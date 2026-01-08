Tüntető traktorok bénítják meg látványosan Európát – Meloni dönt, mégis ráengedik-e a hengert a gazdákra
A gazdák tudják, hogy ezekben a napokban számukra sorsdöntő változásról határozhatnak az uniós vezetők. Csütörtökre a feszültség a tetőfokára hágott, az utcákra és az utakra vonultak a traktorok Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Katalóniában és Görögországban, és már gyülekeznek a lengyelek és az írek is. A pénteki nap vízválasztó lehet: ha az uniós nagykövetek minősített többsége a Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény mellé áll, a megállapodást hétfőn Paraguayban alá is írhatják. A magyar kormány leszögezte: károsnak tartaná a kapunyitást.
Magyarország kormányának álláspontja határozott és egyértelmű: elutasítjuk az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, és elutasítunk minden olyan brüsszeli megállapodást, mely a magyar gazdák életét megnehezíti
– ezt Nagy István agrárminiszter posztolta csütörtökön a Facebookon.
Gazdatüntetések: a szemek előtt a tüntető gazdák, a gondolatokban Róma
A gazdák Európai Uniót átszövő tiltakozó akciói közül most a leglátványosabb, hogy Párizs jelképeinél, többek közt az Eiffel-toronynál és a Diadalívnél is megjelentek a demonstráló traktorok. Három hete Brüsszelben gumihegyet égettek és összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők, miközben a közelben Ukrajna háborújának pénzelése ügyében estek egymásnak az uniós vezetők.
Akkor is, most is, a politikai háttér kiemelkedő jegye volt, hogy kiütközött Olaszország újdonsült politikai lendületének ereje Giorgia Meloni miniszterelnök alatt, aki rendbe szedte az olasz költségvetést, miközben az uniós nagyok közül gazdasági és politikai értelemben megrendült Franciaország és Németország, és új erőre kaptak a visegrádi négyek (akik közül balra hajló kormánya miatt kilóg Lengyelország, amely azonban a Mercosur ügyében hatalmas mezőgazdasági szektora miatt súlyosan érintett).
Decemberben Meloni kulcsszerepet játszott nemcsak abban, hogy a csúcs elutasította az orosz vagyon Ukrajnához játszását célzó illegális tervét, hanem abban is, hogy a Mercosur véglegesítését akkor elhalasztották. Ha azonban pénteken az olaszok beadják a derekukat, és a megegyezés mögé állnak – és úgy hírlik, ez várható –, akkor ők billentik át az ügyet a szükséges minősített többségig.
A lábas Brüsszelben rotyog, de Európa élelmiszer-termelői számára most Róma a központ
A Mercosur levesét Brüsszelben főzik, ahol csütörtökön is folyik a demonstráció, a tüntetésekről a leglátványosabb fotókat Párizsban lehet készíteni, de a firtató tekintetek most Róma felé fordultak.
Eltérően Magyarországtól, több európai országban is – mint Németországban – a hivatalos álláspont a Mercosur támogatása, hiába forrnak ellene gazdáik indulatai. Akik attól tartanak tönkreteszi őket az élelmiszerek beáramlása Latin-Amerikából, ahol a termelésükhöz nincsen az uniós gazdák rossz álmait is beszövő szabálydzsungel, és nem tették olyan drágává az energiát, mint a háborús Európában.
Az aggodalmak, hogy a sok európai gazda számára fatális végkifejlet felé halad az ügy, az egyezményt övező fejlemények
kedvezhetnek jelentősebb megmozdulásoknak
– idézi az Euronews Arnaud Rousseau, a legnagyobb francia gazdaszervezet, az FNSEA elnöke korábbi tévényilatkozatát.
Maud Bregeon kormányszóvivő csütörtökön a France Info rádiónak nyilatkozva azt közölte, hogy a párizsi traktoros akció jogellenes – ezt a Bloomberg jelenti. A Mercosurról szóló francia szavazatról Emmanuel Macron elnöknek és a kisebbségi kormány élén álló Sebastian Lecornunek kell döntenie, de Bregeon hozzátette: az ország feltételei egyelőre továbbra sem teljesültek.
Nem elvi alapon ellenezzük a kereskedelmi megállapodásokat… Egyszerűen azt mondjuk, hogy a kereskedelmi egyezményeknek tisztességesnek és kiegyensúlyozottnak kell lenniük, a Mercosur pedig sem nem tisztességes, sem nem kiegyensúlyozott.
Bár Lecornu hétfőn bejelentette a dél-amerikai országokból származó import korlátozását, Rousseau továbbra is bírálja a kormányt, és „ígéretek sorozatának” nevezte az intézkedéseket.
Két éve tiltakozunk… Voltak bejelentések, ígéretek is elhangzottak, de nem történtek konkrét lépések. Ezek nélkül a gazdaságaink tönkremennek
– mondta Hubert Ellie, a Charente-Maritime megyei Coordination Rurale elnöke a BFMTV-nek a Bloomberg jelentése szerint.
Ezúttal csakugyan az fenyeget, hogy az olaszok nem kaparják ki a forró gesztenyét Macronnak, mint az orosz vagyon elkobzásának ügyében, ami a franciáknak sem lett volna ínyére.
Felkészül Lengyelország és Írország, a feje tetején a franciák mellett Belgium, Görögország és Németország
Lengyelországban a gazdák pénteken Varsóban terveznek tüntetést, míg Írországban – az ország középső részén fekvő Athlone városában – másnap várhatóan akár 10 ezren is összegyűlnek egy Mercosur-ellenes demonstráción.
Más európai helyszínek már csütörtökön a fejük tetején állnak.
- „Ne szórakozzanak a gazdákkal”: a rendőrség lezárta az egyik sávot a wommelgemi körforgalomnál, ami az A11-es autópályán, Zeebrugge közelében is fennakadásokat okozott – ez a flamand Nieuwsblad élő tudósításának főcíme.
- Görögország-szerte a gazdák traktorokkal és más mezőgazdasági gépekkel lezárták a főbb autópályákat, csomópontokat és határátkelőket, ami jelentős fennakadásokat okozott a belföldi közlekedésben, az áruszállításban és a határokon átnyúló kereskedelemben. A tiltakozások azt követően erősödtek fel, hogy a termelők elégtelennek minősítették a kormány által szerdán bejelentett intézkedéseket a növekvő költségek ellensúlyozására. A kormány kész fellépni az országos gazdablokádok ellen, amelyek megzavarják a közlekedést és a kereskedelmet; párbeszédre törekszik, de ha a tárgyalások kudarcot vallanak, készen áll a törvény érvényesítésére – mondta csütörtökön Kostis Hatzidakis miniszterelnök-helyettes a Kathimerini összefoglalója szerint.
- A fegyelmezetten kormányhű német lapok nem szentelnek kiemelkedő figyelmet a gazdatüntetéseknek. A Berliner Zeitzung tudósítása így kezdődik: „Gazdatüntetések – Súlyos blokádok az autópályákon Brandenburgban és Berlin felé – ezek a felhajtók le vannak zárva. Traktorok bénítják meg az A10-es, A11-es, A14-es, A19-es, A20-as és A24-es autópályák felhajtóit. Hosszú torlódások alakultak ki – a Berlinbe vezető utakon is.”
- Katalóniában – írta reggel az El Punt Avui – hajnali három óra óta mintegy száz traktor blokkolja az AP–7-es autópályát és az N–2-es utat Pontósnál (Alt Emporda), és várhatóan határozatlan ideig ott maradnak, amíg nem sikerül megakadályozni a Mercosur-megállapodás aláírását. A megmozdulások miatt az AP–7-esen Bascaránál északi irányban mintegy két kilométeres torlódás alakult ki, a forgalmat a 40-es kijárattól terelik el. Emellett az AP–7-esen Borrassánál, Girona irányába öt kilométeres dugó van, a forgalmat a 28-as kijáraton keresztül terelik.