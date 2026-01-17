Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyémánt
Taylor Swift
piac

Taylor Swift nemcsak a pop királynője, hanem a gyémántpiacot is megmenthette

Alapvető átalakuláson megy át a természetes gyémántok piaca, s egyes elemzők szerint lassan, de biztosan le is áldozik ennek a különleges iparágnak. Mások szerint korai temetni a természetes gyémántok piacát, reménysugárként pedig a pop aktuális királynőjét, Taylor Swiftet látják.
VG
2026.01.17, 19:09
Frissítve: 2026.01.17, 23:19

A globális gyémántüzletág mély válságban van: a gyenge kereslet, a geopolitikai bizonytalanság és a laboratóriumban előállított gyémántok rohamos térnyerése – egyes népszerű ékszermárkák elköteleződése ezek mellett – egyszerre szorítja sarokba az iparágat. A mesterséges kövek kémiailag és látványra is azonosak a bányászott gyémántokkal, ám jóval olcsóbbak. Ráadásul az ékszerpiacon is egyre nagyobb teret hódítanak a laborgyémántok. Az Egyesült Államokban ma már az eljegyzési gyűrűk több mint felében laboratóriumi gyémánt található, amelyek egyrészt letörik a természetes gyémántok elsődleges piacának forgalmát árukkal, másrészt viszont jóval csekélyebb értéket képviselnek a másodlagos piacon. Ám 2025-ben az ágazat szempontjából fontosnak tűnő fejlemény történt: eljegyezték a popzene jelenleg legsikeresebb női előadóját, Taylor Swiftet. A megtépázott gyémántipar egyes szereplői szerint a popikon többet tehetett a természetes gyémántok iránti érdeklődés újjáélesztéséért, mint évek marketingkampányai együttvéve – írja összeállításában az Origo.

Taylor Swift | The Eras Tour - London, UK, gyémánt
Néhány hónap távlatából úgy tűnik, Taylor Swift eljegyzése jót tett a természetes gyémántok piacának / Fotó: Gareth Cattermole / TAS24

Akaratlanul is segítő kezet nyújtott a gyémántpiacnak a popkirálynő

A mesterséges gyémántok elsődleges piacának erősödése a bányavállalatokra és a gyémántlelőhelyeknek otthont adó országokra súlyos csapást mért. Botswana, a világ legnagyobb természetesgyémánt-exportőre termeléscsökkentésre és elbocsátásokra kényszerült a bevételek visszaesése miatt. A De Beersszel közös vállalata, a Debswana becslések szerint 2025-ben akár 40 százalékkal is visszafogta a kitermelést. A De Beers maga mintegy 2 milliárd dollár értékű eladatlan készletet halmozott fel úgy, hogy már 2023-ban több mint 10 százalékkal csökkentette árait, és több mint ezer munkahely megszüntetését jelentette be. 

Ebben a borús környezetben csapott le kulturális sokkhatásként Swift eljegyzési gyűrűje. Taylor Swift eljegyzése nem várt lendületet adhatott a piacnak, mivel követőinek egy része mindenben igyekszik másolni az előadót, így a vásárlásaiban is – s persze annak reményében, hogy hamarosan maga is gyémántgyűrűt kap választottjától, mint amilyet Swift kapott a jegyesétől.

A lap idézi Paul Zimnisky független gyémántipari elemzőt, aki elmondta: a hírességek eljegyzési gyűrűi mindig is figyelmet irányítottak a gyémántiparra. A Swiftnek adott eljegyzési gyűrű jellemzői közé tartozik az úgynevezett old-mine csiszolás, amely a 18–19. század gyakorlata volt, amikor a gyémántokat gyertyafénynél, kézzel formálták. Az eredmény vaskosabb fazetták és a modern briliánscsiszolásnál melegebb fényjáték.

Taylor Swift eljegyzésének híre nemcsak a ruházati kiskereskedelemre hatott pozitívan (tömegek vásároltak maguknak abból a ruhából, amelyet az eljegyzésén viselt), hanem a tőzsdét is megmozgatta, nagyjából fél év távlatából mégis úgy tűnik, hogy a gyémántpiac lehet neki a leghálásabb, mert növekett a kereslet a természetes gyémántok iránt.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu