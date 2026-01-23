Az amerikai szövetségi bíróságon olyan meghallgatás zajlik, amely hosszú távon meghatározhatja a teljes Android-ökoszisztéma működését és az alkalmazásboltok jövőjét. A tárgyaláson éles jogi konfliktusban álló felek vezetői ülnek egymással szemben: az Epic Games vezérigazgatója, Tim Sweeney, valamint a Google Androidért felelős vezetője, Sameer Samat. A feleknek arról kell meggyőzniük a bírót, hogy a Google és az Epic közti jogi vita peren kívül is rendezhető legyen.

Sorsdöntő bírósági csata zajlik: a Google elveszítheti az egyik legnagyobb piaci előnyét – az Epic Games elleni küzdelem tartogat még meglepetéseket / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ügy gyökerei 2020 augusztusáig nyúlnak vissza, amikor az Epic pert indított a Google ellen. A jogvita 2023 decemberében az Epic számára kedvező esküdtszéki döntéssel zárult, melyet a fellebbviteli bíróság is helybenhagyott, és az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága sem avatkozott be. Ennek nyomán James Donato bíró olyan intézkedéseket rendelt el, melyek az Android amerikai piacának megnyitását célozták, többek között azzal, hogy a Google-nak teret kell adnia rivális alkalmazásboltok megjelenésének a saját rendszerében.

Most a bíróság előtt két lehetséges forgatókönyv körvonalazódik.

Az egyik egy egyezség, melyben a Google globálisan csökkentené az alkalmazásbolt-jutalékokat – nem csak az Egyesült Államokban –, és létrehozna egy úgynevezett „regisztrált alkalmazásboltok” programot. Ez elvben megkönnyítené más app store-ok belépését az Androidra, ugyanakkor a kritikusok szerint a belépők továbbra is jelentős függenének a Google-től, összetett díjstruktúrákkal. A másik opció jóval keményebb feltételeket vetít előre az alkalmazásfejlesztők számára. Eszerint azok, akik el szeretnék kerülni a Google fizetési rendszerét, új, szigorú programokba lennének kénytelenek belépni, ahol letöltésenként fix díjakat fizetnének, cserébe csak mérsékelten alacsonyabb jutalékokért. Ez a megoldás a fejlesztők és a bíróság számára is kedvezőtlenebb kimenetelt jelenthet.

A két vállalat mindeközben úgy kommunikál, mintha a megállapodás már gyakorlatilag megszületett volna: ennek látványos jele, hogy az Epic visszahozta a Fortnite-ot az Androidra, és a felek nyilvánosan is a megegyezés támogatásáról beszélnek.