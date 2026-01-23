Elkezdték a benzinmotoros Pandák gyártását Szerbiában

A FIAT–Chrysler Automobiles Serbia kragujevaci üzemében a benzinmotoros Grande Panda első példányait gyártották le ezekben a napokban. A Tanjug hírügynökségnek nyilatkozva Ivan Ristic, az FCA illetékese elmondta, hogy a benzinmotoros Grande Panda tesztmintáinak gyártása lényegében a sorozatgyártás beindítását megelőző, szokásos előkészítő folyamat része. Mint ismeretes, a kragujevaci üzemben a Citroen C3-as modellt is gyártják.

Fiat Grande Panda / Fotó: Gabriel Nica / Shutterstock

A kragujevaci FIAT–Chrysler Automobiles Serbia gyára is a Stellantis csoporthoz tartozik. Az elektromos és a hibrid Grande Panda modellek gyártása 2024-ben indult. Tavaly jelentették be, hogy 2026 elején piacra dobják a benzinmotoros változatot is. Ez nyilván azt jelenti, hogy ezek iránt is van kereslet. Ristic is megerősítette, hogy tapasztalataik szerint jelentős kereslet mutatkozik ezekre a modellekre.

A gyártás beindítása a foglalkoztatottak számának bővítését is magával vonja. Ristic azt is elárulta, hogy az alapmodell ára körülbelül 15 500 euró lesz. Hozzátette, hogy a gyár jelenleg három műszakban dolgozik, csak időszakosan fordulnak elő rövid leállások.