A svéd Alecta az elmúlt egy évben gyakorlatilag kivonult az amerikai államkötvénypiacról, ami befektetői körökben nem pusztán pénzügyi, hanem politikai üzenetként is értelmezhető. A lépés különösen érzékeny időszakban érkezett, amikor az Egyesült Államok kül- és kereskedelempolitikája – beleértve az Északi-sarkvidékhez kapcsolódó vitákat és Grönland stratégiai szerepének felértékelődését – egyre több európai szereplőben kelt bizonytalanságot.

Bosszút állnak a svédek Grönlandért? Itt az első csapás: kimenekítik a pénzüket Amerikából – a legfájóbb pontján találták el Trumpot / Fotó: Mandel Ngan /AFP

A nyugdíjalap befektetési igazgatója, Pablo Bernengo szerint 2025 eleje óta több ütemben csökkentették az amerikai államkötvény-kitettséget, és ezek az eladások együtt a korábbi állomány döntő részét teszik ki. Indoklása alapján a döntés mögött

az amerikai gazdaságpolitika csökkenő kiszámíthatósága,

a jelentős költségvetési hiány

és a növekvő államadósság áll.

Az Alecta ugyanakkor továbbra is magas szinten tartja a dollárral szembeni devizafedezetét, ami arra utal, hogy nem rövid távú piaci mozgásról, hanem tudatos kockázatcsökkentésről van szó.

A pontos összegeket az alap nem hozta nyilvánosságra, ám a Dagens Industri értesülései szerint az Alecta 70-80 milliárd svéd korona értékben (nagyjából 2400-2700 milliárd forintért) adott el amerikai államkötvényeket egy mintegy 100 milliárd koronás portfólióból. Piaci értelmezések szerint egy ilyen volumenű kivonulás már

az Egyesült Államok egyik legérzékenyebb pontját érinti: az államadósság finanszírozását, amely nagymértékben támaszkodik a stabil, hosszú távú európai intézményi befektetőkre.

Bár Bernengo nyilatkozatában nem utalt konkrét geopolitikai ügyekre, a befektetői diskurzusban újra előkerült az úgynevezett „Sell America” narratíva, amely tavaly erősödött fel Donald Trump vámintézkedései és konfrontatív külgazdasági lépései nyomán. Ebben az értelmezési keretben az amerikai államkötvényekből való kivonulás nem katonai vagy diplomáciai válasz, hanem pénzügyi eszközökkel megfogalmazott üzenet, amely különösen fájdalmas lehet Washington számára.

A svéd lépés nem maradt egyedül: a dán AkademikerPension is jelezte, hogy a hónap végéig eladja mintegy 100 millió dollárnyi (közel 36 milliárd forintnyi) amerikai államkötvényét, szintén az amerikai költségvetési helyzet romlására hivatkozva. Mindez azt mutatja, hogy Észak-Európában egyre több intézményi befektető gondolja újra az Egyesült Államokkal szembeni pénzügyi kitettségét – egy olyan térségben, ahol a geopolitikai érzékenység, Grönland stratégiai jelentősége és az amerikai politika iránti bizalom szorosan összefonódik.