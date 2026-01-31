Most van baj: a Föld olajütőerénél sorakozik az iráni hadsereg, Amerika azonnal megmozdult – napi 20 millió hordó eshet ki, nem bírná ki az üzemanyag ára

Washington nem tűr semmiféle veszélyes műveletet a Hormuzi-szorosban – közölte pénteken az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom) azt követően, hogy Irán kétnapos hadgyakorlatot jelentett be a térségben.

Hormuzi-szoros: most van baj, a Föld olajütőerénél sorakozik az iráni hadsereg / Fotó: StockTrek Images via AFP

Közleményében a parancsnokság kiemelte, hogy bármely, az amerikai erők, regionális partnerek, illetve kereskedelmi hajók közelében tanúsított „veszélyes és szakszerűtlen” magatartás,

például az amerikai hadihajók fölötti átrepülés, destabilizálja a régiót.

Kiemelte továbbá, hogy az amerikai egységek továbbra is a legmagasabb szintű szakértelemmel, a nemzetközi normákkal összhangban látják el feladataikat, hozzátéve: az iráni Forradalmi Gárdának is ezt kell tennie.

Felszólította továbbá Teheránt, hogy a manőverek során ne veszélyeztesse a hajózási szabadságot. Irán a tervek szerint vasárnap kezd hadgyakorlatba, amelynek során az egységek éles lőszereket is bevetnének.

A szoroson naponta mintegy húszmillió hordó kőolaj halad át, ami a globális olajkereskedelem körülbelül húsz százalékát jelenti.

Ha itt bármilyen fennakadás történik, azt az üzemanyag ára nem tudná elviselni. Mindenesetre az események a háttérben javában zajlanak: Szaúd-Arábia kedden kizárta annak lehetőségét, hogy légterét vagy területét felhasználják egy esetleges amerikai támadáshoz Irán ellen.

Szaúd-Arábia távolmaradásáról egy esetleges amerikai támadás esetén Mohammed bin Szalmán trónörökös biztosította Maszúd Pezeskján iráni elnököt. A szaúdi döntést megelőzően, hétfőn az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma is hasonló nyilatkozatot tett.

A két öböl menti állam döntése szűkíti Trump nyomásgyakorlási lehetőségeit az iráni rezsimre, ami az amerikai követelés ellenére is folytatja az urándúsítást, illetve szankcionálja az ellene tüntetőket.

Csakhogy ezzel együtt is, a Trump-kormányzat a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót és kísérő hadihajóit a Közel-Keletre vezényelte, köztük cirkálórakétákkal felszerelt egységeket. Emellett több F–15E vadászbombázó is állomásozik a közeli Jordániában.