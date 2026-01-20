Deviza
EUR/HUF384,91 -0,19% USD/HUF327,87 -1,02% GBP/HUF441,7 -0,62% CHF/HUF415,63 +0,12% PLN/HUF91,09 -0,2% RON/HUF75,57 -0,2% CZK/HUF15,82 -0,28% EUR/HUF384,91 -0,19% USD/HUF327,87 -1,02% GBP/HUF441,7 -0,62% CHF/HUF415,63 +0,12% PLN/HUF91,09 -0,2% RON/HUF75,57 -0,2% CZK/HUF15,82 -0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 282,66 -0,71% MTELEKOM1 928 +0,94% MOL3 592 +1,3% OTP37 870 -1,2% RICHTER10 250 -2,38% OPUS550 -0,36% ANY7 820 -1,76% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 279,7 -0,69% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 561,08 -1,12% BUX121 282,66 -0,71% MTELEKOM1 928 +0,94% MOL3 592 +1,3% OTP37 870 -1,2% RICHTER10 250 -2,38% OPUS550 -0,36% ANY7 820 -1,76% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 279,7 -0,69% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 561,08 -1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mercosur
gazdatüntetés
Ursula von der Leyen

Állítsátok meg Von der Leyent, követelik a tüntető gazdák az Európai Parlamentnél – galéria

Az Európai Parlamentnél tüntettek a Mercosur-egyezmény aláírásán felháborodott gazdák kedden. A gazdatüntetés célja, hogy az egyezmény ne léphessen életbe – a termelők attól tartanak, a beáramló dél-amerikai áruk tömegesen tehetik tönkre őket.
Csomor Ádám
2026.01.20, 16:06
Frissítve: 2026.01.20, 16:24

Az európai termelőket fenyegető Mercosur-egyezmény aláírása ellen tüntetett a gazdák nemzetközi tömege kedden az Európai Parlamentnél, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök távozását követelve – aki eközben Davosban a Világgazdasági Fórumon szólalt fel, a dél-amerikai áruk útját egyengető egyezményt dicsérve és az európai függetlenség zászlaját meglengetve.

Gazdatüntetés a Mercosur-egyezmény ellen: megállítanák az Európai Bizottság elnökét
Gazdatüntetés a Mercosur-egyezmény ellen: megállítanák az Európai Bizottság elnökét / Fotó: AFP

Az egyezmény mellett állt ki az Európai Néppárt (EPP) is. A helyszínen megjelent az EPP-frakcióban ülő Magyar Péter is, a tüntetők azonban elzavarták (videón mutatjuk).

„Ursula von der Leyen elnöksége alatt mindegyik intézkedés megássa az európai agrárium sírját”– többek közt ezt tartalmazta Nagy István magyar agrárminiszter a tüntető gazdákat támogató posztja.

gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
gazdatüntetés
Állítsátok meg Von der Leyent, követelik a tüntető gazdák az Európai Parlamentnél
Fotó: AFP
1/12
Állítsátok meg Von der Leyent, követelik a tüntető gazdák az Európai Parlamentnél

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu