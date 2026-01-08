Deviza
Ebből még baj lehet: nagyon fogy a gáztartalék Európában, az egyik nyugati mintaállam szenved a legjobban - megindultak felfelé az árak

A napi fogyasztás ilyenkor akár a nyári szint háromszorosát is meghaladhatja. Az ellátás és a gáztartalék folyamatosságának biztosításában kulcsszerepet játszanak a föld alatti gáztárolók.
Andor Attila
2026.01.08, 07:04
Frissítve: 2026.01.08, 07:29

Jelenleg az európai gáztározók töltöttségi szintje 59,07 százalék (a Gas Infrastructure Europe adatai alapján). Ez viszonylag alacsony érték a gáztartalék terén: bár 5,8 százalékponttal meghaladja a történelem legrosszabb eredményét, ugyanakkor 10,9 százalékponttal elmarad a január első harmadára jellemző történelmi átlagtól.

gáztartalék
A gáztartalék kulcsszerepet játszik az ellátásbiztonság garantálásában /  Fotó: FGSZ

A tározók gyorsan ürülnek. Az elmúlt gáznap során a töltöttség 0,76 százalékponttal csökkent. Csupán Svédországban és Portugáliában mértek nulla körüli egyenleget, ám a gázszektor szempontjából mindkét ország sajátos helyzetű.

Portugália éghajlata viszonylag meleg, így a téli fűtési célú gázigény gyakran mérsékelt marad. Svédország pedig alig támaszkodik a földgázra az energiamixében - áll a wnp.pl cikke alapján készült Facebook bejegyzésben.

Gáztartalek: ürülnek az európai tárolók a hideg időben

Az Európai Unió négy országában a tározók töltöttsége már 50 százalék alá süllyedt. Míg

  • Dánia,
  • Lettország
  • és Horvátország esetében

ez az energetikai sajátosságaik miatt (Dánia a megújulókra épít, Lettországnak a Szovjetuniótól örökölt „túlméretezett” tározója van, Horvátországnak pedig kedvez az éghajlata) nem ad okot aggodalomra,

Hollandia esetében már merülnek fel kétségek.

A holland tározók töltöttsége ugyanis 45,25 százalékon áll, és az utolsó napon 0,81 százalékpontot esett. Hollandia a groningeni gázmező tervezettnél korábbi lezárásának következményeivel küzd, ami miatt a tározók szerepe felértékelődött az ellátórendszerben.

Másfelől viszont Hága rendkívül sűrű gázvezeték-hálózattal, valamint kiváló norvégiai és LNG-terminálkapcsolatokkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy bár a tartalékok mérsékeltek, a helyzet jelenleg még stabil.

Gázárak Európában: emelkedésnek indultak

Németország az uniós átlag alatt van, tározói 53,03 százalékon állnak. Az átlag alatt vannak a magyarok és a szlovákok is, míg a csehek felette. A lengyel tározók állapota kifejezetten jó: a Gas Storage Poland által kezelt létesítmények jelenleg 80,43 százalékos töltöttségen vannak. Ez a harmadik legjobb eredmény az egész Európai Unióban, és a legjobb azon országok között, ahol a gáznak jelentős szerepe van az energetikában.

A készletek csökkenése és a fagypont alatti hőmérséklet azonban tükröződik a piaci árakon. Jelenleg a holland TTF gáztőzsdén 28,36 eurót fizetnek egy MWh gázért, ami 80 eurócentnyi drágulást jelent az elmúlt napokban.  

Ugyanakkor a mostani árak még mindig viszonylag alacsonyak: egy évvel ezelőtt, január 6-án több mint 42 eurót kellett adni egy MWh gázért, két évvel ezelőtt pedig csaknem 35 eurót.

Szakértők szerint a piaci helyzet stabil, gázhiány nincs. Ennek eredménye a piaci nyugalom, különösen azért, mert Európa már megtanult az orosz földgáz nélkül élni.

