Moldova választott útja, a de facto „beolvadás” az Európai Unióba, Moldova államiságának lerombolásához vezet — jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy sajtótájékoztatón, amelyen összefoglalta Oroszország 2025-ös diplomáciai tevékenységét és az EU ezzel kapcsolatos tavalyi tevékenységeit.

Szergej Lavrov, Oroszország külügyminisztere az EU és Moldova politikáját véleményezte. / Fotó: AFP

„Moldova útja az Európai Unióhoz való közeledés, sőt, inkább az Európai Unióba való beolvadás, mert egyre hangosabbak azok a hangok, hogy az újraegyesítés vagy [a köztársaság] Romániához való csatlakozása lesz a legrövidebb út az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz. Természetesen ez rombolja Moldova államiságát, és azt a benyomást kelti, hogy az Európai Unió érdekelt ebben” – mondta a külügyminisztérium vezetője.

Románia terjeszkedik a Fekete-tenger felé, az EU tehetetlen

A román állam által a közlekedési minisztériumon keresztül 80 százalékos tőkerészesedéssel rendelkező Konstancai Tengerészeti Kikötők Nemzeti Vállalati Igazgatósága (APM) kötelező érvényű vételi ajánlatot nyújtott be

körülbelül 62 millió dollár értékben a moldovai Giurgiulesti kikötő üzemeltetőjének, az ICS Danube Logisticsnek az árverésén, amelynek egyedüli részvényese az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)

– derül ki a Profit.ro által korábban kiderített adatokból. A 62 millió dolláros összegen felül, amely csupán az ICS Danube Logistics felvásárlási árát jelentené, az APM az ajánlattal kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt követően legalább 28 millió dollárt fektet be Giurgiulesti kikötőjébe.

Nem lehet véletlen egybeesés

Ahogy korábban megírtuk, a román elnök diaszpóráért felelős tanácsadója szerint Románia nyitott az egyesülést célzó tárgyalásokra Moldovával. A tisztségviselő arra reagált, hogy Maia Sandu moldovai elnök egy interjújában arról beszélt: ha népszavazást tartanának hazája egyesüléséről az EU- és NATO-tag Romániával, támogatólag szavazna.

A román elnök diaszpóráért felelős tanácsadója, Eugen Tomac szerint Románia nyitott az egyesülést célzó tárgyalásokra Moldovával, ha a moldovai fél ezt kívánatosnak tartja. Hangsúlyozta, hogy Bukarest bármikor kész leülni a tárgyalóasztalhoz, de kizárólag Moldova akaratából és beleegyezésével.