Egészen elképesztő, ami Kínában történik, a Debrecenben gyárat építő CATL jóslata hamarabb bejött, mint azt bárki gondolta volna
Amikor a tavalyi nyár elején a CATL vezetője, Robin Ceng azt jósolta, hogy Kínában 2028-ra már nemcsak a személyautók, de a nehéz teherjárművek piacának felét is elektromos modellek fedik majd le, sokan gondolhatták, hogy a cégvezető túlságosan optimista. A valóság azonban rácáfolt a kétkedőkre, a jóslat pedig hamarabb bekövetkezett, mint azt bárki gondolta volna.
Az elektromos kamionok már a piac felét lefedik Kínában
Decemberben ugyanis 84 ezer kamion kelt el Kínában, aminek 53,9 százaléka, 45 300 már az új energiás (NEV) modellek közül került ki. Ebben a kategóriában főként az elektromos, a plug-in hibrid és a hatótávnövelt típusok szerepelnek, ám fontos megjegyezni azt is, hogy a Kínában szintén népszerű LNG-hajtású kamionok nem tartoznak ebbe a körbe.
Bár a CNEV beszámolója szerint a jelenség mögött részben átmeneti okok állnak, a növekedési ütem egészen döbbenetes. Az elektromos kamiono eladása éves alapon 198 százalékkal nőtt, de a novemberi értéket is meghaladja 62 százalékkal. Ennek fontos oka a NEV-ekre vonatkozó adókedvezmények lejárása az év végén, ami miatt sokan hozhatták előre a teherautók beszerzését 2026-ból még a tavalyi évre.
Átmeneti lehet a magas arány, de az elektromos kamionok terjedése megállíthatatlan
Ez azt jelenti, hogy az idei év első felében vagy akár még tovább is aligha várható, hogy a NEV-kamionok aránya ilyen magas marad az eladásokban, ám a közúti teherforgalom elektromosra váltása megállíthatatlannak látszik az ázsiai országban. Szemben a személyautókkal, a teherautók elektromosra cseréléséhez nem elegendő a töltőállomások hálózatának kiépítése, ehelyett az akkumulátorok cseréjére van szükség. Azonban Kína ennek a hálózatnak a létrehozásában is élen jár, ami után az elektromos kamionok választása már nem ideológiai, hanem kőkemény gazdasági kérdés.
Hszia Nan, a Debrecenben gyárat építő CATL haszongépjármű eladási osztályának vezetője szerint
a NEV-kamionok 10 éves működés alatt 1,2 millió jüant (56 millió forint) spórolnak az üzemeltetőnek.
A vállalat tavaly májusban indította útjára a szabványosított cserélhető akkumulátorokat a kamionok számára és ekkor jósolta meg azt is, hogy az elektromos kamionok három éven belül a piac több mint a felét lefedik majd.
A változás üteme gyorsabb, mint azt bárki gondolta volna
Az eladások decemberi megugrásával az elektromos teherautók éves szinten is az eladások 28,9 százalékát lefedték, ami több mint a duplája az egy évvel korábban elért 13,6 százalékos aránynak. A NEV-teherautók piaci részesedése pedig február kivételével minden hónapban meghaladta a 20 százalékot. Tavaly összesen 231 ezer új energiás teherautó állt forgalomba az ország útjain, ami éves szinten 182 százalékos növekedést jelent.
Mindez arra utal, hogy a dízeles kamionok egyre inkább kiszorulnak az utakról Kínában, ami az ország olajfogyasztása és annak szerkezete szempontjából is alapvető változásokat vetít előre. A folyamat persze várhatóan fokozatos lesz, hiszen a fuvarozók évekig használják járműveiket,, ám a változások iránya egyértelmű.