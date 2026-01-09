Megindultak a lengyel gazdák Varsóba – nem csitulnak az indulatok a Mercosur-egyezmény kapcsán

Továbbra sem csitulnak az indulatok az Európai Unió és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodás körül, amit a tervek szerint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen már hétfőn aláírna, noha az európai gazdák kétségbeesetten tiltakoznak az egyezmény ellen.

Az európai gazdák a tisztességtelen versenytől félnek / Fotó: Aleksandra Szmigiel / Reuters

A dél-amerikai országokat tömörítő Mercosur és az EU közötti tárgyalások már 25 éve tartanak és a megállapodás a vámok jelentős csökkenését hozná számos termék esetében, ám több ország, például Magyarország, Franciaország vagy Lengyelország a gazdák érdekeinek védelmében ellenzi az egyezséget. A gazdák a héten az utcákra vonultak a szerződés megkötése ellen Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Katalóniában és Görögországban, de pénteken Lengyelországban és Írországban is gazdatüntetés várható a megállapodás ellen.

Ezért tiltakoznak az európai gazdák – Lengyelországban már elindultak a traktorok Varsó felé

Az európai gazdák szerint a mezőgazdasági szuperhatalomnak számító Brazília, valamint Argentína, Uruguay és Paraguay gazdái tisztességtelen előnnyel rendelkezhetnek az európai piacokon, miután rájuk nem vonatkoznak azok a szigorú szabályok, amiknek nekik meg kell felelniük.

A lengyel gazdák pénteken 11 órakor tiltakoznak Varsóban, a traktorok azonban szerte az országban már reggel útra keltek – jelenti a TPR. A lengyel gazdák úgy vélik, hogy a szerződés jelenlegi formájában nincs elegendő védelem annak hatásaival szemben, így

az európai piacokat eláraszthatják az olcsó dél-amerikai áruk, tönkretéve az európai gazdákat, ami egyebek közt élelmiszer-biztonsági szempontból is aggályos lehet.

Nagy István agrárminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán arról írt, hogy a magyar kormány határozottan és egyértelműen elutasítja a szabadkereskedelmi egyezményt és minden olyan megállapodást, ami árt a magyar gazdáknak.

Decemberben még sikerült megakadályozni az egyezmény megkötését

Noha a megállapodás elfogadását a bizottság már decemberben szerette volna elérni, akkor Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megakadályozta a döntést a kérdésben.

Ma már azonban úgy tűnik, hogy Róma is hajlandó elfogadni az egyezményt, így azt hiába ellenzi Magyarország mellett Franciaország, Lengyelország és Ausztria is, a blokkoló kisebbséghez ez nem lesz elegendő a megállapodás megakadályozásához.

Ehhez ugyanis négy országra lenne szükség, mely az EU lakosságának legalább 35 százalékát képviseli.