Hihetetlen, mit művelt Bulgáriában egyetlen hét alatt az euró bevezetése: majdnem húsz éve nem láttak ilyet

Meggondolhatják magukat a befektetők. Egy dolog azonban a tőzsde és egy egészen másik, hogy a társadalom mit tapasztal a hétköznapok során az euró bevezetése kapcsán.
Hecker Flórián
2026.01.10, 07:28
Frissítve: 2026.01.10, 07:46

Eltelt bő egy hét az euró bevezetése óta Bulgáriában és már látszik, milyen azonnali hatásai vannak a lépésnek.

euró bevezetése
Euró bevezetése: Hihetetlen, mit művelt Bulgáriában egyetlen hét alatt / Fotó:  AFP

Az euró bevezetésének első hetében ugyanis szárnyalt a szófiai börze.

Euró bevezetése: hihetetlen, mit művelt Bulgáriában

A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére, az idei első kereskedési héten a bolgár börze legrégebbi indexe,

a Sofix 14,4 százalékkal 18 éves csúcsra emelkedett.

Tavaly a bolgár tőzsde fő indexe mintegy 30 százalékkal emelkedett. A bolgár értéktőzsde forgalma 23 százalékkal bővült tavaly, 611 millió eurót tett ki 2025-ben.

Az euró bevezetésétől a szakértők jelentős fejlődére számítanak a bolgár értékpapírpiacon.

Az első euróban történő kereskedési napon, janár 5-én Vaszil Golemanszki, a pénzügyi felügyeleti bizottság vezetője a tőzsdének címzett jókívánságként fogalmazta meg

2026-ra az 1 milliárd eurós forgalom meghaladását.

A szófiai tőzsde igazgatóságának elnöke, Aszen Jagodin az euró bulgária bevezétését

  • az EU-hoz
  • és a schengeni övezethez történt

bolgár csatlakozással fémjelzett út természetes befejezésének nevezte. Kifejezte meggyőződését, hogy az euró összességében segíti a társadalom boldogulását, ezen belül a tőkepiacokét is.

Véleménye szerint az euró bevezetése segíthet visszahozni azokat a külföldi és belföldi befektetőket, akik 2009-ben és 2010-ben elhagyták a bolgár tőkepiacot.

Bulgária: drágult az élet vagy nem?

Más kérdés, a társadalom a mindennapokban mit tapasztal az euróra való átállásról. A bolgár euróbevezetés körüli feszültséget tovább erősítette, hogy az infláció már az átállás előtti hónapokban érezhetően gyorsult, miközben a lakosság jelentős része eleve bizalmatlan a közös valuta hatásaival szemben.

A hivatalos statisztikák szerint a fogyasztói árak növekednek, különösen az élelmiszerek, a szolgáltatások és a mindennapi kiadások esetében. Bulgária jegybankja és kormánya ugyan hangsúlyozza, hogy

az árfolyamrögzítés miatt technikailag nincs szó klasszikus értelemben vett leértékelésről,

a gyakorlatban azonban sok kereskedő már felfelé kerekít, amit a vásárlók az euró számlájára írnak.

Az elemzések szerint a drágulás nem csupán pszichológiai jelenség: az átállás költségei, az informatikai rendszerek frissítése, a kettős árazás és az adminisztrációs terhek mind megjelennek az árakban.

Több bolgár ágazati szervezet arra figyelmeztetett, hogy a kisebb vállalkozások számára az euróra való átállás likviditási kihívást jelent, amit részben a fogyasztókra hárítanak át. Ennek következménye, hogy az infláció már az euró hivatalos bevezetése előtt „megelőlegezte” a váltást.

