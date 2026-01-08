Ha Trump akar valamit, megkapja - Grönland amerikai bekebelezése ellen kétségbeesett terveket szőnek az európai vezetők

Ha az európai kormányok eddig nem vették volna komolyan Donald Trump fenyegetéseit Grönland megszerzésére, most már igen. Az öreg kontinens döntéshozói már nem hagyják figyelmen kívül az amerikai elnök egyre élesebb retorikáját – és kétségbeesetten keresik a módját annak, hogyan lehetne megállítani őt.

Nuuk, Grönland fővárosa – a lesajnált sziget hirtelen stratégiai fontosságúvá vált / Fotó: AFP

Fel kell készülnünk egy közvetlen konfrontációra Trumppal

– mondta egy a folyamatban lévő egyeztetésekről tájékoztatott uniós diplomata a Politico című lapnak. „Agresszív üzemmódban van, és nekünk is ehhez kell igazodnunk.”

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán közölte, hogy a jövő héten dán tisztviselőkkel tervezi megvitatni Grönland amerikai megszerzésének kérdését. A Fehér Ház szerint Trump preferált megoldása az lenne,

ha tárgyalás útján jutnának a területhez, azt is jelezte, hogy

fontolóra vennék a sziget megvásárlását,

ugyanakkor egy katonai átvétel lehetőségét sem zárták ki.

A Politico tisztviselőkkel, diplomatákkal, szakértőkkel és NATO-bennfentesekkel beszélt arról, hogyan akadályozhatná meg Európa Grönland amerikai fennhatóság alá kerülését.

Mindenki teljesen meg van döbbenve, és nincs tisztában azzal, hogy valójában milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre

– mondta egy volt dán parlamenti képviselő. „Senki sem tudja igazán, mit kellene tenni, mert az amerikaiak gyakorlatilag bármit megtehetnek. Viszont azonnali megoldásokra lenne szükség, nem várhatunk három, öt vagy hét évet.”

Az első lehetőség a kompromisszum

Trump szerint Grönland létfontosságú az Egyesült Államok biztonsági érdekei szempontjából. Az amerikai elnök azzal vádolja Dániát, hogy nem tesz eleget a terület védelméért az egyre fokozódó kínai és orosz katonai aktivitással szemben az Északi-sarkvidéken.

Egy olyan tárgyalásos megállapodás, amelyből Trump „győztesként” kerülhet ki, miközben Dánia és Grönland megőrizheti a tekintélyét, talán a leggyorsabb kiút a válságból. Egy volt magas rangú NATO-tisztviselő szerint a szövetség közvetítő szerepet vállalhatna Grönland, Dánia és az Egyesült Államok között, ahogyan azt korábban Törökország és Görögország vitáiban is tette.