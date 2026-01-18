Trump berágott Európára Grönland miatt, Európa berágott Trumpra a vámok miatt - jegelik a kereskedelmi megállapodást

Az EU törvényhozói nem hagyták jóvá a transzatlanti kereskedelmi megállapodást, miután Donald Trump amerikai elnök új vámokat vetett ki az európai országokra, hogy Dániától elhappolja a Grönland feletti ellenőrzést — írja a Politico.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke / Fotó: AFP

Az Európai Parlament nem lép tovább a Trump és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által tavaly júliusban aláírt megállapodás ratifikálásával, és ez bizonytalanná teszi a kereskedelmi háborús fegyverszünet jövőjét. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke egy nyilatkozatban azt mondta, hogy az eszkalálódó amerikai–európai feszültség miatt

a parlament nem fogja megszavazni a paktumot, amely 15 százalékos amerikai vámot vetne ki az EU-ból származó importra, cserébe azért, hogy a blokk nem vet ki vámot az amerikai exportra.

Donald Trump elnök szombaton megígérte, hogy egyre növekvő vámokat vet ki európai szövetségeseire, amíg az Egyesült Államoknak nem engedélyezik Grönland megvásárlását, ami tovább fokozza a vitát Dánia hatalmas sarkvidéki szigetének jövőjéről – közölte a Reuters.

Egy Truth Social-oldalon közzétett bejegyzésében Trump azt mondta, hogy február 1-jén további tízszázalékos importvámok lépnek életbe a Dániából, Norvégiából, Svédországból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, Finnországból és Nagy-Britanniából származó árukra, amelyek mindegyikére már vonatkoznak a Trump által kivetett vámok.

Az EPP támogatja az EU–USA kereskedelmi megállapodást, de Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései miatt a jóváhagyás ebben a szakaszban nem lehetséges

– írta Weber. Hozzátette: az amerikai termékekre kivetett nullaszázalékos vámokat fel kell függeszteni.

Szerdán a törvényhozók elhalasztották a megállapodás ratifikálásáról szóló döntést, mivel feszültség alakult ki Trump azon követelése miatt, hogy Dánia adja át Grönlandot az Egyesült Államoknak. A későbbi szavazást január 26-ra időzítették, de a jelek szerint egyelőre jegelik a döntést. Karin Karlsboro svéd európai parlamenti képviselő szombaton a Politicónak azt nyilatkozta, hogy az EU–USA-megállapodás nem fog elegendő támogatást kapni a törvényhozók részéről.