Az Európai Unió nekimenne a kínai tech cégeknek – miközben az Egyesült Államok vámokkal fenyegeti Európát

Az Európai Unió új kibervédelmi javaslata szerint a magas kockázatúnak ítélt – főként kínai – techcégek alkatrészeit és berendezéseit fokozatosan ki kell vonni a kritikus infrastruktúrákból, elsősorban a Huawei-t érintve. A Connect Europe távközlési érdekképviseleti szervezet kritizálta a javaslatot. Mindez éppen akkor történik, amikor az Egyesült Államok vámokkal fenyegeti Európát.
Hornyák Szabolcs
2026.01.21, 10:58
Frissítve: 2026.01.21, 11:02

Az Európai Unió szigorítani készül a kritikus infrastruktúrákat érintő technológiai beszállítók ellenőrzését: egy kedden Brüsszelben bemutatott tervezet szerint a magas kockázatúnak minősített cégek alkatrészeit és berendezéseit fokozatosan ki kell vonni a kulcsfontosságú ágazatokból.

5g,Telecommunication,Tower.,Antenna,Radio,Transmittors,Of,Cellular,5g.,3d Az Európai Unió nekimenne a kínai tech cégeknek – a Huawei lehet az egyik célpont
Az Európai Bizottság korlátozná a kínai beszállítókat / Fotó: Maxx-Studio / Shutterstock

Az Európai Bizottság a Kibervédelmi Törvény (Cybersecurity Act) módosításával lépne fel a növekvő kibertámadások, zsarolóvírus-incidensek,   és kémkedési kockázatok ellen, miközben csökkentené az EU függőségét a nem európai – főként kínai – beszállítóktól.

Bár a dokumentum nem nevez meg konkrét vállalatokat vagy országokat, a szakértők és a piaci reakciók szerint a lépés elsősorban a Huawei-t és más kínai cégeket célozna. A javaslat hátterében az áll, hogy az EU már 2020 óta próbálja korlátozni az úgynevezett magas kockázatú beszállítók szerepét az 5G-hálózatokban, ám

ennek végrehajtása tagállamonként eltérő volt, részben a magas cseréköltségek miatt.

Mostantól kötelezővé tennék a folyamatot: a magas kockázatú listára kerülő beszállítók kulcsfontosságú komponenseit a mobilhálózatokban legfeljebb 36 hónapon belül ki kell vonni. A fix hálózatokra (optikai kábelek, tengeralattjáró-kábelek) és műholdas rendszerekre vonatkozó határidőket később határoznák meg.

A Reuters szerint az intézkedések 18 kritikus ágazatra terjednének ki, köztük az energiagazdálkodásra, vízhálózatokra, csatlakoztatott és önvezető járművekre, drónokra, felhőszolgáltatásokra, orvosi eszközökre, félvezetőkre és űrtechnológiára. Az EU szerint ez növeli a biztonságot és a technológiai függetlenséget

„Az új kibervédelmi csomaggal jobb védelmet tudunk nyújtani kritikus ellátási láncainknak, és határozottabban léphetünk fel a kibertámadások ellen” – nyilatkozta Henna Virkkunen, az EU technológiai biztosa. Hozzátette: a lépés fontos előrelépés az európai technológiai szuverenitás és a polgárok biztonsága felé.

A korlátozások csak hivatalos, a Bizottság vagy legalább három tagállam által indított kockázatértékelés után lépnének életbe, figyelembe véve a piaci hatásokat és a gazdaságossági szempontokat is.

Az iparág tiltakozik

A Connect Europe távközlési érdekképviseleti szervezet szerint a javaslat jelentősen növelné az ipar adminisztratív és pénzügyi terheit, a többletköltségek milliárd eurós nagyságrendűek lehetnek, miközben számos országban problémát okozna.

A Huawei szóvivője szerint a javaslat sérti az EU alapelveit – a méltányosságot, a megkülönböztetés tilalmát és az arányosságot –, valamint a WTO-szabályokat, mivel nem ténybeli bizonyítékokra és műszaki szabványokra, hanem pusztán a származási országra épít. A cég jelezte, hogy figyelemmel kíséri a jogalkotási folyamatot, és fenntartja jogait érdekei védelmére.

A kínai külügyminisztérium szóvivője szintén elítélte a tervet, hangsúlyozva, hogy kínai cégek évtizedek óta törvényesen működnek Európában, és soha nem veszélyeztették az EU biztonságát. Peking szerint az intézkedés a protekcionizmus rossz irányába viszi az EU-t.

