Trump berágott Európára Grönland miatt, Európa berágott Trumpra a vámok miatt - jegelik a kereskedelmi megállapodást
Az EU törvényhozói nem hagyták jóvá a transzatlanti kereskedelmi megállapodást, miután Donald Trump amerikai elnök új vámokat vetett ki az európai országokra, hogy Dániától elhappolja a Grönland feletti ellenőrzést — írja a Politico.
Az Európai Parlament nem lép tovább a Trump és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által tavaly júliusban aláírt megállapodás ratifikálásával, és ez bizonytalanná teszi a kereskedelmi háborús fegyverszünet jövőjét. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke egy nyilatkozatban azt mondta, hogy az eszkalálódó amerikai–európai feszültség miatt
a parlament nem fogja megszavazni a paktumot, amely 15 százalékos amerikai vámot vetne ki az EU-ból származó importra, cserébe azért, hogy a blokk nem vet ki vámot az amerikai exportra.
Donald Trump elnök szombaton megígérte, hogy egyre növekvő vámokat vet ki európai szövetségeseire, amíg az Egyesült Államoknak nem engedélyezik Grönland megvásárlását, ami tovább fokozza a vitát Dánia hatalmas sarkvidéki szigetének jövőjéről – közölte a Reuters.
Egy Truth Social-oldalon közzétett bejegyzésében Trump azt mondta, hogy február 1-jén további tízszázalékos importvámok lépnek életbe a Dániából, Norvégiából, Svédországból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, Finnországból és Nagy-Britanniából származó árukra, amelyek mindegyikére már vonatkoznak a Trump által kivetett vámok.
Az EPP támogatja az EU–USA kereskedelmi megállapodást, de Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései miatt a jóváhagyás ebben a szakaszban nem lehetséges
– írta Weber. Hozzátette: az amerikai termékekre kivetett nullaszázalékos vámokat fel kell függeszteni.
Szerdán a törvényhozók elhalasztották a megállapodás ratifikálásáról szóló döntést, mivel feszültség alakult ki Trump azon követelése miatt, hogy Dánia adja át Grönlandot az Egyesült Államoknak. A későbbi szavazást január 26-ra időzítették, de a jelek szerint egyelőre jegelik a döntést. Karin Karlsboro svéd európai parlamenti képviselő szombaton a Politicónak azt nyilatkozta, hogy az EU–USA-megállapodás nem fog elegendő támogatást kapni a törvényhozók részéről.
Kereskedelmi fegyver
„Nem látom esélyét annak, hogy az Európai Parlament zöld utat adjon a vámmegállapodás folytatásának, amikor szerdán döntést hozunk. Ehelyett az EU-nak fel kell készülnie arra, hogy válaszoljon Trump elnök vámtámadásaira, beleértve a Svédországot célzókat is” – mondta.
Nem zárhatjuk ki sem a megtorló vámokat, sem a páncéltörő robot bevetését, ha a nyomásgyakorlás és a kényszerítés folytatódik
– tette hozzá a képviselő.
Az EU kereskedelmi fegyvere számos büntetőintézkedést kínál, amelyeket a blokkot fenyegetni próbáló kereskedelmi riválisokkal szemben lehet alkalmazni. Ezek közé tartoznak a beruházások és a közbeszerzési programokhoz való hozzáférés korlátozásai, valamint a szellemi tulajdon védelmének korlátozása.
Az Európai Parlament felhívásai ellenére az Európai Bizottság dönthet arról, hogy életbe lépteti-e az úgynevezett kényszerellenes eszközt, ha Trump beváltja legújabb fenyegetését. Ehhez az országok minősített többségének támogatására lenne szükség – ami nehéznek bizonyulhat, tekintve az EU-s fővárosok között régóta fennálló nézeteltéréseket arról, hogy meddig menjenek el anélkül, hogy tovább bosszantanák Washingtont.
Valérie Hayer, a Renew vezetője „elfogadhatatlannak” nevezte Trump lépéseit, és azt mondta, hogy „itt az ideje a bizalomról az elrettentésre áttérni”.
Az EU-nak fel kell készülnie célzott és arányos ellenintézkedések alkalmazására
– mondta Hayer az X-en közzétett bejegyzésében. „Az EU kényszerellenes eszközének aktiválását kifejezetten meg kell fontolni, mivel azt pontosan az ilyen jellegű gazdasági megfélemlítés helyzeteire tervezték.”
Február elsejétől minden megváltozik
Trump közölte azt is, hogy a megnövelt vámtétel júniustól 25 százalékra emelkedik az érintett európai országokkal kapcsolatban, ezzel próbálja az EU stabilitását megbillenteni. Ahogy azonban korábban megírtuk, Grönland nem eladó, hiába akarja Trump megvenni.
Az amerikai elnök neheztelhet az EU tagállamaira, amiért többen, Németország részvételével hadgyakorlatot tartanak Grönland területén. Az Arctic Endurance (Sarkvidéki Állóképesség) akció célja a Dániához tartozó sziget biztonságának megerősítése. A demonstráción
- Franciaország,
- Svédország és
- Norvégia is részt vesz, bár az utóbbi mindössze két katonával.
- Svédország arra is hajlandó, hogy csapatokat küldjön harcolni a sziget védelmében.
Donald Trump amerikai elnök határozottan ragaszkodik Grönland megszerzéséhez, akár katonai erővel is, bár a megvásárlását preferálja – ennek azonban igen borsos ára lenne, ráadásul a sziget nem is eladó.