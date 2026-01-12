A Heineken vezéráldozatot hozott – nem fogy a sör, új irányt kell keresni, már a németek se isznak
Csaknem hat év után távozik posztjáról a Heineken vezérigazgatója: Dolf van den Brink május 31-ig tölti be a pozíciót – közölte a holland sörfőző óriás hétfőn.
Van den Brink 2020 júniusában, a koronavírus-járvány közepén vette át a világ második legnagyobb sörgyártójának irányítását. A cég tájékoztatása szerint a leköszönő vezérigazgató nyolc hónapon keresztül tanácsadóként továbbra is a Heineken rendelkezésére áll.
„A Heineken eljutott arra a pontra, amikor a vezetőváltás segíti leginkább a hosszú távú célok megvalósítását” – mondta Van den Brink, hozzátéve, hogy távozásáig teljes mértékben a stratégia végrehajtására összpontosít.
A Heineken októberben mutatta be 2030-ig szóló új stratégiáját.
A vállalat igazgatótanácsa megkezdi az új vezérigazgató kiválasztását.
Nem fogy eléggé a Heineken söre
Van den Brink távozása beleillik abba a trendbe, amelyben az elmúlt évek nehézségei miatt egyre több fogyasztási cikkeket gyártó vállalat vezérigazgatója áll fel.
A magas megélhetési költségek ugyanis visszafogták a fogyasztást, ami erősen megsínylett az ágazat.
A sörgyártók különösen nehéz helyzetbe kerültek, mivel az értékesítés fellendülésébe vetett reményeket rendre keresztülhúzták az időjárási szélsőségek, a politikai bizonytalanságok és más kedvezőtlen tényezők. A Heineken emellett fontos növekedési piacokon, például Nigériában és Vietnámban is zavarokkal szembesült, ami rontotta az eredményeket.
Emellett a szektor jövőjét tovább árnyékolja az új versenytársak megjelenése, például a súlycsökkentő gyógyszerek térnyerése, amelyek visszafoghatják az élelmiszer- és italeladásokat, továbbá az alkoholfogyasztással kapcsolatos attitűdök változása, különösen a fiatalabb generációk körében.
A vállalatot a befektetők évek óta büntetik amiatt is, hogy nem tudta teljesíteni előrejelzéseit. Bár a befektetők kedvezően fogadták az októberi stratégiai frissítést, egyes elemzők szerint a vállalatnak még bizonyítania kell.
„Van den Brink nagy várakozásokkal érkezett, de a Heineken nem váltotta be ezeket” – mondta a Reutersnek James Edwardes Jones, az RBC Capital Markets elemzője. Szerinte elképzelhető, hogy „éppen erre a vezetőváltásra van most szüksége a Heinekennek”.
Dolf van den Brink vezetése alatt jelentősen esett a dán sörgyártó árfolyama.
Mint ősszel beszámoltunk róla,
a kelleténél is gyengébben fogynak a Heineken sörei, a holland óriásvállalat 2025-ben már másodszor figyelmeztette erre a befektetőit.
A vállalat mínuszban zárta a 2025-ös évet, ami az eladott italmennyiséget illeti, és a prémiumitalokra koncentráló új stratégiája sem igazán vált be eddig.
A vállalat szerint a makrogazdasági kihívások súlyosbodása miatt tették le a söröskorsót az emberek, nem az egészséges életmód utáni vágyakozás késztette őket erre.
A társaság áremelésekkel próbálja elaltatni a részvényesek figyelmét, de egy határ után ez is kontraproduktívvá válhat.
A Heineken a saját nevét viselő lagerje mellett többek között a Tiger és az Amstel márkákat is gyártja.
A sörfőzdék úgy hullanak majd, mint ősszel a legyek
Stefan Blaschak, a bajor Oettinger cég vezérigazgatója a nyáron a kicsi és nagy sörfőzdék csődjére figyelmeztetett, amelyek szerinte az elkövetkező években feltartóztathatatlanok lesznek. A vállalatvezető részben arra alapozza borúlátását, hogy 2025 első hónapjaiban földcsuszamlásszerű, 7-7,5 százalékos volt a németországi sörfogyasztás esése, ami jelentős gyorsulás az elmúlt évek viszonylag folyamatos, 2-3 százalékos csökkenéséhez képest. Stefan Blaschak szerint csak 2025 első felében mintegy 2,6 millió hektoliterrel kevesebb sör fogyott, ami körülbelül napi 3 millió doboznak felel meg.
„A sörfőzdék úgy hullanak majd, mint ősszel a legyek” – fogalmazott.
Sörfogyasztás: nem fogy elég alkohol Németországban, áremelésre kényszerülhetnek a legendás gyártók
Németországban csökken a sörfogyasztás, ahogy változnak az ízlések, így például az éttermekben kezd más szeszes italok vagy például az alkoholmentes sörök felé tolódni a kereslet. A sörfogyasztást befolyásolja a lakosság elöregedése is, az idősebb emberek ugyanis kevesebb szeszes italt fogyasztanak.