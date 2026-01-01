Ilyen olajszállító óriáshajót még nem látott a világ, persze, hogy Kína építette: a New Explorer az egyik legnagyobb a Földön, de nem ezért járnak a csodájára - videó

December 22-én átadták a kínai Dalianban az New Explorert, egy metanolos, kettős üzemanyagú, intelligens, extra nagyságú nyersolaj-szállító hajót (VLCC), amelyet a Kínai Állami Hajóépítő Vállalat (CSSC) Dalian Shipbuilding épített a China Merchants Shipping számára. Ez a mérföldkő a világ első metanolos, kettős üzemanyagú, extra-nagy nagy nyersolaj-szállító hajójának hivatalos kereskedelmi szolgálatba lépését jelenti, olvasható a container-news.com oldalán.

Kína a csúcsra tör: ilyen olajszállító óriáshajót még nem látott a világ

A hajó a CSSC Dalian Shipbuilding által függetlenül fejlesztett 8. generációs VLCC , a Kínai Osztályozási Társaság (CCS) besorolása alapján. Teljes hossza körülbelül 333 méter, nyersolaj-szállítókapacitása pedig körülbelül 2,1 millió hordó. Amellett, hogy kiválóan manőverezhető, nagyobb viharokban is tudnak vele hajózni, kisebb a merülése és olyan kikötőkbe is be tud állni, ahová a hasonló méretű társai nem. Jóval jobban fogyaszt is, mint a régebbi konstrukciók.

A belföldön gyártott, metanolos kettős üzemanyagú főmotorral és metanolos üzemanyag-ellátó rendszerrel felszerelt hajó akár 92 százalékkal is csökkentheti a szén-dioxid-kibocsátást, 99 százalékkal a kén-oxid-kibocsátást és 90 százalékkal az egyéb károsanyag-kibocsátást a hagyományos fosszilis tüzelőanyagokkal működő hajókhoz képest.

Továbbá a hajó saját fejlesztésű fedélzeti intelligens platformokat integrál, mint például egy intelligens folyékony rakomány-vezérlő rendszert és egy intelligens gépház-üzemeltetési és karbantartási rendszert. Ezek együttesen növelik a hajó hatékonyságát,és biztonságát. Az intelligens folyékony rakomány-vezérlő rendszer több mint tíz, a nyersolaj be- és kirakodásához, valamint szállításához kapcsolódó alrendszert integrál, olyan alapvető funkciókat biztosítva, mint a több rendszert átfogó koordinált vezérlés, az intelligens rakománykezelési műveletek és a szakértői tudásalapú döntéstámogatás.

Vízre tették a „kistesót"

2025 utolsó napján a kínai Nantongban vízre bocsátották a világ első 24 000 TEU kapacitású, (A Twenty-foot Equivalent Unit rövidítése, a konténerhajók kapacitását méri, egy 20 láb, nagyjából 6,1 m hosszú szabványkonténernek felel meg, tehát ebből fér rá huszonnégyezer - a szerk.), metanollal hajtott, úgynevezett kettős üzemanyagú konténerszállító hajóját is. Ez a hajó a világ egyik legnagyobb és legfejlettebb zöld, tiszta energiával működő konténerszállító hajója, írja a imarinenews.com.