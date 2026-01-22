Deviza
EUR/HUF384,32 0% USD/HUF328,73 -0,16% GBP/HUF441,31 -0,13% CHF/HUF414,25 +0,21% PLN/HUF91,17 -0,09% RON/HUF75,44 +0,02% CZK/HUF15,79 -0,05% EUR/HUF384,32 0% USD/HUF328,73 -0,16% GBP/HUF441,31 -0,13% CHF/HUF414,25 +0,21% PLN/HUF91,17 -0,09% RON/HUF75,44 +0,02% CZK/HUF15,79 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 243,55 +0,77% MTELEKOM1 920 +1,04% MOL3 634 +0,99% OTP38 230 +0,58% RICHTER10 250 +0,98% OPUS553 0% ANY7 880 +1,02% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 +1,15% BUMIX10 369 +0,48% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 593,36 +1,08% BUX122 243,55 +0,77% MTELEKOM1 920 +1,04% MOL3 634 +0,99% OTP38 230 +0,58% RICHTER10 250 +0,98% OPUS553 0% ANY7 880 +1,02% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 +1,15% BUMIX10 369 +0,48% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 593,36 +1,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
fosszilis energia
villamosenergia
európai gazdaság
napenergia
megújuló energia
földgáz
Európai Unió
energiamix
szélenergia

Brutális, mit művelnek a napelemek Európában, ebben a magyarok is vastagon benne vannak: itt a bizonyíték, hogy földgáz nélkül nem megy

Történelmi fordulat következett be az uniós energiatermelésben 2025-ben, amikor először állított elő több áramot a szél- és napenergia együtt, mint a fosszilis tüzelőanyagok. Többek közt a megújuló energiaforrások miatt függ az Európai Unió továbbra is a földgáztól.
VG/MTI
2026.01.22, 08:10
Frissítve: 2026.01.22, 09:14

A szél- és a napenergia együtt 2025-ben termelt első alkalommal több villamos energiát az Európai Unióban, mint a fosszilis tüzelőanyagok. A fordulatot elsősorban a napenergia gyors bővülése hozta, miközben a szén szerepe történelmi mélypontra esett, az EU ugyanakkor továbbra is jelentős mértékben támaszkodik a földgázra – derül ki az Ember energetikai agytröszt honlapján csütörtökön publikált elemzésből.

földgáz napelem megújuló energia napenergia naperőműakkumulátor
Többek közt a megújuló energiaforrások miatt függ az Európai Unió továbbra is a földgáztól / Fotó: Shutterstock

A jelentés szerint a nap- és a szélenergia 2025-ben az EU villamosenergia-termelésének valamivel több, mint 30 százalékát adta, míg a fosszilis energiahordozók – szén, gáz és kisebb részben olaj – részesedése 29 százalék volt. A megújuló energiaforrások összességében – beleértve a vízenergiát és a biomasszát – 47,7 százalékos arányt értek el, míg a nukleáris energia 23,4 százalékkal járult hozzá az áramtermeléshez.

A napenergia önmagában már 13 százalékot tett ki az uniós áramtermelésből, és immár negyedik éve 20 százalékot meghaladó ütemben bővült.

A termelés növekedését nagyrészt a telepített kapacitások 19-20 százalékos emelkedése hajtotta. A napenergia több országban – köztük Magyarországon, Spanyolországban és Hollandiában – már az áramfogyasztás több mint egyötödét fedezi.

Többek közt a megújuló energiaforrások miatt függ az Európai Unió továbbra is a földgáztól

A jelentés rámutat arra is, hogy miközben a megújulók rekordévet zártak, a vízenergia-termelést aszály sújtotta, a szélenergia kibocsátása pedig enyhén csökkent. Ennek következtében a gázalapú áramtermelés 8 százalékkal nőtt, részesedése 16,7 százalékra emelkedett.

Az Ember szerint ez növelte az importált gáz költségeit, és hozzájárult az áram nagykereskedelmi árainak emelkedéséhez.

A szén részaránya mindazonáltal történelmi mélypontra, 9,2 százalékra süllyedt 2025-ben. 

A Reuters hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Németország és Lengyelország – az EU legnagyobb szénfelhasználói – szintén rekordalacsony szintet értek el, ami az Ember értékelése szerint a szén kivezetésének strukturális és visszafordíthatatlan folyamatát jelzi.

Az Ember elemzői arra is figyelmeztetnek, hogy az EU 2025-ben továbbra is ki volt téve az energiaexportőrök részéről jelentkező politikai nyomásgyakorlás kockázatának. Az agytröszt központi stratégiának tartja a megújuló energiaforrásokba történő beruházások növelését a geopolitikai bizonytalanságok mérséklése érdekében.

A jelentés felidézi, hogy az EU legkésőbb 2027 végéig teljesen függetleníteni kívánja magát az orosz földgáztól. A terv értelmében a hosszú távú szerződések alapján, vezetéken érkező orosz gáz importját legkésőbb 2027. november 1-jéig teljesen kivezetik.

A think tank szerint a villamosenergia-hálózatok fejlesztése, a nagy kapacitású akkumulátoros tárolás bővítése és a keresletoldali szabályozás erősítése tenné lehetővé a szél- és napenergia nagyobb arányú integrálását, ami egyszerre javítaná az ellátásbiztonságot, és járulna hozzá a stabil, kiszámítható energiaárakhoz.

Szédítő mínuszok söpörnek végig Európán, szó szerint ráfáznak a németek a megújuló energiára

Európát sarkvidéki hideg érte el január elején, ami miatt meredeken nő az áramigény. A szél- és napenergia-termelés azonban ilyenkor visszaesik, ami szűkíti a kínálatot. Ez a kettő együtt felhajtotta a nagykereskedelmi energiaárakat. A megújuló energiaforrások gyengélkedése miatt több ország kénytelen fosszilis erőművekkel kielégíteni a csúcskeresletet.

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
512 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu