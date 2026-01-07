Az egész világ figyel: amerikai hadihajó üldöz egy orosz olajszállító tankert a nyílt óceánon – Trump és Putyin között valami megváltozott

A CBS News és a CNN korábban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok terveket dolgozott ki a hajó Atlanti-óceánon történő elfogására - írja az Interfax.

Nő a feszültség az Egyesült Államok, és Oroszország között / Fotó: Alexey Bakharev / shutterstock

Brit média szerint az elmúlt napokban két amerikai haditengerészeti P-8A Poseidon tengeralattjáró-elhárító repülőgép, egy Eurofighter Typhoon vadászgép és egy RC-135 Joint Rivet elektronikus felderítő repülőgép a Királyi Légierőtől, valamint francia és ír járőrgépek repültek a Suffolk megyei Mildenhall légibázisról a tartályhajó helyszínére.

A fedélzeten lévő repülőgépek számától vagy a fegyverektől függetlenül egyetlen járőrhajó a nyílt tengeren képtelen elfoglalni a Marinera hajót.

A háborús övezetből származó információk arra utalnak, hogy az Egyesült Államok valószínűleg sokkal nagyobb és erősebb erők bevetését tervezi a feladat végrehajtásához.

A kiadvány szerint amerikai szállító repülőgépek helikoptereket és katonai felszerelést küldtek az Egyesült Királyságba egy esetleges légi partraszállási műveletre számítva.

Nem a mostani az első eset, ami növeli a két szuperhatalom közötti feszültséget. Korábban az amerikai parti őrség már napok óta üldözte az orosz olajszállító óriáshajót, de egészen a végéig nem volt tudomása róla, hogy Moszkva fennhatósága alatt állhat. Amikor ez kiderült, azonnal felhagytak az akcióval, azt kockáztatták ugyanis, hogy súlyos konfliktust robbantanak ki a két hatalom között. Egészen meglepő információkat közölt a The New York Times egy orosz olajszállító órásihajóról, a Bella 1-ről. A lap azt állítja, hogy az amerikai parti őrség felfüggesztette a szankcionált Bella 1 olajszállító tartályhajó lefoglalására irányuló műveletet, miután egy orosz zászló jelent meg a fedélzeten. Erről állítólag magas rangú amerikai tisztségviselőktől kapott információkat és ez alapján számolt be az esetről.

