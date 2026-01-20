Ha tüntetnek is a gazdák, a Mercosur-sarcnak van egy szilárd támogatója: Manfred Weber és Magyar Péter pártja
Az Európai Néppárt (EPP) támogatja az Európai Unió és a dél-amerikai országok egy részét tömörítő Mercosur közötti egyezményt – jelentette ki kedden Brüsszelben Manfred Weber, az EPP elnöke pártja tájékoztatóján. Közben az Európai Parlamentnél a hétvégén aláírt, de még nem ratifikált egyezmény ellen tüntettek a gazdák. A demonstráción rövid időre megjelent Weber magyar kedvence, Magyar Péter is, de a tüntetők elzavarták.
Hangsúlyozta: pártcsaládja elvi alapon támogatja az EU–Mercosur-egyezményt, amely azt bizonyítja, hogy a világban továbbra is lehetséges a szabályokon alapuló együttműködés, szemben a protekcionista és konfrontatív kereskedelempolitikával. Manfred Weber „anti-Trump-megállapodásnak” nevezte az egyezményt.
Szerint az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodás már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem alapvető geopolitikai eszköz, amely a szabályalapú nemzetközi rend fennmaradását szolgálja. Hangsúlyozta: a megállapodás az európai versenyképességet és a stratégiai autonómiát is erősíti, különösen a nyersanyagokhoz való hozzáférés területén.
Hozzátette: az EPP egyszerre szabadkereskedelmi párt és a gazdák pártja is, ezért kulcsfontosságúnak tartja a védzáradékokat, valamint azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a piacba való beavatkozást, ha az árak kedvezőtlen irányba mozdulnak el.
Az Európai Néppárt szerint az agrárszektor nyertese lehet az egyezménynek
Jörgen Warborn, az Európai Néppárt nemzetközi kereskedelmi szóvivője szerint az Európai Unió és a Mercosur-államok közötti kereskedelmi megállapodás összességében egyértelműen előnyös Európa számára, még ha egyes ágazatokban ellenérzések is tapasztalhatók és a megállapodás előnyeit kötelességünk elmagyarázni a tiltakozóknak is.
Arra az újságírói kérdésre válaszolva, hogy miként reagálnak a megállapodás elleni többezres gazdatüntetésekre, a politikus hangsúlyozta: európai parlamenti képviselőként kötelességük a megállapodás tényeit és tartalmát világosan kommunikálni. Szerinte sokan indokolatlanul kizárólag az Európai Bizottságot teszik felelőssé a kialakult hangulatért, miközben a megállapodás vizsgálata azt mutatja, hogy az előnyös lesz Európának.
Elismerte, hogy vannak érzékeny ágazatok és az EPP-n belüli bírálatok is elsősorban a gazdák szempontjából érkeznek, amit érthetőnek nevezett. Ugyanakkor kiemelte: a beépített védzáradékok és biztosítékok mellett az agrárszektor összességében nyertese lehet az egyezménynek, mivel sok termelő profitálhat belőle.
Warborn szerint egyes területeken – így a marhahús-, baromfi-, cukor- és etanolágazatban – a megállapodás nem feltétlenül jelent közvetlen nyereséget, de veszteséget sem, mivel ezek az ágazatok megfelelő védelemben részesülnek. A szóvivő közölte: folytatni kívánja a párbeszédet a gazdákkal.
Elmondta, hogy pénteken Svédországba utazik, ahol találkozik a svéd gazdaszervezet képviselőivel, hogy részletesen ismertesse a megállapodás tartalmát és előnyeit. Tapasztalatai szerint sok gazda nem ismeri az egyezmény minden részletét és annak lehetséges hasznát. Arra ösztönözte európai parlamenti képviselőtársait is, hogy aktívan vegyenek részt a megállapodás melletti tájékoztatásban.
Az EPP akkor nyilatkozott a kérdésben, amikor az európai gazdák traktorokkal vonultak fel az Európai Parlament előtt. A tiltakozók attól tartanak, hogy a Mercosurrel kötött megállapodás révén olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek (búza, kukorica, szója, baromfi- és marhahús, valamint bor) áramlanak be az európai piacokra, ami tisztességtelen versenyt teremtene, hátrányos helyzetbe hozva az uniós termelőket.
Kiderült, kinek köszönhető, hogy negyedszázad után megszületett a megállapodás az EU és a Mercosur között
Az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) közötti megakereskedelmi megállapodás elemzők szerint azt jelentheti, hogy vannak határai az amerikai nyomásgyakorlásnak a régióban. Az európai és a latin-amerikai országok is új partnereket keresnek a vámháború miatt, és további megállapodások is várhatók.