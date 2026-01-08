Tüntető traktorok bénítják meg látványosan Európát – Meloni dönt, mégis ráengedik-e a hengert a gazdákra

A gazdák tudják, hogy ezekben a napokban számukra sorsdöntő változásról határozhatnak az uniós vezetők. Csütörtökre a feszültség a tetőfokára hágott, az utcákra és az utakra vonultak a traktorok Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Katalóniában és Görögországban, és már gyülekeznek a lengyelek és az írek is. A pénteki nap vízválasztó lehet: ha az uniós nagykövetek minősített többsége a Mercosur szabadkereskedelmi egyezmény mellé áll, a megállapodást hétfőn Paraguayban alá is írhatják. A magyar kormány leszögezte: károsnak tartaná a kapunyitást.

Gazdatüntetések: tetőfokán a feszültség, nem csak Párizsban zajlanak látványos demonstrációk, de mindenki Róma felé tekint / Fotó: AFP

Magyarország kormányának álláspontja határozott és egyértelmű: elutasítjuk az EU–Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, és elutasítunk minden olyan brüsszeli megállapodást, mely a magyar gazdák életét megnehezíti

– ezt Nagy István agrárminiszter posztolta csütörtökön a Facebookon.

Gazdatüntetések: a szemek előtt a tüntető gazdák, a gondolatokban Róma

A gazdák Európai Uniót átszövő tiltakozó akciói közül most a leglátványosabb, hogy Párizs jelképeinél, többek közt az Eiffel-toronynál és a Diadalívnél is megjelentek a demonstráló traktorok. Három hete Brüsszelben gumihegyet égettek és összecsaptak a rendőrökkel a tüntetők, miközben a közelben Ukrajna háborújának pénzelése ügyében estek egymásnak az uniós vezetők.

Akkor is, most is, a politikai háttér kiemelkedő jegye volt, hogy kiütközött Olaszország újdonsült politikai lendületének ereje Giorgia Meloni miniszterelnök alatt, aki rendbe szedte az olasz költségvetést, miközben az uniós nagyok közül gazdasági és politikai értelemben megrendült Franciaország és Németország, és új erőre kaptak a visegrádi négyek (akik közül balra hajló kormánya miatt kilóg Lengyelország, amely azonban a Mercosur ügyében hatalmas mezőgazdasági szektora miatt súlyosan érintett).

Decemberben Meloni kulcsszerepet játszott nemcsak abban, hogy a csúcs elutasította az orosz vagyon Ukrajnához játszását célzó illegális tervét, hanem abban is, hogy a Mercosur véglegesítését akkor elhalasztották. Ha azonban pénteken az olaszok beadják a derekukat, és a megegyezés mögé állnak – és úgy hírlik, ez várható –, akkor ők billentik át az ügyet a szükséges minősített többségig.