Elon Musk nemes egyszerűséggel lefasisztázta a brit kormányt

Elon Musk azzal vádolta meg az Egyesült Királyság kormányát, hogy „fasiszta”, miután az fokozta a fenyegetéseket az X letiltására a nők és gyermekek szexualizált képei miatt, amelyeket az általa fejlesztett mesterségesintelligencia-eszköz, a Grok állított elő.

Elon Musk: a Grok MI segítségével készült szexualizált fotók hatalmas botrányt kavartak / Fotó: AFP

Egy olyan grafikonra reagálva, amely azt állította, hogy világszerte az Egyesült Királyságban tartóztatják le a legtöbb embert közösségimédia-hozzászólások miatt, Musk ezt posztolta:

vajon miért ennyire fasiszta az Egyesült Királyság kormánya?

Néhány órával korábban, külön bejegyzésekben Musk azt mondta, hogy az Egyesült Királyság „el akarja nyomni a szólásszabadságot”, és az országot „börtönszigetként” emlegette.

Why is the UK government so fascist? https://t.co/sRg979MTQx — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026

London kemény fellépéssel fenyegeti Elon Musk szolgáltatásait

Az X — korábbi nevén Twitter — elemzések szerint az egyik legfontosabb felületté vált azoknak a képeknek a terjesztésében, amelyeken embereket mesterséges intelligencia segítségével, beleegyezésük nélkül vetkőztettek le. Korábban ezen a héten egyetlen nap alatt óránként több ezer ilyen esetet azonosítottak.

Az Egyesült Királyság azon felügyeleti szerve, amely az online gyermekek elleni szexuális visszaélésekkel kapcsolatos tartalmakat jelzi a bűnüldöző hatóságok felé, közölte:

a sötét weben „bűncselekménynek minősülő” képeket talált, amelyeket állítása szerint a Grok generált.

A sötét weben talált képek „szexualizált és félmeztelen” 11–13 éves lányokat ábrázolnak, és elérik azt a küszöböt, amely indokolja a rendvédelmi szervek fellépését — közölte az Internet Watch Foundation. A Grokot az xAI üzemelteti, akárcsak az X közösségimédia-platformot.

Keir Starmer brit miniszterelnök a hét határozott fellépést ígért, és sürgette Musk X-ét, hogy „azonnal tegyen lépéseket” a szexualizált képek ügyében.

Liz Kendall technológiai miniszter pénteki nyilatkozatában azt mondta, hogy a médiaszabályozó Ofcomnak alkalmaznia kell „teljes jogi eszköztárát”, és figyelmeztetett:

a kormány akár blokkolhatja is a szolgáltatásokhoz való brit hozzáférést, ha a szolgáltató nem hajlandók betartani az Egyesült Királyság törvényeit.

Az amerikaiak bedühödhetnek, bár Vance elismerte az aggodalmak jogosságát

Az X megbüntetése magára vonhatja a Trump-adminisztráció haragját, amely korábban megtorlással fenyegette az Európai Uniót az amerikai technológiai óriások megfékezésére irányuló törekvései miatt. Ennek ellenére David Lammy miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy a kérdést a hét elején megvitatta JD Vance amerikai alelnökkel, aki aggodalmát fejezte ki a technológia ilyen jellegű felhasználása miatt.