Hihetetlen, mit művelt Bulgáriában egyetlen hét alatt az euró bevezetése: majdnem húsz éve nem láttak ilyet
Eltelt bő egy hét az euró bevezetése óta Bulgáriában és már látszik, milyen azonnali hatásai vannak a lépésnek.
Az euró bevezetésének első hetében ugyanis szárnyalt a szófiai börze.
A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére, az idei első kereskedési héten a bolgár börze legrégebbi indexe,
a Sofix 14,4 százalékkal 18 éves csúcsra emelkedett.
Tavaly a bolgár tőzsde fő indexe mintegy 30 százalékkal emelkedett. A bolgár értéktőzsde forgalma 23 százalékkal bővült tavaly, 611 millió eurót tett ki 2025-ben.
Az euró bevezetésétől a szakértők jelentős fejlődére számítanak a bolgár értékpapírpiacon.
Az első euróban történő kereskedési napon, janár 5-én Vaszil Golemanszki, a pénzügyi felügyeleti bizottság vezetője a tőzsdének címzett jókívánságként fogalmazta meg
2026-ra az 1 milliárd eurós forgalom meghaladását.
A szófiai tőzsde igazgatóságának elnöke, Aszen Jagodin az euró bulgária bevezétését
- az EU-hoz
- és a schengeni övezethez történt
bolgár csatlakozással fémjelzett út természetes befejezésének nevezte. Kifejezte meggyőződését, hogy az euró összességében segíti a társadalom boldogulását, ezen belül a tőkepiacokét is.
Véleménye szerint az euró bevezetése segíthet visszahozni azokat a külföldi és belföldi befektetőket, akik 2009-ben és 2010-ben elhagyták a bolgár tőkepiacot.
Bulgária: drágult az élet vagy nem?
Más kérdés, a társadalom a mindennapokban mit tapasztal az euróra való átállásról. A bolgár euróbevezetés körüli feszültséget tovább erősítette, hogy az infláció már az átállás előtti hónapokban érezhetően gyorsult, miközben a lakosság jelentős része eleve bizalmatlan a közös valuta hatásaival szemben.
A hivatalos statisztikák szerint a fogyasztói árak növekednek, különösen az élelmiszerek, a szolgáltatások és a mindennapi kiadások esetében. Bulgária jegybankja és kormánya ugyan hangsúlyozza, hogy
az árfolyamrögzítés miatt technikailag nincs szó klasszikus értelemben vett leértékelésről,
a gyakorlatban azonban sok kereskedő már felfelé kerekít, amit a vásárlók az euró számlájára írnak.
Az elemzések szerint a drágulás nem csupán pszichológiai jelenség: az átállás költségei, az informatikai rendszerek frissítése, a kettős árazás és az adminisztrációs terhek mind megjelennek az árakban.
Több bolgár ágazati szervezet arra figyelmeztetett, hogy a kisebb vállalkozások számára az euróra való átállás likviditási kihívást jelent, amit részben a fogyasztókra hárítanak át. Ennek következménye, hogy az infláció már az euró hivatalos bevezetése előtt „megelőlegezte” a váltást.