Az Európai Unió nekimenne a kínai tech cégeknek – miközben az Egyesült Államok vámokkal fenyegeti Európát
Az Európai Unió szigorítani készül a kritikus infrastruktúrákat érintő technológiai beszállítók ellenőrzését: egy kedden Brüsszelben bemutatott tervezet szerint a magas kockázatúnak minősített cégek alkatrészeit és berendezéseit fokozatosan ki kell vonni a kulcsfontosságú ágazatokból.
Az Európai Bizottság a Kibervédelmi Törvény (Cybersecurity Act) módosításával lépne fel a növekvő kibertámadások, zsarolóvírus-incidensek, és kémkedési kockázatok ellen, miközben csökkentené az EU függőségét a nem európai – főként kínai – beszállítóktól.
Bár a dokumentum nem nevez meg konkrét vállalatokat vagy országokat, a szakértők és a piaci reakciók szerint a lépés elsősorban a Huawei-t és más kínai cégeket célozna. A javaslat hátterében az áll, hogy az EU már 2020 óta próbálja korlátozni az úgynevezett magas kockázatú beszállítók szerepét az 5G-hálózatokban, ám
ennek végrehajtása tagállamonként eltérő volt, részben a magas cseréköltségek miatt.
Mostantól kötelezővé tennék a folyamatot: a magas kockázatú listára kerülő beszállítók kulcsfontosságú komponenseit a mobilhálózatokban legfeljebb 36 hónapon belül ki kell vonni. A fix hálózatokra (optikai kábelek, tengeralattjáró-kábelek) és műholdas rendszerekre vonatkozó határidőket később határoznák meg.
A Reuters szerint az intézkedések 18 kritikus ágazatra terjednének ki, köztük az energiagazdálkodásra, vízhálózatokra, csatlakoztatott és önvezető járművekre, drónokra, felhőszolgáltatásokra, orvosi eszközökre, félvezetőkre és űrtechnológiára. Az EU szerint ez növeli a biztonságot és a technológiai függetlenséget
„Az új kibervédelmi csomaggal jobb védelmet tudunk nyújtani kritikus ellátási láncainknak, és határozottabban léphetünk fel a kibertámadások ellen” – nyilatkozta Henna Virkkunen, az EU technológiai biztosa. Hozzátette: a lépés fontos előrelépés az európai technológiai szuverenitás és a polgárok biztonsága felé.
A korlátozások csak hivatalos, a Bizottság vagy legalább három tagállam által indított kockázatértékelés után lépnének életbe, figyelembe véve a piaci hatásokat és a gazdaságossági szempontokat is.
Az iparág tiltakozik
A Connect Europe távközlési érdekképviseleti szervezet szerint a javaslat jelentősen növelné az ipar adminisztratív és pénzügyi terheit, a többletköltségek milliárd eurós nagyságrendűek lehetnek, miközben számos országban problémát okozna.
A Huawei szóvivője szerint a javaslat sérti az EU alapelveit – a méltányosságot, a megkülönböztetés tilalmát és az arányosságot –, valamint a WTO-szabályokat, mivel nem ténybeli bizonyítékokra és műszaki szabványokra, hanem pusztán a származási országra épít. A cég jelezte, hogy figyelemmel kíséri a jogalkotási folyamatot, és fenntartja jogait érdekei védelmére.
A kínai külügyminisztérium szóvivője szintén elítélte a tervet, hangsúlyozva, hogy kínai cégek évtizedek óta törvényesen működnek Európában, és soha nem veszélyeztették az EU biztonságát. Peking szerint az intézkedés a protekcionizmus rossz irányába viszi az EU-t.
