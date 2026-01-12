Gigantikus védelmi költségvetést tervez Trump, a felével többet költenének fegyverekre, száguldanak a hadiipari részvények
Két, Venezuelához köthető olajszállító tartályhajó atlanti-óceáni lefoglalása egy időben történt azzal a bejelentéssel, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter a jövő héten találkozik Dánia vezetőivel Grönland ügyében. A geopolitikai kockázatok tartósnak ígérkeznek, ráadásul az amerikai elnök bejelentette, hogy 50 százalékkal növelné a védelmi büdzsét – száguldanak a hadiipari részvények.
Az Eurostoxx repülőgép- és védelmi ipari részvényindex új rekordot ért el a héten, szinte folyamatosan, napról napra erősödve. Az index idén eddig mintegy 13 százalékkal erősödött, Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta pedig több mint 260 százalékkal száguldott.
A befektetők kezdenek ráébredni, hogy a geopolitikai kockázatok nem fognak eltűnni
– mondta a Reutersnek Peter McLean, a Stonehage Fleming Investment Management közgazdásza. „Bár nem valószínű, hogy katonai fellépést látunk Grönlandon, egyértelmű a késztetés arra, hogy Európában növeljék a védelmi kiadásokat” – tette hozzá.
Száguldanak a hadiipari részvények a tengerentúlon is
Különösen jó napjuk lehet a fegyvergyárak részvényeinek a tengerentúlon is, miután
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy 2027-re 1,5 ezermilliárd dolláros védelmi költségvetést akar
„A szenátorokkal, képviselőkkel, miniszterekkel és más politikai szereplőkkel folytatott hosszú és nehéz tárgyalásokat követően arra a megállapításra jutottam, hogy országunk érdekében – különösen ezekben a rendkívül zaklatott és veszélyes időkben – a 2027-es katonai költségvetésünk nem ezermilliárd dollár kell hogy legyen, hanem 1,5 ezermilliárd ” – írta Trump szerda késő este a Truth Social közösségi oldalon.
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy felépítsük azt az „álomhadsereget”, amelyre már régóta vágyunk, és ami még fontosabb: biztonságban és védettségben tart minket, bármilyen ellenféllel szemben
– posztolta az elnök.
A Trump elnök által bejelentett gigantikus védelmi kiadásnövelés meglepte az elemzőket. A Capwolf nevű elemzőcég például részt vett egy, az elnöki bejelentése előtt tartott hadiipari konferencián, amelyen a felszólalók szinte egyhangúlag
arra számítottak, hogy a 2027-es pénzügyi évben enyhe növekedés várható a 2026-os évhez képest.
Ami viszont egyértelmű: a fejlett fegyverrendszerek iránti globális kereslet továbbra is erős. Európa-szerte és azon túl is egyre több ország növeli a megrendeléseit, ami a vállalatokat gyártási kapacitásaik határáig feszíti. Így könnyen gyártási szűk keresztmetszetek alakulhatnak ki. Az üzemek nehezen tudnak lépést tartani a kereslettel, és itt lépnek színre az innovatív vállalatok a saját megoldásaikkal. A befektetők számára ez azt jelenti, hogy érdemes figyelni azokra a cégekre, amelyek hatékonyan tudnak növekedni anélkül, hogy az a minőség rovására menne.
Drónforradalom
- Az orosz–ukrán háború ugyan igazolta, hogy a hagyományos fegyverek (tankok, tüzérség) továbbra is alapvető fontosságúak, viszont
- hihetetlen mértékben megnőtt a drónok és
- az autonóm, pilóta nélküli fegyverek jelentősége. A vállalati megrendelések így nem csupán a hagyományos technológiákra vonatkoznak, egyre nagyobb szerepet kapnak a drónok, illetve a drónelhárító rendszerek.
Érdemes tehát – befektetői szemmel – is keresni azokat a startupokat, amelyek új, innovatív dróntechnológákat fejlesztenek ki. Fontos továbbá figyelni arra is, hogy
az adott cég képes legyen az úgynevezett skálázható gyártásra, vagyis ne legyenek problémái az ellátási lánccal.
Így a hadiipari szektor ma már nem kizárólag a nagy nevek terepe. Bár a bejáratott szereplők továbbra is dominálnak, a startupok egyre inkább reflektorfénybe kerülnek rugalmas, technológiavezérelt megoldásaikkal. Ezek az új belépők a skálázható rendszerekre összpontosítanak – például drónokra, mesterséges intelligenciára és moduláris platformokra –, amelyek költséghatékonyabbak. Különösen figyelemreméltó, ahogyan újragondolják az ellátási láncot, kereskedelmi forgalomban elérhető anyagok felhasználásával egyszerűsítve a gyártást.