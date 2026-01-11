Fico váratlan bejelentése: Szlovákia óriási megállapodást köt Amerikával, már a jövő héten aláírják - most bánhatja igazán, hogy beszólt Trumpnak
Szlovákia a jövő hét második felében együttműködési megállapodást köt Amerikával – jelentette be Robert Fico.
Egészen pontosan arról van szó, hogy Szlovákia a jövő héten nukleáris energia együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal.
Mindez szoros összefüggésben áll azzal, hogy a szlovák állam egy új atomerőművi blokk, amerikai segítséggel történő megépítéséről szóló megállapodást hoz éppen tető alá.
Fico váratlan bejelentése: Szlovákia óriási megállapodást köt Amerikával
Szlovákia tavaly óta tárgyalásokat folytat Washingtonnal egy nagyméretű erőmű megépítéséről az amerikai Westinghouse csoporttal.
A projekt Szlovákia valaha volt legnagyobb beruházása lesz, és jelentős elmozdulást jelent Szlovákia hagyományosan Oroszországgal együttműködő nukleáris ágazatában.
A teljes fejlesztés értéke 13-15 milliárd euróra rúghat.
A Fico által a hétvégén bejelentett egyezség, a kormányközi megállapodás aláírása megnyitja az utat Szlovákia előtt, hogy amerikai technológiát válasszon az új atomreaktor megépítéséhez.
Mindez persze Amerika érdekes is, hiszen az új, a szlovák állam tulajdonban lévő 1200 megawattos atomerőmű jelentős elmozdulást jelent Szlovákia hagyományosan Oroszországgal együttműködő atomenergia-ágazatában, és lehetőségeket teremthet az amerikai vállalatok számára Közép-Európában.
A szlovák miniszterelnök egészen pontosan arról beszélt, hogy amerikai partnerekkel együttműködve egy új, hatalmas, tisztán állami tulajdonban lévő blokkot szeretnénk építeni a Jaslovské Bohunice-i meglévő atomerőmű területén.
Ezzel összefüggésben pedig részt vesz a pénteki washingtoni, az amerikai-szlovák nukleáris együttműködésről szóló általánosabb megállapodás aláírásán.
A szlovák kormány tavaly októberben jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött kormányközi megállapodást egy új blokk építéséről, Fico pedig decemberben azt nyilatkozta, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívta őt az idei labdarúgó-világbajnokság idejére az Egyesült Államokba, hogy aláírják a két ország közötti atomenergia-megállapodást.
A kormányközi megállapodás az első lépés, a megvalósíthatósági tanulmányok és a végleges szerződés várhatóan 2027-re készül el. Az új atomreaktor 2040-re lehet üzemképes. Szlovákia egyébként jól áll az atomenergia-használat területén:
- 63 százalékos részarányával a második Európában,
- Franciaország mögött
- és Magyarország előtt.
Itt azonban nem állnak meg. Szlovákia jelenleg öt atomreaktorral rendelkezik két erőműben, a hatodik atomerőműblokkjuk építésével a nukleáris energia felhasználása már 70 százalék körülire nőhet.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy Fico látogatását némiképp beárnyékolja, hogy az elmúlt napokban súlyos kritikát fogalmazott meg Amerika venezuelai akciója miatt. Erről részletesen az alábbi cikkben írtunk.
Itt a fordulat? Robert Fico váratlan nyilatkozatot tett közzé Amerikáról: Szlovákia miniszterelnöke kíméletlen volt – Donald Trumpnak ehhez lesz néhány szava
Súlyos kijelentéseket tett. Robert Fico szerint mindenki, aki nagy és erős, azt tesz saját érdekei érvényesítése érdekében, amit csak akar. Közben Szlovákia és Amerika óriási üzletre készül.