Ukrajna keleti területei áram nélkül maradnak: a szolgáltató a legrosszabbtól tart — százezrek maradtak fűtés nélkül a téli hidegben
Ukrajna hat régiójában részlegesen megszűnt az áramellátás, így a fűtés lehetősége is, az energetikai létesítmények orosz drón- és rakétatalálatainak rongálása miatt — közölte az Ukrenergo áramszolgáltató vállalat.
A Telegram-csatornán közzétett nyilatkozatban az Ukrenergo vállalat
- Odesszában,
- Zsitomirben,
- Csernyihivben,
- Szumiban,
- Harkovban,
- Dnyipropetrovszkban (az ukrán hadsereg által ellenőrzött részén)
- és Donyeckben
számolt be az áramellátás akadozásáról vagy teljes kimaradásáról.
Egyre súlyosabb támadásokkal csapnak le az oroszok Ukrajnára
Január 9-én éjjel az orosz csapatok masszív csapást mértek, többek között az Oresnyik közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszerrel, a kritikus fontosságú létesítményekre és az ukrán hadipari komplexumot ellátó energia-infrastruktúrára. Ez volt a válasz az ukrán fegyveres erők sikertelen kísérletére, hogy december 28-án megtámadják Vlagyimir Putyin rezidenciáját a Novgorod régióban.
Noha Ukrajna nem rendelkezik az Oresnyik elfogásához szükséges eszközökkel,
a Lengyelországban és Romániában található Aegis Ashore ütegek SM-3 Block IIA rakétái képesek lehetnek erre, ahogy a Németország birtokában lévő Arrow 3 rendszerek is.
A hiperszonikus rakéta lelövése az űrben azt is eredményezheti, hogy egyes darabjai Oroszországra hullnak vissza, ráadásul az elfogórakéták indítása is hasonló a ballisztikus rakétákéhoz, ami félreértésekre adhat okot.
2025-ben az oroszok újra a lefagyasztás módszerét választották
2025-ben már látható volt, hogy a tél közeledtével Moszkva újra a 2022-es stratégiához nyúl vissza: az energiahálózat megsemmisítésével próbálja megtörni az ukrán ellenállást.
Csak októberben három nagyszabású támadás érte az ország villamosenergia-rendszerét, és legalább hétszer csaptak le gázkitermelő vagy gáztovábbító létesítményekre.
A célpontok között voltak olyan transzformátorállomások is, amelyek a nukleáris biztonság szempontjából kulcsfontosságúak. A támadások új taktikát követtek: a korábbi szórt csapások helyett most többször tíz drón irányul egyetlen objektumra, mindegyik 90 kilogrammos robbanófejjel felszerelve. Az idei ukrán fűtési szezon minden korábbinál nehezebb lesz.
Január 9-én az orosz hadsereg újabb kritikus infratsruktúrát célzó támadással csapott le:
Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú, szárazföldi és tengeri precíziós fegyverekkel, köztük az Oresnyik közepes hatótávolságú földi telepítésű rakétarendszerrel, valamint támadó drónokkal hajtottak végre csapást kulcsfontosságú ukrajnai célpontok ellen
– közölte a TASZSZ. A műveletben az ukrán Lviv környékén található földgázellátó központot és több energiaellátásért felelős épületet és telepet támadtak meg.
Megjött a vizsgálati eredmény Putyin rezidenciájának megtámadásáról, Donald Trump jelentette be
Százezreket érint a fűtés kimaradása
Kijev bal partja részben áram és fűtés nélkül maradt, a metró korlátozottan működik, az elektromos közlekedést pedig kiegészítő buszjáratokkal helyettesítették. Ugyanezzel a problémával több más régió is szembesült.
Így például csak Odessza megyében közel 33,5 ezer fogyasztó maradt áram nélkül
– pontosított a DTEK holding. Ugyanakkor a többórás tömeges áramszünetek már tavaly október 10-én megkezdődtek Ukrajna egész területén. Akkor a hatóságok az energiahálózatok és a közművek megrongálódásáról számoltak be.