A francia gazdák ismét elfoglalják Párizst, de a Mercosur-megállapodást már nem tudják megakadályozni

Ismét elfoglalják csütörtökön Párizst a traktorjaikkal a francia gazdák, hogy tiltakozzanak a Mercosur-megállapodás és az ellen, ahogy a kormány kezeli a bőrcsomósodás-járványt. A Dél-amerikai Közös Piaccal kötendő uniós szabadkereskedelmi egyezményt azonban már nem tudja Párizs megakadályozni, miután az olasz kormány beadta a derekát.

Ismét tiltakoznak a francia gazdák / Fotó: AFP

Az AFP francia hírügynökség tudósítása szerint az első traktorok már napfelkelte előtt begurultak a fővárosba, ahol a híres turisztikai látványosságok, például az Eiffel-torony és a Diadalív körül gyülekeznek az érdekképviseletek szervezésében.

Bertrand Venteau, a Coordination Rurale szervezet elnöke azt mondta, békésen akarnak tiltakozni a szimbolikus párizsi helyszíneken, még akkor is, ha emiatt a rendőrségi fogdában végzik,

a belügyminisztérium ugyanis kitiltotta a traktorokat a belvárosból.

A francia gazdák elárulva érzik magukat

A gazdák decemberben már elfoglalták az ország főútjait, hogy tiltakozzanak a Mercosur-megállapodás mellett az ellen is, hogy a kormány leöleti a bőrcsomósodás-járvány miatt a marhákat.

Az egyezmény a világ legnagyobb szabadkereskedelmi térségét hozza létre Latin-Amerika és az Európai Unió között. Az EU több autót, gépet, bort és egyéb szeszt exportálhat ennek köszönhetően, az európai gazdák szerint azonban tisztességtelen versenyt jelent számukra a mezőgazdasági világhatalom Brazília, valamint

Paraguay,

Argentína

és Uruguay.

Brazília már az Egyesült Államokat is megelőzve a legnagyobb marhahústermelő lett tavaly.

A Mercosur-megállapodást már nem tudják megakadályozni / Fotó: AFP

A harag és a kétségbeesés között ingadozunk. Úgy érezzük, hogy magunkra hagytak bennünket a Mercosur esetében egy Airbus vagy egy autó kedvéért

– nyilatkozta a Reutersnek Stephane Pelletier, a közép-franciaországi vienne-i szakszervezet alelnöke.

Olaszország kihátrált Franciaország mögül

Az Európai Bizottság mindent megtett a szerződés tető alá hozása érdekében, a héten javasolta, hogy hozzanak előre 45 milliárd euró uniós támogatást a mezőgazdasági termelők számára, és ezzel meg is nyerték az eddig ellenkező Olaszország támogatását olyan nagyágyúk mellé, mint Németország és Spanyolország.

Olaszország támogatásának elnyerésével

Franciaország nélkül is meglesz a kereskedelmi megállapodás jóváhagyásához szükséges többség

a megállapodásról a tervek szerint pénteken tartandó szavazáson. A Le Monde szerint ez a tény erősíti a francia közvéleményben és a gazdákban a politikai tehetetlenség érzését.