolta, hogy Kínában 2028-ra már nemcsak a személyautók, de a nehéz teherjárművek piacának felét is elektromos modellek fedik majd le, sokan gondolhatták, hogy a cégvezető túlságosan optimista. A valóság azonban rácáfolt a kétkedőkre, a jóslat pedig hamarabb bekövetkezett, mint azt bárki gondolta volna.

China EV Charging Infrastructure
Az elektromos kamionok terjedéséhez nem elegendő a töltőhálózat, akkumulátorcsere állomások is kellenek / Fotó: NurPhoto via AFP

Az elektromos kamionok már a piac felét lefedik Kínában

Decemberben ugyanis 84 ezer kamion kelt el Kínában, aminek 53,9 százaléka, 45 300 már az új energiás (NEV) modellek közül került ki. Ebben a kategóriában főként az elektromos, a plug-in hibrid és a hatótávnövelt típusok szerepelnek, ám fontos megjegyezni azt is, hogy a Kínában szintén népszerű LNG-hajtású kamionok nem tartoznak ebbe a körbe.

Bár a CNEV beszámolója szerint a jelenség mögött részben átmeneti okok állnak, a növekedési ütem egészen döbbenetes. Az elektromos kamiono eladása éves alapon 198 százalékkal nőtt, de a novemberi értéket is meghaladja 62 százalékkal. Ennek fontos oka a NEV-ekre vonatkozó adókedvezmények lejárása az év végén, ami miatt sokan hozhatták előre a teherautók beszerzését 2026-ból még a tavalyi évre.

Átmeneti lehet a magas arány, de az elektromos kamionok terjedése megállíthatatlan

Ez azt jelenti, hogy az idei év első felében vagy akár még tovább is aligha várható, hogy a NEV-kamionok aránya ilyen magas marad az eladásokban, ám a közúti teherforgalom elektromosra váltása megállíthatatlannak látszik az ázsiai országban. Szemben a személyautókkal, a teherautók elektromosra cseréléséhez nem elegendő a töltőállomások hálózatának kiépítése, ehelyett az akkumulátorok cseréjére van szükség. Azonban Kína ennek a hálózatnak a létrehozásában is élen jár, ami után az elektromos kamionok választása már nem ideológiai, hanem kőkemény gazdasági kérdés.

Hszia Nan, a Debrecenben gyárat építő CATL haszongépjármű eladási osztályának vezetője szerint 

a NEV-kamionok 10 éves működés alatt 1,2 millió jüant (56 millió forint) spórolnak az üzemeltetőnek. 

A vállalat tavaly májusban indította útjára a szabványosított cserélhető akkumulátorokat a kamionok számára és ekkor jósolta meg azt is, hogy az elektromos kamionok három éven belül a piac több mint a felét lefedik majd.

A változás üteme gyorsabb, mint azt bárki gondolta volna

Az eladások decemberi megugrásával az elektromos teherautók éves szinten is az eladások 28,9 százalékát lefedték, ami több mint a duplája az egy évvel korábban elért 13,6 százalékos aránynak. A NEV-teherautók piaci részesedése pedig február kivételével minden hónapban meghaladta a 20 százalékot. Tavaly összesen 231 ezer új energiás teherautó állt forgalomba az ország útjain, ami éves szinten 182 százalékos növekedést jelent.

Mindez arra utal, hogy a dízeles kamionok egyre inkább kiszorulnak az utakról Kínában, ami az ország olajfogyasztása és annak szerkezete szempontjából is alapvető változásokat vetít előre. A folyamat persze várhatóan fokozatos lesz, hiszen a fuvarozók évekig használják járműveiket,, ám a változások iránya egyértelmű.

