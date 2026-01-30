Deviza
vagyonbevallás
EP-képviselő
Európai Parlament

Nem tudnak megélni a 8000 eurós illetményből, fusiznak a parlamenti képviselők – eddig maradhatott titok, hogy mennyit tesznek zsebre a maszekból

Kevés a havi nyolcezer eurós illetmény, dolgozni kell mellette. Az Európai Parlament kötelezővé teszi a mellékes bevallását – de hiába.
VG
2026.01.30., 14:30

Gyenge trükkel próbálja megkerülni az Európai Parlament maroknyi képviselője a teljes vagyonbevallást, amelyre a törvény kötelezi őket: azt elismerik, hogy máshonnan is származik bevételük a tisztes képviselői állás mellett, csak azt „felejtik el” tudatni, hogy pontosan mennyit is keresnek a mellékállásaikkal, amelyből pedig egyeseknek több is van.

Európai Parlament
Az Európai Parlament képviselőinek be kell vallaniuk a mellékes jövedelmüket, de nem mindenki teszi meg / Fotó: AFP

Az Európai Parlament szabályai szerint a képviselőknek be kellett vallaniuk minden mellékes jövedelmet, ha meghaladja az évi ötezer eurót. Nem mintha különösebben rá lennének szorulva a maszekolásra, a nettó keresetük ugyanis havi 8088 euró, vagyis több mint hárommillió forint havonta. A magyarok esetében ezt itthon is meg kell tenniük.

Az EP-képviselőkre vonatkozó magatartási kódexben szereplő rendelkezés így szól: „Ha (a képviselői tisztség gyakorlása mellett végzett javadalmazás ellenében végzett tevékenység) bevételt termel, a képviselőknek minden egyes tétel esetében fel kell tüntetniük a bevétel összegét, és adott esetben annak időszakosságát.”

Egyértelmű az Európai Parlament vagyonbevallási szabálya

A szabály egyértelmű, 

tizennégy képviselő mégsem vallotta be a mellékesét

– derült ki a Transparency International jelentéséből, amelyet a Politico ismertetett.

„Az európai parlamenti képviselők nyilatkozatainak megfelelő ellenőrzése és a magatartási kódex megsértésének szankcionálása nélkül az uniós polgárok kizárólag az európai parlamenti képviselők ígéreteire hagyatkoznak. Ennek az eredményei magukért beszélnek” – hangsúlyozta a portálnak Raphael Kergueno, a Transparency vezető politikai tisztviselője.

BRUSSELS-EUROPEAN-PARLIAMENT-PLENARY-SESSION
A képviselőknek jut idejük maszekolásra is a kemény munka mellett / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az egyik ilyen „feledékeny” Alvise Pérez radikális jobboldali spanyol képviselő, aki korrupciógyűlölő influenszerként dolgozik szabadidejében. A tavalyi bevallásában csak annyit ismert el, hogy származik ebből bevétele, összeget azonban nem – holott az EP-nek benyújtott adatai szerint megválasztása előtt volt olyan hónap, amikor húszezer eurót keresett vele.

Hasonló a helyzet az Európai Konzervatívok és Reformisták frakció tagjával, az olasz Mario Mantovanival, aki a képviselői állása mellett három tanácsadói pozíciót is betölt, és ugyancsak saját bevallása szerint mandátumának kezdete előtt hat számjegyű összeg folyt be ezekből rendszeresen.

Honnan tudná egy uniós jogász, mit kell tennie?

Olyan törvényhozók is vannak, akik egyszerűen csak nem ismerik a szabályokat, például a lengyel Michal Wawrykiewicz, aki korábban hosszú ideig az Európai Néppárt (EPP) uniós jogászaként dolgozott (honnan ismerné az uniós szabályokat), és akinek vannak ügyfelei 

  • a kiskereskedelmi, 
  • az ingatlan-, 
  • a távközlési 
  • és a vasúti 

szektorban is, és aki az EPP hivatalos oldala szerint a korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó közös munkacsoport társelnöke.

Szerinte nem kell bevallania a jövedelmét az EP-nek, mert ezt már megtette a lengyel parlamentnél. Azt mondta a Politicónak, hogy „félreértette” a szabályokat, és „annak ellenére, hogy nagyon széles körű tapasztalattal rendelkezik az EP-ben”, 

nem tudott arról, hogy be kell nyújtania a bevallásokat, de a tévedése „semmiképpen sem volt szándékos”.

France bas rhin strasbourg european district european flags front european parlement
Nem is válaszolt mindenki a kérdésekre / Fotó: Hemis via AFP

Szintén „rosszul informálták” az asszisztensei a cseh Jana Nagyovát, aki elismerte, hogy származik mellékes jövedelme regionális politikai szerepvállalásából: havi 150 euró a helyi és 300 euró a regionális képviselői állása után, bár utóbbi az idei évre már nem érvényes.

Van, aki válaszolni sem hajlandó

Nála nagyobb összegeket is elfelejtettek azonban bevallani, a német Sibylle Berg például, aki megválasztása előtt íróként és drámaszerzőként dolgozott, konkrétan 120 ezer eurót.

Olyanok is vannak, akik nem is reagáltak a portál megkeresésére, például az olasz Domenico Lucanó, a Baloldal frakció tagja, aki egy filmprodukciós cégnél maszekolt, vagy a szlovén zöldképviselő, Vladimir Prebilic, aki változatlanul tanít a Ljubljanai Egyetemen.

Nem válaszolt Katri Kulmuni, az Újítsuk meg Európát finn képviselője, aki különböző önkormányzati tisztségeket tölt be hazájában (valamint egy keresztény alapítvány fizetett igazgatósági tagja), valamint Pekka Toveri, az EPP szintén finn képviselője, nyugalmazott vezérőrnagy, aki a saját cégének vezérigazgatója, két startup cég és egy szövetkezeti bank igazgatósági tagja, valamint egy stratégiai kommunikációs cég tanácsadója is egyben.

 

