Brüsszel már a 2026-os bankókötegeket csomagolja, Ukrajna megkapja Magyarország teljes éves költségvetését

Nyakig merült a korrupciós botrányba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly, barátja Izraelbe menekült, miniszterei szétfutottak, kabinetfőnöke pedig a fronton kötött ki, ha fogadkozása igaz. Eközben áradt a háborúra az európai uniós pénz, immár teljes a kimutatás, hogy legalább mennyi tavaly. Decemberben, miközben az unió vezetői még nagyobb összeg utalásáról vitatkoztak 2026-ra, Zelenszkij még kapott egy hatalmas pénzlöketet Brüsszelből. Az EU-pénzek megbízhatóan érkeznek, a háború folytatódhat.

EU-pénzek: Ursula von der Leyen megbízhatóan postáz / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Ha hozzáadjuk az ukrán jegybank szerdai összesítésében decemberre szereplő 2,7 milliárd eurót a korábbiakhoz, a teljes Európai Uniótól kapott összeg 2025-ben meghaladta a 30 milliárd eurót is,

ami bőven meghaladja több EU-tagállam – mint akár Szlovénia – teljes éves költségvetését,

és annyi, vagy több mint amit Horvátország egész évben kiad, mindenre, az egészségügytől a bölcsődéken keresztül az oktatásig, államigazgatásig és a fejlesztésekig,

vagy akár Bulgária.

Nem a háború folyamán Ukrajnába küldött teljes EU-összegről van szó: ez csak 2025.

EU-pénzek Ukrajnának: az EU messze a háború legnagyobb finanszírozója, és ez csak tökmag ahhoz képest, ami ezután jön

Miután az Egyesült Államok Donald Trump egy éve kezdődött elnöki időszakában kiszállt a háborús Ukrajna finanszírozásából, az EU vált az önmagában pénzügyileg életképtelen Ukrajna messze legnagyobb külső finanszírozójává, a befolyó pénz kétharmadát biztosítva. A második legnagyobb, a Világbank szerepe harmad akkora, és még ebben a finanszírozásban is lehet EU-pénz.

A korrupt Ukrajna ezekhez a pénzekhez úgy jut, hogy eközben folyamatosan a csőd szélén tántorog, és a világon csak néhány országnak van hozzá hasonlóan rossz hitelbesorolása, mint Etiópia, Ghána, Suriname, Argentína, Libanon, vagy Venezuela.

Még csak most jön a közös európai hitelfelvétel – és az uniós tagság.

Ez azonban csak a kezdet: a decemberi EU-csúcs arról döntött, 90 milliárd eurót vesznek fel a tagországok – köszönettel kimarad Csehország, Magyarország és Szlovákia –, hogy Ukrajnábak küldjék. Ez a tavalyinál is sokkal nagyobb összeg, és csak arra elegendő, hogy az idén a víz felett tartsa Zelenszkij fejét.