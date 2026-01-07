Óriási fordulat, ez most mindenkit meglepett: kiderült, hogyan akarja megszerezni Amerika a világ legnagyobb szigetét – meghunyászkodhatnak az EU vezetői Trump előtt

Marco Rubio külügyminiszter tájékoztatása szerint Donald Trump elnök továbbra is élénken érdeklődik Grönland megszerzése iránt, de előnyben részesítené a sziget megvásárlását egy esetleges katonai megszállással szemben. Rubio hétfőn egy zárt ajtós kongresszusi tájékoztatón osztotta meg az információt a fegyveres erőkkel és a külpolitikával foglalkozó bizottságok kulcsfontosságú tagjaival.

Fotó: Hans Lucas via AFP

A külügyminiszter nem részletezte a tervet, így nem tudni, hogy Washington mennyit fizetne vagy hogyan reagálna, ha Dánia elutasítaná az ajánlatot. A kongresszusban vegyes fogadtatásra találtak a tervek. Jeanne Shaheen demokrata és Thom Tillis republikánus szenátor közös nyilatkozatban hívta fel a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államoknak tiszteletben kell tartania szövetségesei szuverenitását.

„Ha Dánia és Grönland egyértelműen jelzi, hogy a terület nem eladó, akkor az Egyesült Államoknak ehhez kell igazodnia” – áll a közleményben. Hozzátették: bármilyen kényszerítés egy NATO-tagállammal szemben aláásná a szövetség alapelveit. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt sajtótitkár azt mondta a héten, hogy Trump nem zárta ki a katonai opciót sem.

Az északi-sarkvidéki térség azt követően került ismét a figyelem központjába, hogy Donald Trump amerikai elnök tavalyi hivatalba lépése óta többször jelezte: szeretné, ha az ásványkincsekben, földgázban és kőolajban gazdag Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna. A törekvést az amerikai nemzetbiztonsági érdekekkel magyarázta.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Jens-Frederik Nielsen grönlandi kormányfő határozottan elutasították Trump grönlandi terveit. Frederiksen hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nincs joga annektálni a Dán Királysághoz tartozó területeket. A héten az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és Lengyelország vezetői közös nyilatkozatban elutasították Trump azon állításait, miszerint Washingtonnak át kellene vennie a szigetet.

Miért fontos Grönland?

A mindössze 57 ezer embernek otthont adó, Dán Királysághoz tartozó, autonóm sziget a földben rejtőző kincsek mellett egy fontos belépési pont az Északi-sarkvidéken fokozatosan megnyíló új hajózási útvonalakra. Ugyanis az Arktisz környékén az éghajlatváltozás miatt visszahúzódó jégtakaró új kereskedelmi útvonalak kialakulását teszi lehetővé, amelyek jócskán lerövidíthetik a Kelet-Ázsia és Európa közötti hajózási időt.