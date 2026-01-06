Deviza
EUR/HUF385,21 +0,27% USD/HUF329,16 +0,39% GBP/HUF445,04 +0,31% CHF/HUF415,11 +0,29% PLN/HUF91,47 +0,31% RON/HUF75,72 +0,32% CZK/HUF15,93 +0,33% EUR/HUF385,21 +0,27% USD/HUF329,16 +0,39% GBP/HUF445,04 +0,31% CHF/HUF415,11 +0,29% PLN/HUF91,47 +0,31% RON/HUF75,72 +0,32% CZK/HUF15,93 +0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 813,62 +2,32% MTELEKOM1 806 -0,22% MOL3 134 +4,59% OTP36 680 +1,58% RICHTER10 230 +3,23% OPUS551 +0,18% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS149,5 -0,67% WABERERS5 460 -0,37% BUMIX10 189,93 +0,86% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 548,79 +0,68% BUX115 813,62 +2,32% MTELEKOM1 806 -0,22% MOL3 134 +4,59% OTP36 680 +1,58% RICHTER10 230 +3,23% OPUS551 +0,18% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS149,5 -0,67% WABERERS5 460 -0,37% BUMIX10 189,93 +0,86% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 548,79 +0,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Óriási bejelentést tett a Mercedes Magyarországról, vastagon érinti a kecskeméti gyárat: elveszik a németektől az egyik legnépszerűbb modellt és ideköltöztetik

Ikea
Temu
árverseny
bútor

Nyomulnak a kínai webáruházak, a gyilkos árverseny még az Ikeát is kivégezheti?

Az IKEA-nak a hagyományos versenytársak mellett már az online kereskedők is egyre erősebb konkurenciát támasztanak. Ennek következtében a svéd bútoráruházlánc 80 évtizedes történetének egyik legnehezebb időszakán megy most keresztül.
Világgazdaság
2026.01.06, 15:32

Az ikonikus globális márka több mint 80 éves történetének egyik legnehezebb időszakát éli: stagnáló eladások, elszálló faanyagárak és brutális verseny az olyan online piacterektől, mint az Amazon.com, a Temu és a Shein. A globális franchise-jogokat birtokló Inter IKEA profitja 26 százalékkal zuhant az augusztus 31-én véget ért pénzügyi évben, miután a vállalat csökkentette az árait a versenyképesség megőrzése érdekében – adta hírül az Origo.

IKEA furniture store.
Rendkívül nehéz időszakot él át az IKEA / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A világ legnagyobb bútorkereskedőjének a világ minden tájáról összegyűlt vezetői novemberben hagyományosan a svédországi Älmhult városkában tartották éves csúcstalálkozójukat, ahol az IKEA megszületett az 1940-es években. A Bloomberg felidézi, hogy a termékportfólió, az árpolitika és a üzleti prioritások megtárgyalása mellett az olcsó és kényelmes online vásárlási lehetőséget kínáló versenytársak által támasztott kihívásokról, az általuk diktált árversenyről is sok szó esett.

Újragondolja stratégiáját az IKEA

A kínai webshopok, különösen a Temu és a Shein az elmúlt időszakban robbanásszerű forgalom növekedést értek el, egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piaci tortából. 

Vagyis a hagyományos bútoráruházláncok mellett az IKEA-nak már az olcsó tömegtermékekkel operáló online kereskedők is egyre erősebb konkurenciát támasztanak. 

Az erős piaci versenyben ráadásul a vásárlók könnyen átpártolnak azokhoz a cégekhez, amelyek kiváló ár-érték arányt, valamint gyors és megbízható szállítást kínálnak. 

Ezekhez a folyamatokhoz az IKEA-nak is alkalmazkodnia kell, ezért stratégiaváltásba kezdett – ennek részleteiről itt olvashat bővebben.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu