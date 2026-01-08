Deviza
Kormányinfó: nincsen az országban elzárt település

A francia gazdák ismét elfoglalják Párizst, de a Mercosur-megállapodást már nem tudják megakadályozni

Olaszország kihátrálása miatt még a héten elfogadhatják a Mercosur-megállpodást. A francia gazdák vállalják az őrizetbe vétel veszélyét is.
M. Cs.
2026.01.08., 09:42
Fotó: Reuters

Ismét elfoglalják csütörtökön Párizst a traktorjaikkal a francia gazdák, hogy tiltakozzanak a Mercosur-megállapodás és az ellen, ahogy a kormány kezeli a bőrcsomósodás-járványt. A Dél-amerikai Közös Piaccal kötendő uniós szabadkereskedelmi egyezményt azonban már nem tudja Párizs megakadályozni, miután az olasz kormány beadta a derekát.

francia gazdák
Ismét tiltakoznak a francia gazdák / Fotó: AFP

Az AFP francia hírügynökség tudósítása szerint az első traktorok már napfelkelte előtt begurultak a fővárosba, ahol a híres turisztikai látványosságok, például az Eiffel-torony és a Diadalív körül gyülekeznek az érdekképviseletek szervezésében.

Bertrand Venteau, a Coordination Rurale szervezet elnöke azt mondta, békésen akarnak tiltakozni a szimbolikus párizsi helyszíneken, még akkor is, ha emiatt a rendőrségi fogdában végzik, 

a belügyminisztérium ugyanis kitiltotta a traktorokat a belvárosból.

A francia gazdák elárulva érzik magukat

A gazdák decemberben már elfoglalták az ország főútjait, hogy tiltakozzanak a Mercosur-megállapodás mellett az ellen is, hogy a kormány leöleti a bőrcsomósodás-járvány miatt a marhákat.

Az egyezmény a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térségét hozza létre Latin-Amerika és az Európai Unió között. Az EU több autót, gépet, bort és egyéb szeszt exportálhat ennek köszönhetően, az európai gazdák szerint azonban tisztességtelen versenyt jelent számukra a mezőgazdasági világhatalom Brazília, valamint 

  • Paraguay, 
  • Argentína 
  • és Uruguay.

Brazília már az Egyesült Államokat is megelőzve a legnagyobb marhahústermelő lett tavaly.

A Mercosur-megállapodást már nem tudják megakadályozni / Fotó: AFP

A harag és a kétségbeesés között ingadozunk. Úgy érezzük, hogy magunkra hagytak bennünket a Mercosur esetében egy Airbus vagy egy autó kedvéért

– nyilatkozta a Reutersnek Stephane Pelletier, a közép-franciaországi vienne-i szakszervezet alelnöke.

Olaszország kihátrált Franciaország mögül

Az Európai Bizottság mindent megtett a szerződés tető alá hozása érdekében, a héten javasolta, hogy hozzanak előre 45 milliárd euró uniós támogatást a mezőgazdasági termelők számára, és ezzel meg is nyerték az eddig ellenkező Olaszország támogatását olyan nagyágyúk mellé, mint Németország és Spanyolország.
Olaszország támogatásának elnyerésével 

Franciaország nélkül is meglesz a kereskedelmi megállapodás jóváhagyásához szükséges többség

a megállapodásról a tervek szerint pénteken tartandó szavazáson. A Le Monde szerint ez a tény erősíti a francia közvéleményben és a gazdákban a politikai tehetetlenség érzését.

A lap szerint a francia pártok végig rosszul kezelték az ügyet. A Mercosur-megállapodásról szóló francia belpolitikai vita a francia mezőgazdasági ágazatban kialakult szélesebb körű válság része, de csak néhány szektort érint, amelyeknek támogatást kell kapniuk az alkalmazkodáshoz.

Az EU nem maradhat tétlen az új világpolitikai helyzetben

A lap kommentárja szerint különösen fontos, hogy a dél-amerikai exporttermékek európai előírásoknak való megfelelőségének ellenőrzése továbbra is megoldatlan kérdés, és a környezeti hatásokkal kapcsolatos aggályokat is csak részben kezelték.

A francia gazdák ismét elfoglalják Párizst
Fotó: Soeren Stache/dpa

Franciaország egy Európa számára kritikus pillanatban vállalt rossz diplomáciai kockázatot, az amerikai vámokkal és a kínai export folyamatos növekedésével szembesülve ugyanis az EU nem engedheti meg magának, hogy tétlen maradjon, új piacokat kell keresnie.

Egy olyan világban, amely ellenséges az EU értékeivel és érdekeivel szemben, a tagállamoknak el kell kezdeniük stratégiai autonómiájuk kiépítését. Ehhez olyan partnereket kell keresniük, mint a Mercosur-országok, hogy életben tartsák a multilateralizmust és a nemzetközi jogot.

Franciaország mindkét fronton vesztésre áll, mivel Párizsnak nem volt bátorsága szembenézni a valósággal és egyértelműen elmagyarázni azt a francia közvéleménynek. Így diplomáciailag elszigetelődött és meggyengült Európán belül, és 

nehéz lesz elkerülnie a válságot az agrárszektorban

a lehető legrosszabb időpontban: egy ciklusa végéhez közeledő elnökkel, parlamenti többség nélküli kormánnyal és a gazdák nehéz helyzetét kihasználni kész politikai pártokkal – emlékeztetett a lap.

 

