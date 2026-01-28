A világ legnagyobb nemzetközi légitársasága egy saját „falut" épít a munkavállalóinak

A vegyes funkciójú, lakóingatlanokat is magában foglaló városnegyed a jövőben akár 12 ezer légiutas-kísérőt is elszállásolhat. A projekt pedig azért is olyan fontos az Emirates számára, mert a világ legnagyobb nemzetközi légitársasága éppen a legújabb toborzási kampányát hirdette meg. A Cabin Crew Village (magyarul: légiutas-kísérő falu) alapkőletételét 2026 második negyedévére tervezik, a fejlesztés első fázisa pedig várhatóan 2029-ben fejeződik be – számolt be a Time Out.

A világ legnagyobb nemzetközi légitársasága bejelentette, hogy saját falu épül a munkavállalóinak / Fotó: ddisq / Shutterstock

Már megvan az új légiutaskísérő-falu helye is

Érdekesség, hogy a falu nem közvetlenül a Dubaji Nemzetközi Repülőtér mellett fog elhelyezkedni. Ehelyett egyenlő távolságra lesz a Dubaji Nemzetközi Repülőtér és az Al Maktoum Nemzetközi Repülőtér között, előrevetítve a légitársaság hosszú távú terveit, miszerint a működését már a közeljövőben az Al Maktoum Nemzetközi Repülőtérre költözteti.

A modern negyed 20 darab, egyenként 19 emeletes lakóépületből áll majd, amelyek egy-, két- és háromszobás egységeket kínálnak, a személyzet kényelmét szem előtt tartva.

A légitársaságnál való munkavégzés számos előnye közé tartozik az ingyenes szállás, az új „faluban” azonban nem csak a lakhatásra biztosítanak majd lehetőséget, sokkal inkább egy teljes értékű életmódkomplexumnak tervezik. A fejlesztés részeként ugyanis egy többfunkciós központ is épül, ahol üzletek, éttermek és különféle vendéglátóegységek kapnak helyet, valamint modern fitneszlétesítmények, orvosi rendelők, továbbá dedikált közösségi terek és parkok is rendelkezésre állnak majd. A lakókat emellett az aktív, szabadtéri életmódra is ösztönzik majd: a területen sétányok, medencék sokasága, valamint gondosan kialakított kertek, zöldfelületek váltják egymást.

Az Emirates-beruházás jelenlegi fázisában az építési terület kiválasztása történt. A telket az Emirates hosszú távú lízing keretében szerezte meg a Dubai Investments Park területén – írta az Építészfórum. Az Emirates-városnegyed tervezőjéről és a kivitelezőről a későbbiekben adnak majd tájékoztatást.

