Elon Musk nemes egyszerűséggel lefasisztázta a brit kormányt

London betiltaná az X-et az Egyesült Királyság területén, ha a szolgáltató nem korlátozza a Grok által készített szexualizált képeket. Elon Musik, a szolgáltatók mögött álló médiamogul erre nemes egyszerűséggel lefasisztázta a briteket.
D. GY.
2026.01.11, 11:04
Frissítve: 2026.01.11, 11:11

Elon Musk azzal vádolta meg az Egyesült Királyság kormányát, hogy „fasiszta”, miután az fokozta a fenyegetéseket az X letiltására a nők és gyermekek szexualizált képei miatt, amelyeket az általa fejlesztett mesterségesintelligencia-eszköz, a Grok állított elő.

Elon Musk, Grok, X
Elon Musk: a Grok MI segítségével készült szexualizált fotók hatalmas botrányt kavartak / Fotó: AFP

Egy olyan grafikonra reagálva, amely azt állította, hogy világszerte az Egyesült Királyságban tartóztatják le a legtöbb embert közösségimédia-hozzászólások miatt, Musk ezt posztolta: 

vajon miért ennyire fasiszta az Egyesült Királyság kormánya?

 Néhány órával korábban, külön bejegyzésekben Musk azt mondta, hogy az Egyesült Királyság „el akarja nyomni a szólásszabadságot”, és az országot „börtönszigetként” emlegette.

London kemény fellépéssel fenyegeti Elon Musk szolgáltatásait

Az X — korábbi nevén Twitter — elemzések szerint az egyik legfontosabb felületté vált azoknak a képeknek a terjesztésében, amelyeken embereket mesterséges intelligencia segítségével, beleegyezésük nélkül vetkőztettek le. Korábban ezen a héten egyetlen nap alatt óránként több ezer ilyen esetet azonosítottak.

Az Egyesült Királyság azon felügyeleti szerve, amely az online gyermekek elleni szexuális visszaélésekkel kapcsolatos tartalmakat jelzi a bűnüldöző hatóságok felé, közölte:

 a sötét weben „bűncselekménynek minősülő” képeket talált, amelyeket állítása szerint a Grok generált.

A sötét weben talált képek „szexualizált és félmeztelen” 11–13 éves lányokat ábrázolnak, és elérik azt a küszöböt, amely indokolja a rendvédelmi szervek fellépését — közölte az Internet Watch Foundation. A Grokot az xAI üzemelteti, akárcsak az X közösségimédia-platformot.

  • Keir Starmer brit miniszterelnök a hét határozott fellépést ígért, és sürgette Musk X-ét, hogy „azonnal tegyen lépéseket” a szexualizált képek ügyében. 
  • Liz Kendall technológiai miniszter pénteki nyilatkozatában azt mondta, hogy a médiaszabályozó Ofcomnak alkalmaznia kell „teljes jogi eszköztárát”, és figyelmeztetett: 

a kormány akár blokkolhatja is a szolgáltatásokhoz való brit hozzáférést, ha a szolgáltató nem hajlandók betartani az Egyesült Királyság törvényeit.

Az amerikaiak bedühödhetnek, bár Vance elismerte az aggodalmak jogosságát

Az X megbüntetése magára vonhatja a Trump-adminisztráció haragját, amely korábban megtorlással fenyegette az Európai Uniót az amerikai technológiai óriások megfékezésére irányuló törekvései miatt. Ennek ellenére David Lammy miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy a kérdést a hét elején megvitatta JD Vance amerikai alelnökkel, aki aggodalmát fejezte ki a technológia ilyen jellegű felhasználása miatt.

„Úgy gondolom, felismerte annak rendkívüli súlyát, hogy a nők és gyermekek képeit ilyen módon lehet manipulálni, és felismerte, mennyire aljas és elfogadhatatlan ez, és szimpatikusnak találtam az álláspontját” — mondta Lammy a Guardian című lapnak washingtoni útját követően. „Sőt, ma ismét kapcsolatba léptünk egymással erről a nagyon komoly ügyről.”

