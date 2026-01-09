Deviza
Mercosur-botrány: kitört a lázadás, traktorokkal zárták le a legfontosabb autópályákat – elszállt az agyuk a gazdáknak Franciaországban

A francia-belga határon átvezető autópálya-hálózat egy része csütörtök este óta zárva van a mezőgazdasági termelők tüntetései miatt — jelentette be a francia Nord megye prefektúrája, az Európai Unió (EU) és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) közötti megállapodás elleni heves tiltakozásokra utalva.
VG
2026.01.09, 08:25

A belga autópályákon, az E42-esen és az E19-esen zajló mezőgazdasági tüntetések miatt, ahol traktorok foglalják el az úttestet, a francia autópálya-hálózaton is zavar keletkezett — olvasható a prefektúra közleményében.

Farmer,With,Tractor,Seeding, francia owing,Crops,At,Agricultural,Fields, szántóföld, havas szántóföld, traktor hó,
A rendkívüli hidegben tüntetnek a Franciaországból és Belgiumból érkező gazdák. / Fotó: Fotokostic / Shutterstock

Bajba kerültek az autópályák 

A francia A27-es és A2-es autópályák, amelyek ezekhez a belga autópályákhoz vezetnek, Belgium felé le vannak zárva, az A27-es autópálya Lille nagyváros kijáratától, az A2-es pedig Valenciennes-től nem messze. Az AFP francia hírügynökség tudósítása szerint az első traktorok már napfelkelte előtt begurultak a fővárosba, ahol a híres turisztikai látványosságok, például az Eiffel-torony és a Diadalív körül gyülekeznek az érdekképviseletek szervezésében.

Bertrand Venteau, a Coordination Rurale szervezet elnöke azt mondta, békésen akarnak tiltakozni a szimbolikus párizsi helyszíneken, még akkor is, ha emiatt a rendőrségi fogdában végzik, 

a belügyminisztérium ugyanis kitiltotta a traktorokat a belvárosból.

A francia gazdák elárulva érzik magukat

A gazdák decemberben már elfoglalták az ország főútjait, hogy tiltakozzanak a Mercosur-megállapodás mellett az ellen is, hogy a kormány leöleti a bőrcsomósodás-járvány miatt a marhákat.

Az egyezmény a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térségét hozza létre Latin-Amerika és az Európai Unió között. Az EU több autót, gépet, bort és egyéb szeszt exportálhat ennek köszönhetően, az európai gazdák szerint azonban tisztességtelen versenyt jelent számukra a mezőgazdasági világhatalom Brazília, valamint 

  • Paraguay, 
  • Argentína,
  • és Uruguay.

Brazília már az Egyesült Államokat is megelőzve a legnagyobb marhahústermelő lett tavaly.

Olaszország kihátrált Franciaország mögül

Az Európai Bizottság mindent megtett a szerződés tető alá hozása érdekében, a héten javasolta, hogy hozzanak előre 45 milliárd euró uniós támogatást a mezőgazdasági termelők számára, és ezzel meg is nyerték az eddig ellenkező Olaszország támogatását olyan nagyágyúk mellé, mint Németország és Spanyolország.
Olaszország támogatásának elnyerésével 

Franciaország nélkül is meglesz a kereskedelmi megállapodás jóváhagyásához szükséges többség

a megállapodásról a tervek szerint pénteken tartandó szavazáson. A Le Monde szerint ez a tény erősíti a francia közvéleményben és a gazdákban a politikai tehetetlenség érzését.

