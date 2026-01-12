Deviza
rakéta
Oresnyik
ukrajna
energia
orosz-ukrán háború

Ukrajna keleti területei áram nélkül maradnak: a szolgáltató a legrosszabbtól tart — százezrek maradtak fűtés nélkül a téli hidegben

Odesszában, Zsitomirben, Csernyihivben, Szumiban, Harkovban, Dnyipropetrovszkban (az ukrán hadsereg által ellenőrzött területén) és Donyeckben áramellátás nélkül maradt számos fogyasztó. A fűtés emiatt szintén akadozik sok százezer háztartásban, míg az orosz drón- és rakétatámadások rombolását helyre nem hozzák a szolgáltatók.
Csókási Annamária
2026.01.12, 15:04
Frissítve: 2026.01.12, 15:19

Ukrajna hat régiójában részlegesen megszűnt az áramellátás, így a fűtés lehetősége is, az energetikai létesítmények orosz drón- és rakétatalálatainak rongálása miatt — közölte az Ukrenergo áramszolgáltató vállalat.

ukrajna-áram-energia raketa fűtés aram futes energia ellatas ukrenergo
Ukrajna áramellátása akadozik bizonyos régiókban, számos háztartás maradt fűtés nélkül a téli hidegben / Fotó: AFP

A Telegram-csatornán közzétett nyilatkozatban az Ukrenergo vállalat 

  • Odesszában, 
  • Zsitomirben, 
  • Csernyihivben, 
  • Szumiban,
  • Harkovban, 
  • Dnyipropetrovszkban (az ukrán hadsereg által ellenőrzött részén) 
  • és Donyeckben

 számolt be az áramellátás akadozásáról vagy teljes kimaradásáról. 

Egyre súlyosabb támadásokkal csapnak le az oroszok Ukrajnára

Január 9-én éjjel az orosz csapatok masszív csapást mértek, többek között az Oresnyik közepes hatótávolságú hiperszonikus rakétarendszerrel, a kritikus fontosságú létesítményekre és az ukrán hadipari komplexumot ellátó energia-infrastruktúrára. Ez volt a válasz az ukrán fegyveres erők sikertelen kísérletére, hogy december 28-án megtámadják Vlagyimir Putyin rezidenciáját a Novgorod régióban.

Noha Ukrajna nem rendelkezik az Oresnyik elfogásához szükséges eszközökkel, 

a Lengyelországban és Romániában található Aegis Ashore ütegek SM-3 Block IIA rakétái képesek lehetnek erre, ahogy a Németország birtokában lévő Arrow 3 rendszerek is

A hiperszonikus rakéta lelövése az űrben azt is eredményezheti, hogy egyes darabjai Oroszországra hullnak vissza, ráadásul az elfogórakéták indítása is hasonló a ballisztikus rakétákéhoz, ami félreértésekre adhat okot.

2025-ben az oroszok újra a lefagyasztás módszerét választották

2025-ben már látható volt, hogy a tél közeledtével Moszkva újra a 2022-es stratégiához nyúl vissza: az energiahálózat megsemmisítésével próbálja megtörni az ukrán ellenállást. 

Csak októberben három nagyszabású támadás érte az ország villamosenergia-rendszerét, és legalább hétszer csaptak le gázkitermelő vagy gáztovábbító létesítményekre. 

A célpontok között voltak olyan transzformátorállomások is, amelyek a nukleáris biztonság szempontjából kulcsfontosságúak. A támadások új taktikát követtek: a korábbi szórt csapások helyett most többször tíz drón irányul egyetlen objektumra, mindegyik 90 kilogrammos robbanófejjel felszerelve. Az idei ukrán fűtési szezon minden korábbinál nehezebb lesz.

Január 9-én az orosz hadsereg újabb kritikus infratsruktúrát célzó támadással csapott le: 

Az orosz fegyveres erők nagy hatótávolságú, szárazföldi és tengeri precíziós fegyverekkel, köztük az Oresnyik közepes hatótávolságú földi telepítésű rakétarendszerrel, valamint támadó drónokkal hajtottak végre csapást kulcsfontosságú ukrajnai célpontok ellen

közölte a TASZSZ. A műveletben az ukrán Lviv környékén található földgázellátó központot és több energiaellátásért felelős épületet és telepet támadtak meg.

Megjött a vizsgálati eredmény Putyin rezidenciájának megtámadásáról, Donald Trump jelentette be

Százezreket érint a fűtés kimaradása

Kijev bal partja részben áram és fűtés nélkül maradt, a metró korlátozottan működik, az elektromos közlekedést pedig kiegészítő buszjáratokkal helyettesítették. Ugyanezzel a problémával több más régió is szembesült. 

Így például csak Odessza megyében közel 33,5 ezer fogyasztó maradt áram nélkül

– pontosított a DTEK holding. Ugyanakkor a többórás tömeges áramszünetek már tavaly október 10-én megkezdődtek Ukrajna egész területén. Akkor a hatóságok az energiahálózatok és a közművek megrongálódásáról számoltak be.

