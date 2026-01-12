A Heineken vezéráldozatot hozott – nem fogy a sör, új irányt kell keresni, már a németek se isznak

Csaknem hat év után távozik posztjáról a Heineken vezérigazgatója: Dolf van den Brink május 31-ig tölti be a pozíciót – közölte a holland sörfőző óriás hétfőn.

A Heineken az új, 2030-ig szóló stratégiájára koncentrál, amellyel megfordítaná az eladások csökkenő trendjét / Fotó: AFP

Van den Brink 2020 júniusában, a koronavírus-járvány közepén vette át a világ második legnagyobb sörgyártójának irányítását. A cég tájékoztatása szerint a leköszönő vezérigazgató nyolc hónapon keresztül tanácsadóként továbbra is a Heineken rendelkezésére áll.

„A Heineken eljutott arra a pontra, amikor a vezetőváltás segíti leginkább a hosszú távú célok megvalósítását” – mondta Van den Brink, hozzátéve, hogy távozásáig teljes mértékben a stratégia végrehajtására összpontosít.

A Heineken októberben mutatta be 2030-ig szóló új stratégiáját.

A vállalat igazgatótanácsa megkezdi az új vezérigazgató kiválasztását.

Nem fogy eléggé a Heineken söre

Van den Brink távozása beleillik abba a trendbe, amelyben az elmúlt évek nehézségei miatt egyre több fogyasztási cikkeket gyártó vállalat vezérigazgatója áll fel.

A magas megélhetési költségek ugyanis visszafogták a fogyasztást, ami erősen megsínylett az ágazat.

A sörgyártók különösen nehéz helyzetbe kerültek, mivel az értékesítés fellendülésébe vetett reményeket rendre keresztülhúzták az időjárási szélsőségek, a politikai bizonytalanságok és más kedvezőtlen tényezők. A Heineken emellett fontos növekedési piacokon, például Nigériában és Vietnámban is zavarokkal szembesült, ami rontotta az eredményeket.

Emellett a szektor jövőjét tovább árnyékolja az új versenytársak megjelenése, például a súlycsökkentő gyógyszerek térnyerése, amelyek visszafoghatják az élelmiszer- és italeladásokat, továbbá az alkoholfogyasztással kapcsolatos attitűdök változása, különösen a fiatalabb generációk körében.

A vállalatot a befektetők évek óta büntetik amiatt is, hogy nem tudta teljesíteni előrejelzéseit. Bár a befektetők kedvezően fogadták az októberi stratégiai frissítést, egyes elemzők szerint a vállalatnak még bizonyítania kell.

„Van den Brink nagy várakozásokkal érkezett, de a Heineken nem váltotta be ezeket” – mondta a Reutersnek James Edwardes Jones, az RBC Capital Markets elemzője. Szerinte elképzelhető, hogy „éppen erre a vezetőváltásra van most szüksége a Heinekennek”.