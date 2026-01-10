Hihetetlen, mit művelt Bulgáriában egyetlen hét alatt az euró bevezetése: majdnem húsz éve nem láttak ilyet

Eltelt bő egy hét az euró bevezetése óta Bulgáriában és már látszik, milyen azonnali hatásai vannak a lépésnek.

Euró bevezetése: Hihetetlen, mit művelt Bulgáriában egyetlen hét alatt / Fotó: AFP

Az euró bevezetésének első hetében ugyanis szárnyalt a szófiai börze.

Euró bevezetése: hihetetlen, mit művelt Bulgáriában

A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére, az idei első kereskedési héten a bolgár börze legrégebbi indexe,

a Sofix 14,4 százalékkal 18 éves csúcsra emelkedett.

Tavaly a bolgár tőzsde fő indexe mintegy 30 százalékkal emelkedett. A bolgár értéktőzsde forgalma 23 százalékkal bővült tavaly, 611 millió eurót tett ki 2025-ben.

Az euró bevezetésétől a szakértők jelentős fejlődére számítanak a bolgár értékpapírpiacon.

Az első euróban történő kereskedési napon, janár 5-én Vaszil Golemanszki, a pénzügyi felügyeleti bizottság vezetője a tőzsdének címzett jókívánságként fogalmazta meg

2026-ra az 1 milliárd eurós forgalom meghaladását.

A szófiai tőzsde igazgatóságának elnöke, Aszen Jagodin az euró bulgária bevezétését

az EU-hoz

és a schengeni övezethez történt

bolgár csatlakozással fémjelzett út természetes befejezésének nevezte. Kifejezte meggyőződését, hogy az euró összességében segíti a társadalom boldogulását, ezen belül a tőkepiacokét is.

Véleménye szerint az euró bevezetése segíthet visszahozni azokat a külföldi és belföldi befektetőket, akik 2009-ben és 2010-ben elhagyták a bolgár tőkepiacot.

Bulgária: drágult az élet vagy nem?

Más kérdés, a társadalom a mindennapokban mit tapasztal az euróra való átállásról. A bolgár euróbevezetés körüli feszültséget tovább erősítette, hogy az infláció már az átállás előtti hónapokban érezhetően gyorsult, miközben a lakosság jelentős része eleve bizalmatlan a közös valuta hatásaival szemben.

A hivatalos statisztikák szerint a fogyasztói árak növekednek, különösen az élelmiszerek, a szolgáltatások és a mindennapi kiadások esetében. Bulgária jegybankja és kormánya ugyan hangsúlyozza, hogy

az árfolyamrögzítés miatt technikailag nincs szó klasszikus értelemben vett leértékelésről,

a gyakorlatban azonban sok kereskedő már felfelé kerekít, amit a vásárlók az euró számlájára írnak.