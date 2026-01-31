Rendkívüli: ettől tartott mindenki, most bekövetkezett, súlyos robbanás történt a Hormuzi-szorosnál Iránban – napi húszmillió hordó olaj rekedhet meg

Legalább egy ember életét vesztette és 14-en megsérültek szombaton egy robbanásban, a dél-iráni Bandar Abbász kikötőjében. Ez Hormuzi-szorosnál található – közölte egy helyi tisztviselő az iráni hírügynökségekkel. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.

Hormuzi-szoros: rendkívüli, súlyos robbanás történt Iránban, az olaj legfőbb útvonalán / Fotó: Anatoly Menzhiliy / Shutterstock

A Reuters által idézett, félhivatalos Tasnim hírügynökség azt viszont közölte, hogy azok a közösségi médiában terjedő jelentések, amelyek szerint a Forradalmi Gárda haditengerészeti parancsnoka lett volna a célpont,

teljes mértékben hamisak.

Az iráni média szerint a robbanás ügyében vizsgálat indult, de további részleteket nem közöltek. Az iráni hatóságokat egyelőre nem sikerült megszólaltatnia a hírügynökségnek.

Ezzel párhuzamosan – ez tehát egy másik eset – négy ember meghalt egy gázrobbanásban az iraki határ közelében fekvő Ahváz városában – jelentette az állami irányítású Tehran Times. További információk egyelőre nem állnak rendelkezésre.

Két izraeli tisztviselő a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy Izraelnek nincs köze a szombati robbanásokhoz, amelyek a Teherán és Washington közötti feszültség közepette történtek. A két ország viszonya az országos iráni tüntetések elleni hatósági fellépés és az iráni nukleáris program miatt éleződött ki.

Donald Trump amerikai elnök még csütörtökön kijelentette, hogy egy „armada” tart Irán felé. Több forrás pénteken úgy értesült, hogy

Trump olyan lehetőségeket mérlegel Irán ellen, amelyek a biztonsági erők elleni célzott csapásokat is magukban foglalják.

Szombaton korábban Maszúd Pezeskján iráni elnök az amerikai, izraeli és európai vezetőket azzal vádolta meg, hogy kihasználják Irán gazdasági problémáit, zavargásokat szítanak, és eszközöket biztosítanak az embereknek ahhoz, hogy „szétszakítsák a nemzetet”.

A Bandar Abbászban történt robbanás különösen aggasztó, mert Irán legfontosabb konténerkikötőjének ad otthont és a Hormuzi-szorosnál fekszik.

Ez az Irán és Omán közötti létfontosságú vízi út, ahol a világ tengeri olajkereskedelmének mintegy egyötöde halad át, napi húszmillió hordó.

A kikötőben tavaly áprilisban is történt egy hatalmas robbanás, amelyben tucatnyian meghaltak, és több mint ezren megsérültek. Az akkori vizsgálóbizottság a polgári védelmi és biztonsági elvek be nem tartását nevezte meg a baleset okaként.