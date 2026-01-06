Tudta? Az állam fizet érte, ha valaki megjavítja a mosógépét és nem pedig újat vesz: akár 130 eurót is utalnak Ausztriában – csak egyre kevesebbeknek jár

Jelentősen átalakul 2026 elejétől az elektromos eszközök javítását ösztönző osztrák támogatási rendszer. Január 12-től már egy új, környezetvédelmi fókuszú kedvezmény lép életbe Ausztriában, amely legfeljebb 130 euróval – mintegy 50 ezer forinttal – járul hozzá egy-egy javítás költségeihez. Az intézkedés a korábbi, akár 200 eurós javítási bónuszt váltja fel, de a kormány szerint célzottabb felhasználást tesz lehetővé.

Elektromos eszközök: állam fizet érte, ha valaki megjavítja, csak egyre kevesebbeknek jár Ausztriában / Fotó: Katerina Dalemans

A Kisalföld cikke szerint az új szabályozás értelmében elsősorban azokat a berendezéseket támogatják, melyek hosszabb távon csökkentik a háztartások környezeti terhelését. A kedvezmény igénybe vehető többek között

mosógépek,

hűtőszekrények

és porszívók javítására,

vagyis olyan alapvető eszközökre, melyek meghibásodása gyakran teljes cseréhez vezetne. Új elemként jelennek meg a programban az egészségügyi segédeszközök is.

A kerekesszékek és a lélegeztetőgépek javításának támogatása egyszerre szolgálja a fenntarthatósági célokat és a szociális szempontokat,

mivel az érintettek számára ezek az eszközök gyakran nélkülözhetetlenek, cseréjük pedig jelentős anyagi terhet jelentene.

Ezzel szemben több, korábban támogatható termékkör kikerül a rendszerből. A jövőben nem jár támogatás kerékpárok, elektromos biciklik, mobiltelefonok, illetve különféle wellness- és szabadidős eszközök javítására. A döntéshozók indoklása szerint a forrásokat az alapvető funkciót betöltő, nagyobb környezeti hatású készülékekre kívánják összpontosítani.

A javítással foglalkozó vállalkozások már megkezdhetik regisztrációjukat a „Geräte-Retter-Prämie” program felületén, míg a lakosság 2026 januárjától nyújthatja be kérelmeit.

A korábbi támogatási konstrukció 2022-es indulása óta jelentős forrásokat mozgósított,

azonban az új program kisebb költségvetéssel, de hosszabb távra tervezhető keretek között működik majd. Az osztrák kormány 2026 és 2028 között évente 30 millió eurót, vagyis megközelítőleg 12 milliárd forintot szán a rendszer fenntartására, melyet a Gazdasági Kamara is kedvezően fogadott.