Dán bosszúhadjárat indult Trump ellen, listázzák az amerikai árukat és kitaláltak mást is

Bár Donald Trump amerikai elnök davosi beszéde óta csökken a Grönland miatt kialakult feszültség, a sziget megszerzését célzó fenyegetések mély nyomot hagytak a skandináv ország lakóiban, és felkorbácsolták az Amerika-ellenes indulatokat. Sorjáznak a hírek, korábban dán nyugdíjalapok fedezték fel hirtelen, hogy az amerikai államkötvény rossz befektetés, most az derült ki, hogy az amerikai áru se jó. Ehhez azonban tudni kell, hogyan szúrd ki, melyik áru jött az óceánon túlról – és a modern vikingek megtalálták a megoldást.

Alkalmazások segítik a Grönland miatt aggódó dánokat az amerikai termékek bojkottjában / Fotó: Sorbis / Shutterstock

Alkalmazások segítik az amerikai cégek bojkottját

Ezt használja ki két alkalmazás, mely az üzletekben segít elkerülni az amerikai termékeket. Az applikációk valósággal letarolták Dániát az Euronews információi szerint.

Az UdenUSA, avagy USA nélkül alkalmazás az AppStore-ban az első helyet is megszerezte, megelőzve a ChatGPT-t is,

míg a Made O’Meter az ötödik helyre kúszott fel a ranglistán.

Az UdenUSA a vonalkód leolvasása után mondja meg, hogy az adott termék vagy a mögötte álló vállalat amerikai-e, sőt dán alternatívákat is javasol. Ugyanakkor az alkalmazás fejlesztői szerint nem akarnak bojkottot előidézni, csak több információt nyújtani a fogyasztóknak. Azonban az alkalmazás ingyenes változata csak napi két leolvasást tesz lehetővé, ám az előfizetéses változat már korlátlanul használható.

Ez inkább csak szimbolikus lépés, Grönland sorsa nem a dán szupermarketekben dől el

Az amerikai termékek bojkottja azonban inkább csak a gőz leeresztésére alkalmas, hiszen például Louise Aggerstrom Hansen, a Danske Bank elemzője szerint a dániai élelmiszer-fogyasztás mindössze 1 százaléka érkezik közvetlenül az Egyesült Államokból. A különböző gazdasági eszközök bevetése a Grönland körül kialakult vitában nem újdonság, elég ha Trump vámfenyegetéseire és az azzal kapcsolatos esetleges európai válaszlépésekre gondolunk, de

egyre gyakrabban merül fel az európai kezekben lévő amerikai eszközök eladása is.

Ez főként a kötvénypiacon lehet hatásos fegyver, hiszen az állampapírok eladása növelheti a hitelfelvételek költségét. Egy dán nyugdíjalap már közölte is , hogy megszabadul amerikai államkötvényeitől. Az „add el Amerikát” stratégia is főként a kötvény- és devizapiacon észlelhető, mivel a részvénypiacon számos amerikai vállalatnak nincs valódi alternatívája. A jelentős Amerikán kívüli bevétellel rendelkező cégek nyereségességét pedig a dollár gyengesége még javítja is.