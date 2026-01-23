Deviza
EUR/HUF382,12 +0,04% USD/HUF325,63 +0,2% GBP/HUF439,37 +0,13% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF90,95 -0,02% RON/HUF75,05 +0,04% CZK/HUF15,75 +0,06% EUR/HUF382,12 +0,04% USD/HUF325,63 +0,2% GBP/HUF439,37 +0,13% CHF/HUF411,69 -0,04% PLN/HUF90,95 -0,02% RON/HUF75,05 +0,04% CZK/HUF15,75 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
európai unió
tanulmány
élelmiszer
hús

Húst eszik? Készüljön fel az őrült drágulásra – itt az európai terv, hogyan adóztatnák meg

Az ötletgazdák szerint attól, hogy az egekbe emelnék az élelmiszerek árát, drasztikusan csökkenne a háztartások éves kiadása. A húsfogyasztás környezeti hatásai miatt a húsipart már régóta ostorozzák.
VG
2026.01.23, 08:03
Frissítve: 2026.01.23, 08:04

A zöld forradalomba belecsavarodott, tudósnak álcázott politikai aktivisták továbbra is képtelenek túllépni a húsevés megbélyegzésén és a hústermelő ágazat ellehetetlenítésén: a Guardian által ismertetett legújabb tanulmány szerint jelentősen mérsékelhető lenne az európai háztartások környezeti terhelése, ha a húsfélékre megszűnnének az áfakedvezmények, és mindenhol a teljes áfakulcs vonatkozna rájuk.

hús
Az európai húsfogyasztás már régóta célkeresztben van annak környezeti hatásai miatt. / Fotó: Vémi Zoltán

A húsfogyasztás környezeti hatásainak „gyorsan és viszonylag olcsó csökkentése” érdekében a Nature Food folyóiratban publikált tanulmányt jegyző Potsdami Klímakutató Intézet munkatársai az uniós országokban megtermelt

  • marha-,
  • sertés-,
  • bárány- és
  • csirkehúsra

is a teljes áfakulcsot alkalmaznák, ami szerintük 3–6 százalékkal csökkentené az élelmiszer-fogyasztás környezeti ártalmait.

Rohamtempóban halad a húsipari cég magyarországi beruházása – már csak az a kérdés, kik dolgoznak majd benne

A hús: az örök ellenség

A tanulmány szerint az állati eredetű élelmiszerek adják az Európai Unió étrendhez köthető ökológiai lábnyomának legnagyobb részét. A háztartások étrendje felel

  • az üvegházhatású gázok közel negyedéért,
  • a biodiverzitás-csökkenés több mint feléért,
  • a foszforszennyezésért és
  • a vízfelhasználás közel háromnegyedéért.

Mindezek ellenére az Európai Unió 27 tagállamából 22-ben kedvezményes áfakulcs vonatkozik a húsra. Írországban például 0 százalékos az áfa a húsra, miközben az általános kulcs 23 százalék. Franciaországban 15, Németországban és Olaszországban 12, Spanyolországban 11 százalékpontos a különbség.

Teljes áfakulcs csak Bulgáriában, Dániában, Észtországban, Lettországban és Litvániában érvényes.

Mit hozna a drágítás?

A Guardian által idézett számítás szerint, ha megszűnne a hús áfakedvezménye, az élelmiszer-fogyasztás okozta környezeti károk akár 3,5–5,7 százalékkal csökkennének.

A klímavédelmi hatás évente mintegy 30 millió tonna szén-dioxid-egyenérték megtakarítását jelentené, ami az EU kibocsátásának körülbelül 5 százaléka.

Az intézkedés évi 109 euróval terhelné meg egy átlagos uniós háztartás költségvetését.

A tanulmány szerzői persze igyekeznek kedvezőbb fényben feltüntetni az anyagi vonzatokat, mondván:

ha az állam az extra bevételt visszaosztaná a lakosságnak, a nettó teher csak évi 26 euró lenne”.

A kutatók szerint egy „még hatékonyabb”, „még nagyobb környezeti hasznot hozó”, de politikailag bonyolultabb megoldás lenne az élelmiszerekre kivetett 52 eurós szén-dioxid-ár, amitől szerintük valahogy 12 euróra csökkenne az uniós háztartások teljes éves kiadása. (Ennek a legvalószínűbb módja az lenne, hogy a magas árak miatt senki sem vásárolna ennivalót – a szerk.)

Charlotte Plinke, a tanulmány egyik szerzője úgy nyilatkozott:

Az eredményeink azt mutatják, hogy ezek az intézkedések hatékonyak, de azt is, hogy ma még nem árazzuk be megfelelően a hús környezeti hatásait.”

Szerinte kulcsfontosságú, hogy pontosan ismerjük a valódi hatásokat, és átlátható legyen, mire költik az ebből származó bevételeket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu