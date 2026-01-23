A megállapodás megszületett, de hosszú és nehéz még az út Grönland ásványkincseinek kiaknázása előtt

Elhárult egyelőre az igazi vámháború kitörésének veszélye az Európai Unió és az Egyesült Államok között, miután Donald Trump elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár megegyezett Grönland sorsáról. Bár részletek nem ismeretesek, annyi biztos, hogy a megállapodás része a szigeten található ásványkincsek mindkét fél részére előnyös kiaknázása. Ennek azonban sosem a tulajdonjog kérdése volt az akadálya, hanem a brutális északi-sarki körülmények – ezek pedig nem változtak.

Mark Rutte és Donald Trump megegyezett Grönland sorsáról / Fotó: AFP

A keretmegállapodás tényét az amerikai elnök jelentette be, és egyúttal azt is közölte, hogy ennek eredményeképpen mégsem vezeti be a február 1-jétől tervezett tarifákat európai országok, közük az Európai Unió tagjai ellen, amely azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a 27-ek először vetik be a nukleáris opciót, a kereskedelmi páncéltörőt, hivatalos nevén a gazdasági kényszerítés elleni eszközt (Anti-Coercion Instrument – ACI).

A részletekről egyelőre keveset tudni,

annyi szivárgott ki, hogy Dánia átadhatja Washingtonnak a szuverenitást a sziget azon részei felett, ahol jelenleg, illetve a jövőben katonai bázist tart fenn.

Az ásványkincsek kitermelése azonban ennél sokkal bonyolultabb kérdés lesz, és egyáltalán nem biztos, hogy megéri a nagy feszültséget, amelyet okozott.

Grönland nagyon gazdag ásványkincsekben – de

Bár egész Grönlandra vonatkozó, teljes körű megfelelő geológiai vizsgálatokat még nem végeztek, amerikai, dán és grönlandi felmérések adatai szerint az ott található kritikus fontosságú ásványi és energiaforrások értéke meghaladja a 4400 milliárd dollárt. Megtalálható a szigeten az Európai Bizottság által „kritikus nyersanyagnak” minősített 34 ásványi anyagból 25.

Ez az érték azonban 2700 milliárd dollárra csökken, ha nem számítjuk bele az olajat és a földgázt, amelyekre Grönland 2021-ben környezetvédelmi okokból megszüntette a kutatási engedélyek kiadását.

A városokon kívül nincsenek utak vagy vasútvonal / Fotó: AFP

Kutatók szerint azonban

Grönland ásványkincseit borzasztóan nehéz és drága lenne kitermelni,

mert nagyrészt a távoli, az Északi-sarkkörön túli területeken találhatók, ahol a klímaváltozás és a globális felmelegedés ellenére még mindig másfél kilométer vastag a jégtakaró.