Kevesen tudják: nagyon szigorodott a használt autók eladása 2026-tól, már nem lehet akármit meghirdetni – a németek példája mutatja, mi vár Magyarországra

2026-tól jelentősen szigorodnak az autóértékesítés szabályai Németországban, különösen a használt autók online hirdetését illetően. Az új uniós irányelv célja a piac átláthatóságának növelése és a problémás, műszakilag nem megfelelő járművek kiszűrése, ám mindez többletköltségeket és adminisztrációt ró az eladókra, főként azokra, akik régebbi autót értékesítenének – írja az echo24.

Nagyot szigorodott a használt autók eladása 2026-tól, már nem lehet akármit meghirdetni / Fotó: Standret / Shutterstock

Az új szabályozás értelmében 2026-tól csak olyan használt autók hirdethetők interneten, amelyek rendelkeznek érvényes közúti alkalmassági igazolással, azaz TÜV-tanúsítvánnyal, vagy hivatalos, okleveles szakértő által készített értékbecsléssel. A dokumentumoknak az eladás időpontjában érvényesnek kell lenniük, és az online platformok kötelesek lesznek ezek meglétét ellenőrizni.

A szabályozás különösen érzékenyen érinti a magáneladókat, köztük is az alacsonyabb jövedelműeket, akik jellemzően régebbi, olcsó autókat próbálnak eladni. Érvényes TÜV hiányában ugyanis kötelező lesz fizetett szakértői véleményt beszerezni, amelyet kizárólag minősített autóipari szakértők készíthetnek el. Ennek költsége a becslések szerint 300–500 euró lehet, ami egy 15–20 éves, például 1 000 euró körüli értékű autó esetében aránytalanul nagy teher, és sokszor gazdaságilag értelmetlenné teheti az eladást.

Fontos különbség, hogy a szabályok kizárólag a nyilvános online értékesítésre vonatkoznak.

Ha valaki az autóját közvetlenül, például családtagoknak vagy ismerősöknek adja el, továbbra sem kötelező TÜV-t vagy szakértői értékelést bemutatnia. A jogalkotók célja elsősorban az ellenőrizetlen export visszaszorítása és a használt autópiac tisztítása.

Az autótulajdonosoknak ezért 2026 előtt érdemes előre tervezniük: időben időpontot foglalni a műszaki vizsgára, szükség esetén szakértői véleményt beszerezni, digitalizálni a jármű dokumentumait, valamint alaposan tájékozódni az értékesítési platformok új követelményeiről.

Az új TÜV-szabályok összességében növelik a fogyasztóvédelmet, de egyúttal drágábbá és bonyolultabbá teszik a használt autók online értékesítését.

Az uniós irányelvek minden tagállamra, így Magyarországra is kötelezők, de a pontos végrehajtásukról a nemzeti törvényhozás dönt. Emiatt a magyar autókereskedőknek és -értékesítőknek is fontos, hogy más tagállam hogyan valósítja meg az uniós előírást. Ráadásul