Taylor Swift nemcsak a pop királynője, hanem a gyémántpiacot is megmenthette

A globális gyémántüzletág mély válságban van: a gyenge kereslet, a geopolitikai bizonytalanság és a laboratóriumban előállított gyémántok rohamos térnyerése – egyes népszerű ékszermárkák elköteleződése ezek mellett – egyszerre szorítja sarokba az iparágat. A mesterséges kövek kémiailag és látványra is azonosak a bányászott gyémántokkal, ám jóval olcsóbbak. Ráadásul az ékszerpiacon is egyre nagyobb teret hódítanak a laborgyémántok. Az Egyesült Államokban ma már az eljegyzési gyűrűk több mint felében laboratóriumi gyémánt található, amelyek egyrészt letörik a természetes gyémántok elsődleges piacának forgalmát árukkal, másrészt viszont jóval csekélyebb értéket képviselnek a másodlagos piacon. Ám 2025-ben az ágazat szempontjából fontosnak tűnő fejlemény történt: eljegyezték a popzene jelenleg legsikeresebb női előadóját, Taylor Swiftet. A megtépázott gyémántipar egyes szereplői szerint a popikon többet tehetett a természetes gyémántok iránti érdeklődés újjáélesztéséért, mint évek marketingkampányai együttvéve – írja összeállításában az Origo.

Néhány hónap távlatából úgy tűnik, Taylor Swift eljegyzése jót tett a természetes gyémántok piacának / Fotó: Gareth Cattermole / TAS24

Akaratlanul is segítő kezet nyújtott a gyémántpiacnak a popkirálynő

A mesterséges gyémántok elsődleges piacának erősödése a bányavállalatokra és a gyémántlelőhelyeknek otthont adó országokra súlyos csapást mért. Botswana, a világ legnagyobb természetesgyémánt-exportőre termeléscsökkentésre és elbocsátásokra kényszerült a bevételek visszaesése miatt. A De Beersszel közös vállalata, a Debswana becslések szerint 2025-ben akár 40 százalékkal is visszafogta a kitermelést. A De Beers maga mintegy 2 milliárd dollár értékű eladatlan készletet halmozott fel úgy, hogy már 2023-ban több mint 10 százalékkal csökkentette árait, és több mint ezer munkahely megszüntetését jelentette be.

Ebben a borús környezetben csapott le kulturális sokkhatásként Swift eljegyzési gyűrűje. Taylor Swift eljegyzése nem várt lendületet adhatott a piacnak, mivel követőinek egy része mindenben igyekszik másolni az előadót, így a vásárlásaiban is – s persze annak reményében, hogy hamarosan maga is gyémántgyűrűt kap választottjától, mint amilyet Swift kapott a jegyesétől.