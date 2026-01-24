Teljes átalakulás előtt a Gmail: már helyettünk döntenek, hogy melyik a fontos levél – mutatjuk, mit kap a 7000 forintos csomagban
A Google 2026 januárjától fokozatosan bevezeti a Gemini 3 generatív mesterséges intelligenciára (MI) épülő új Gmail-funkciókat, amelyek célja az emailfiókok kezelése és a levelezés felgyorsítása. A Google ugyan hangsúlyozza, hogy az új eszközök célja nem az e-mail kiváltása, hanem annak hatékonyabb kezelése, a fejlesztések mégis a Gmail egyik legnagyobb átalakulását jelenthetik az elmúlt évtizedekből – derül ki a The Wall Street Journal és a The New York Times cikkeiből.
A Google mesterséges intelligenciával vértezi fel a Gmailt
A Google egy új, AI Inbox nevű postafióktípust is tesztel, amely az e-mailek elemzése alapján automatikusan feladatlistát állít össze. Ez segít kiszűrni a valóban fontos teendőket a marketing- és kéretlen üzenetek tömegéből.
Az AI Inbox nem váltja ki a hagyományos beérkező levelek listáját, hanem egy külön szekcióban jelenik meg, és egyfajta gyors áttekintést kínál a friss e-mailekről. A rendszer olyan szempontok alapján rangsorol, mint a feladóval való kapcsolattartás gyakorisága, valamint az üzenetek tartalmából következtetett fontosság. Az összesített listák rendszeresen frissülnek, és például közelgő határidőket, előfizetések lejártát vagy időérzékeny adminisztratív ügyeket is kiemelhetnek.
A Google több korábban fizetős írástámogató eszközt is ingyenessé tett.
- Személyre szabott javasolt válaszok funkció a Gemini a korábbi levelek stílusa alapján készít válaszokat.
- Automatikus e-mail-összefoglalók: minden beszélgetés tetején rövid összegzés jelenik meg.
- A „segíts levelet írni” gomb lehetővé teszi, hogy a felhasználók rövid utasítások alapján automatikusan generált e-mail-válaszokat kapjanak, akár korábbi üzenetek kontextusának felhasználásával. A rendszer képes például visszatérítési kérelmek vagy hivatalos válaszok megfogalmazására. Ezek főként azoknak lehetnek hasznosak, akik nehezebben fejezik ki magukat írásban.
A fizetős, havi 20 dollártól (6 600 forint) elérhető MI-csomagok további funkciókat kínálnak.
- Az újdonságok közé tartozik a kérdésalapú keresés az e-mailekben, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók természetes nyelven tegyenek fel kérdéseket a leveleik tartalmáról, például így: „Mi volt annak a fejvadásznak a neve, akivel múlt hónapban találkoztam?”.
- Ide tartozik még a fejlettebb korrektúraeszköz is, ami teljes mondatokat javasol átfogalmazni. A Google AI Pro előfizetés részeként érkezik a Proofread nevű eszköz is, amely valós időben javasol módosításokat a szövegezésre, nyelvhelyességre és stílusra vonatkozóan. A funkció automatikusan megjelenik gépelés közben, és tömörítést, egyszerűsítést, illetve helyesírási javításokat ajánl fel.
A vállalat további kísérleti eszközöket is tesztel előfizetésekben. A Google Labs keretében futó CC nevű funkció napi összefoglalót küld e-mailben a Gmail, a Google Naptár és a Google Drive tartalmai alapján. A Personal Intelligence nevű szolgáltatás pedig több Google-alkalmazás adatait képes összekapcsolni, akár a Fotók tartalmát is felhasználva.
Az újítások azonban adatvédelmi aggályokat is felvetnek
Az MI-funkciók miatt a Google Gemini 3 nevű asszisztense hozzáfér a felhasználók teljes postafiókjához. A vállalat hangsúlyozza, hogy rendszer elemzi az e-maileket, így azokat nem emberek olvassák, és a Gmail-adatokat a MI tanítására sem használják fel. Ugyanakkor jogi megkeresés esetén – ahogyan eddig is – bizonyos adatok átadhatók a hatóságoknak. Thorin Klosowski, az Electronic Frontier Foundation szakértője arra figyelmeztet, hogy
az e-mailt továbbra is kvázi nyilvános kommunikációként érdemes kezelni.
Az AI Inbox kivételével az új funkciók alapértelmezetten be vannak kapcsolva. Aki nem szeretné használni őket, a fiókbeállításokban az „okos megoldások” opció kikapcsolásával letilthatja az MI-alapú szolgáltatásokat.
Az új funkciókat egyelőre egy szűkebb csoport teszteli angol nyelven: az Egyesült Államokban a Gmail-felhasználói, valamint a Google AI Pro és Ultra előfizetők. A Google azt ígéri, hogy a szolgáltatásokba a felhasználók szélesebb körét fokozatosan bevonja a következő hónapokban.
