Deviza
EUR/HUF385,06 +0,23% USD/HUF328,84 +0,3% GBP/HUF444,84 +0,27% CHF/HUF414,77 +0,21% PLN/HUF91,41 +0,24% RON/HUF75,65 +0,23% CZK/HUF15,91 +0,19% EUR/HUF385,06 +0,23% USD/HUF328,84 +0,3% GBP/HUF444,84 +0,27% CHF/HUF414,77 +0,21% PLN/HUF91,41 +0,24% RON/HUF75,65 +0,23% CZK/HUF15,91 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX114 819,67 +1,45% MTELEKOM1 808 -0,11% MOL3 076 +2,8% OTP36 470 +1,01% RICHTER10 110 +2,08% OPUS555 +0,9% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS151,5 +0,66% WABERERS5 400 -1,48% BUMIX10 140,15 +0,37% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 540,91 +0,37% BUX114 819,67 +1,45% MTELEKOM1 808 -0,11% MOL3 076 +2,8% OTP36 470 +1,01% RICHTER10 110 +2,08% OPUS555 +0,9% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS151,5 +0,66% WABERERS5 400 -1,48% BUMIX10 140,15 +0,37% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 540,91 +0,37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
euróövezet
Beszerzésimenedzser-index
BMI

A decemberi lassulás ellenére az elmúlt évek legerősebb negyedévével búcsúzott az euróövezet

Az euróövezet gazdasága decemberben lassult ugyan, de a szolgáltatási szektor lendülete ellensúlyozta az ipari visszaesést, így az év utolsó negyedéve több mint két éve a legerősebb lett. A kompozit beszerzésimenedzser-index egész 2025-ben 50 pont felett maradt, erre 2019 óta nem volt példa.
VG/MTI
2026.01.06, 11:50
Frissítve: 2026.01.06, 12:19

Lassult ugyan az euróövezet gazdasági növekedése decemberben, de így is több mint két éve a legerősebb negyedéves növekedéssel zárta a tavalyi évet. A szolgáltatási ágazat tartós növekedése ellensúlyozta a feldolgozóipar visszaesését – derül ki a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös beszerzésimenedzser-indexének (BMI) kedden közzétett végleges számaiból.

Beet campaign in the sugar factory A decemberi lassulás ellenére az elmúlt évek legerősebb negyedévvel búcsúzott az euróövezet
Lassulás ide vagy oda: az euróövezet két éve legerősebb negyedévvel búcsúzott 2025-től / Fotó: Hendrik Schmidt / Reuters / DPA

A szolgáltatási és a feldolgozóipari ágazat kompozit indexe 51,5 pontra csökkent decemberben a novemberi, 30 hónapos csúcsnak számító 52,8 pontról. Ugyancsak kedden ismertették, hogy szolgáltatási szektor üzleti aktivitási indexe 52,4 pontra csökkent a novemberi két és fél éves csúcsról, 53,6 pontról.

Pénteken hozták nyilvánosságra, hogy a feldolgozóipari BMI 48,8 pontra süllyedt decemberben a novemberi 49,6 pontról. Mint ismert, az 50 pont számít a növekedést a zsugorodástól elválasztó határértéknek. A kompozit érték tavaly minden hónapban 50 pont fölött volt, erre 2019 óta nem volt példa.

A negyedik negyedévi együttes BMI-érték 52,3 pont volt, 2023 második negyedéve óta a legmagasabb. A vizsgált országok közül decemberben a spanyol 55,6 pontos kompozit index volt a legmagasabb, ami kéthavi csúcsnak számít. Írország mutatója háromhavi mélypontra, 53,6 pontra süllyedt. A német kompozit érték négyhavi mélyponton, 51,3 ponton állt.

Az olasz kompozit érték 11 havi mélypontra, 50,3 pontra süllyedt decemberben, míg a francia 50 pontos index kéthavi mélypontnak számít.

Szlovákia: a 2026-os takarékossági csomag kiporszívózza a lakosság pénztárcáját

Szlovákiában januártól sorrendben már a harmadik konszolidációs, azaz takarékossági csomag lép életbe, most az egyéni vállalkozók és a magas keresetűek terheit emelik meg. A 13. havi nyugdíjat befagyasztják, és csökken a munkanélküli-segély összege is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu