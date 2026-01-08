Brüsszel már a 2026-os bankókötegeket csomagolja, Ukrajna megkapja Magyarország teljes éves költségvetését
Nyakig merült a korrupciós botrányba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly, barátja Izraelbe menekült, miniszterei szétfutottak, kabinetfőnöke pedig a fronton kötött ki, ha fogadkozása igaz. Eközben áradt a háborúra az európai uniós pénz, immár teljes a kimutatás, hogy legalább mennyi tavaly. Decemberben, miközben az unió vezetői még nagyobb összeg utalásáról vitatkoztak 2026-ra, Zelenszkij még kapott egy hatalmas pénzlöketet Brüsszelből. Az EU-pénzek megbízhatóan érkeznek, a háború folytatódhat.
Ha hozzáadjuk az ukrán jegybank szerdai összesítésében decemberre szereplő 2,7 milliárd eurót a korábbiakhoz, a teljes Európai Uniótól kapott összeg 2025-ben meghaladta a 30 milliárd eurót is,
- ami bőven meghaladja több EU-tagállam – mint akár Szlovénia – teljes éves költségvetését,
- és annyi, vagy több mint amit Horvátország egész évben kiad, mindenre, az egészségügytől a bölcsődéken keresztül az oktatásig, államigazgatásig és a fejlesztésekig,
- vagy akár Bulgária.
Nem a háború folyamán Ukrajnába küldött teljes EU-összegről van szó: ez csak 2025.
EU-pénzek Ukrajnának: az EU messze a háború legnagyobb finanszírozója, és ez csak tökmag ahhoz képest, ami ezután jön
Miután az Egyesült Államok Donald Trump egy éve kezdődött elnöki időszakában kiszállt a háborús Ukrajna finanszírozásából, az EU vált az önmagában pénzügyileg életképtelen Ukrajna messze legnagyobb külső finanszírozójává, a befolyó pénz kétharmadát biztosítva. A második legnagyobb, a Világbank szerepe harmad akkora, és még ebben a finanszírozásban is lehet EU-pénz.
A korrupt Ukrajna ezekhez a pénzekhez úgy jut, hogy eközben folyamatosan a csőd szélén tántorog, és a világon csak néhány országnak van hozzá hasonlóan rossz hitelbesorolása, mint Etiópia, Ghána, Suriname, Argentína, Libanon, vagy Venezuela.
Még csak most jön a közös európai hitelfelvétel – és az uniós tagság.
Ez azonban csak a kezdet: a decemberi EU-csúcs arról döntött, 90 milliárd eurót vesznek fel a tagországok – köszönettel kimarad Csehország, Magyarország és Szlovákia –, hogy Ukrajnábak küldjék. Ez a tavalyinál is sokkal nagyobb összeg, és csak arra elegendő, hogy az idén a víz felett tartsa Zelenszkij fejét.
Ukrajna olyan nagyságrendben kapja a pénzt, mint Magyarország teljes éves költségvetése
A pénzelés tehát szintet lép, a Kijevbe küldött éves összeg immár Magyarország teljes éves költségvetésének régiójába emelkedik, miközben a magyaroktól ennél nagyságrenddel kisebb pénzeket von meg Brüsszel, ami még így is fájdalmas. Helyette ez a pénz, plusz a többszöröse egy olyan országba kerül, ahol bizonyítottan az eget nyaldossa a korrupció, és nem tartottak választásokat.
Ursula von der Leyen Európai Bizottsága eredetileg a befagyasztott orosz vagyont játszották volna át az ukránoknak, egy még nagyobb összeget, de ez a terv megbukott annak a Belgiumnak a jogi aggodalmain, ahol e vagyon legnagyobb része van. A szintén ellenző Olaszország mögé sorolt be a pénzügyi káosszal küzdő Franciaország is.
Nem véletlen, hogy a megvalósuló verziót eredetileg ellenezték és inkább az orosz vagyon elkobzását támogatták volna a németek,
ahol amúgy is az állami kiadások hatalmas növekedése következik, a német gazdaság tántorog, és Friedrich Merz kancellár a héten elismerte: bizonyos szektorok kritikus állapotba kerültek. Belement az újabb ukrán csomagba Ausztria és Románia is, olyan tagállamok, amelyek Szlovákiához hasonlóan épp fájdalmas költségvetési megszorításokra kényszerülnek.
Mindezzel még mindig nincs vége – ahogy a háborúnak sem –, az EU új hétéves költségvetésének tárgyalásain másról sem esik több szó, mint Ukrajnáról, Brüsszel gyorsított pályán, még 2030 előtt be akarná venni Ukrajnát az EU-ba, még több pénzt juttatva neki. Számos uniós pénzkeret már most is nyitva áll az ukránok előtt. A háború „számlája” a felsorolt összegnél jóval magasabb, a miatta felszökött energiaszámlát évről évre fizetik az EU-tagok, és még drágábbnak bizonyulhat az amúgy sem acélos európai versenyképesség megroppanása, amit ez okozott.