Bajban az európai gyógyszerpiac, Kínába és az USA-ba viszik a beruházásokat – óriási zuhanás kezdődött

A gyógyszergyártó vállalatok régóta panaszkodnak, hogy Európa túl keveset költ gyógyszerekre. Donald Trump megjelenése – aki súlyos vámokkal fenyegetett, és azzal vádolta az európai országokat, hogy potyautasként élősködnek az Egyesült Államokon – nyomatékosította a problémákat. Az európai gyógyszerpiac fennállása legnagyobb válságát éli.

Válságban az európai gyógyszerpiac, az USA-ba és Kínába vándorolnak a beruházások / Fotó: NurPhoto via AFP

A fenyegetések hatására az európai kormányok versenyt futva próbáltak megállapodásokat kötni.

Az Egyesült Királyság nullaszázalékos vámtarifát ért el, cserébe a gyógyszerekre fordított kiadások növeléséért és a gyártók költségeinek csökkentéséért.

Az EU és Svájc egy 15 százalékos felső korlátot fogadott el.

Európa leszakadóban

A kérdés az, hogy ezek az engedmények elegendők lesznek-e az ágazat és Európa közötti kapcsolatok újraindításához.

Európának most lehetősége van szintet lépni, és lépést tartani egy olyan ágazattal, amely gyorsan halad előre

– mondta a Financial Timesnak Nigel Layton, a Forvis Mazars élettudományi és gyógyszeripari vezetője. „Hogy ez a megállapodás elegendő-e, az attól függ, mi történik ezután, de egyelőre pozitív jelzés arra, hogy lehetséges az előrelépés.”

A gyógyszergyártók régóta hangsúlyozzák, hogy szakpolitikai változások nélkül Európa még jobban leszakad az Egyesült Államoktól az innováció és a gyógyszerekhez való hozzáférés terén, és nehezen tud majd lépést tartani Kína gyors előretörésével.

Trump egyik fő panasza az volt, hogy mivel az amerikai fogyasztók jelentősen többet fizetnek a gyógyszerekért, az európai országok potyautasként viselkednek.

Kormánya azt szorgalmazza, hogy az iparág vezessen be egy úgynevezett „legnagyobb kedvezményes elbánás” (most favoured nation) alapú árazást, ami azt jelentené, hogy az amerikai árakat a sok más fejlett országban fizetett szintre csökkentenék.

Zuhan a k+f beruházások száma Európában

Az EY jelentése szerint az egy főre jutó GDP-hez viszonyítva a magas jövedelmű európai országok nagyjából feleannyit költenek innovatív gyógyszerekre, mint az Egyesült Államok.

Ezzel párhuzamosan Európában visszaesett a gyógyszeripari kutatás-fejlesztési beruházás.

Az Európai Gyógyszeripari Szövetségek Szövetsége (EFPIA) szerint

2022-re a kontinens részesedése a fejlett országok gyógyszeripari k+f beruházásaiból 31 százalékra csökkent,

szemben a két évtizeddel korábbi 41 százalékkal.

2024-ben Európában a k+f kiadások éves szinten ugyan 4,4 százalékkal nőttek,

de ez jócskán elmaradt de az Egyesült Államok 5,5 százalékos,

illetve Kína 20,7 százalékos növekedésétől.

Az iparág különösen ki van akadva az Egyesült Királyságra, amely keményen alkudozik arról, mennyit fizet az NHS a vényköteles gyógyszerekért, és szigorú költséghatékonysági szabályokat alkalmaz az új készítményeknél.