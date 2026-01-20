Deviza
kék gyémánt
Afrika

A fehér hollónál is ritkább kék gyémántot találtak, több milliárd forintot érhet

A Petra Diamonds nevű vállalat csaknem 42 karátos, rendkívül ritka kék gyémántot talált a dél-afrikai Cullinan-bányában. A találat értéke a becslések szerint akár 40 millió dollár (kb. 13,4 milliárd forint) is lehet, és a szakértők már most a modern idők egyik legjelentősebb gyémántleleteként emlegetik.
VG
2026.01.20, 12:41
Frissítve: 2026.01.20, 13:05

A nyers kő hivatalos tömege 41,82 karát (a karát a drágaköveknél nem a tisztaság, hanem a tömeg mértékegysége), és az úgynevezett IIb típusú gyémántok közé tartozik. Ez a kategória a természetes gyémántok kevesebb mint 0,1 százalékát teszi ki, azaz nagyon ritkán előforduló példányról van szó. A kék gyémántot a dél-afrikai Cullinan-bányában találták, amely a világ kiemelkedően fontos gyémántlelőhelye, számos világhírű, különleges gyémánt került elő onnan írja az Origo.

A Petra Diamonds vállalat által közreadott kép a közel 42 karátos gyémántról
A Petra Diamonds vállalat által közreadott kép a közel 42 karátos gyémántról / Fotó: Petra Diamonds

A bórtól kék a kivételes nyers gyémánt

A lap idézi Paul Zimnisky független iparági elemzőt, aki egy külföldi hírportálnak elmondta: a gyémánt még az élvonalbeli, különleges és ritka leletek között is kivételesnek számít. „Ez a kő minden valószínűség szerint a modern történelem legnagyobb, kiváló minőségű, élénk kék típusú gyémántja lehet, és könnyedén érhet több tízmillió dollárt. Akár ennek az évtizednek legfontosabb gyémántleletévé is válhat” – vélekedett Zimnisky.

A IIb típusú gyémántok jellegzetes kék színüket a bór kismértékű jelenlétének köszönhetik, amely elnyeli a melegebb színárnyalatokat. Az ilyen méretű és minőségű kövek rendkívül ritkák.

A Petra Diamonds bányaipari vállalat közlése szerint a szakértők jelenleg is elemzik a gyémántot, hogy meghatározzák az optimális csiszolási módot, valamint azt, mikor kerülhet piacra. 

A Cullinan bánya régóta híres arról, hogy ikonikus gyémántokat ad a világnak, és a 10 karátnál nagyobb, élénk kék színű gyémántok rendszeresen rekordárakon kelnek el az aukciókon. Ezekről a rendkívüli jelentőségű gyémántokról, megtalálásukról és későbbi értékesítésükről az Origón is beszámolunk. A Petra 2019-ben egy 20 karátos kék gyémántot értékesített.

A De Beers Cullinan Blue 2022-ben 57,5 millió dollárért cserélt gazdát. Ezt követte a Mediterranean Blue, egy 10 karátos drágakő, amelyet egy 31,94 karátos nyers kőből csiszoltak ki, és amelyet 2025 májusában Genfben 21,5 millió dollárért értékesítettek.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

