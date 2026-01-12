Elektromos autók: megszületett a megállapodás Kína és az EU között
Kína hétfőn bejelentette, hogy megállapodásra jutott az Európai Unióval a kínai gyártmányú elektromos autók exportjáról a blokkba. A pekingi Kereskedelmi Minisztérium közölte, hogy Brüsszel iránymutatásokat fog kiadni a kínai autóexportőrök minimális árairól, ami meg is történt. Az Európai Bizottság dokumentuma szerint minden minimális árú ajánlatnak ki kell küszöbölnie a támogatások káros hatásait, a vámokkal egyenértékű hatást kell biztosítania, megvalósíthatónak kell lennie, és minimalizálnia kell a „keresztkompenzációt”, például más járművek értékesítésén keresztül. Más kritériumokat, például az EU-ban végrehajtott beruházásokat is figyelembe vesznek.
Az AP tudósítása szerint a bejelentésben azt nem említették, hogy a megállapodás magában foglalja-e az EU által 2024-ben, egy vizsgálatot követően a kínai elektromos járművek importjára kivetett, legfeljebb 35,3 százalékos vámok megszüntetését. A Bizottság iránymutatásai alapján azonban a feltételeket betartók elkerülik a tarifákat.
A kínai elektromos járműgyártók külföldi terjeszkedése riadalmat keltett az európai és amerikai autógyártók körében.
Az EU a vámokat azért vetette ki, hogy megakadályozza az olcsó kínai elektromos járműmodellek piacra áramlását, mondván, hogy a kínai autógyártók tisztességtelen állami támogatásokban részesültek.
Az Egyesült Államok 2024-ben 100 százalékos vámot vetett ki a Kínában gyártott elektromos autókra.
Minimális áron jöhetnek a kínai elektromos autók az EU-ba
Az EU és Kína decemberben kezdte el újra a tárgyalásokat a blokkba exportálandó elektromos autók minimális áráról. A korábbi egyeztetések nem vezettek eredményre – ellentétben a mostaniakkal. Kína váltig állítja, hogy a gyártói egyszerűen versenyképesebbek európai társaiknál, ezért is ragaszkodott Peking ahhoz, hogy vámok helyett egyezzenek meg minimális árakban.
Elemzők szerint
- a csökkenő profit
- és a hazai defláció
miatt az EU létfontosságú piac a kínai szektor számára. Németországot az idén gyakorlatilag elárasztják az elektromos autók, így eljött Kína ideje. Az idei müncheni autószalont is elözönlötték.
Az ördög a részletekben rejlik majd, mert az Európai Bizottság korábbi érvelése szerint egyetlen minimálár nem lenne elegendő a támogatások által okozott kár ellensúlyozásához, az East Asia Forum elemzése szerint azonban egyik fél sem árulja el a teljes igazságot.
Az állami támogatások valóban kulcsszerepet játszottak a kínai elektromos járművek fejlesztésének korai szakaszában,
és széles körben alkalmazták azokat olyan márkák támogatására, amelyek valószínűleg fokozatosan megszűntek volna, ha nem védik a gazdaságot és a munkahelyeket.
A piaci előnyük azonban nem kizárólag a támogatásoknak köszönhető. A portál szerint a korai piacra lépés, a hosszú távú iparpolitikai iránymutatás és a nagy léptékű belföldi keresletet ösztönző, hosszú távú támogatások, nem pedig a gyártóknak nyújtott anyagi segítség voltak a legfontosabb tényezők.