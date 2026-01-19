Deviza
Az IMF szerint javultak a növekedési kilátások, a bizonytalanság viszont nem csökkent

A Nemzetközi Valutaalap enyhén javította az idei globális gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését. Az IMF ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos buborékkockázatok, valamint a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek továbbra is veszélyt jelentenek a világgazdaságra.
VG
2026.01.19, 13:25
Frissítve: 2026.01.19, 13:32

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a World Economic Outlook jelentés hétfőn közzétett frissítése szerint az idei évre 3,3 százalékos globális növekedést vár, ami magasabb az októberi 3,1 százalékos prognózisnál. A 2027-re vonatkozó előrejelzés változatlanul 3,2 százalék maradt.

International Monetary Fund (IMF)
Az IMF szerint javultak a világgazdaság növekedési kilátásai, a bizonytalanság viszont nem csökkent / Fotó: Anadolu via AFP

Az IMF a Világbankot követve emelte globális növekedési kilátásait, és előrejelzései még optimistábbak. A Világbank a múlt héten 2,6 százalékos globális növekedést prognosztizált erre az évre.

Az IMF az euróövezetben 1,3 százalékos, Kínában pedig 4,5 százalékos gazdasági növekedést jelez előre az idei évre.

Az Egyesült Államokban az IMF 2026-ra 2,4 százalékos növekedést vár, az októberi 2,1 százalékos becsléssel szemben, amit a fiskális politika és az alacsonyabb irányadókamat-szint támogat. 2027-ben a növekedés 2 százalékra lassulhat. „A technológia által vezérelt lendület várhatóan mérséklődik, de továbbra is részben ellensúlyozhatja az alacsonyabb bevándorlást és a lassuló fogyasztást” – emelte ki a frissített jelentésből a Bloomberg.

Könnyen félrecsúszhat a világgazdaság a növekedési pályáról – a legnagyobb hajtóereje adja a legnagyobb bizonytalanságot is

Az IMF szerint azok a tényezők, amelyek jelenleg stabilizálják a világgazdaságot, kihívássá is válhatnak, ha irányt váltanak. Ezek közt említi a részvénypiacokat fűtő mesterségesintelligencia- (MI) boomot és a kereskedelmi feszültségek enyhülését.

A jelentés kiemeli a technológiai beruházások gyors növekedését, főként Észak-Amerikában és Ázsiában, mint a növekedés egyik hajtóerejét. Az IMF arra figyelmeztet, hogy 

ha a várt termelékenységnövekedés elmarad, az „hirtelen piaci visszaesést” válthat ki, amely más ágazatokra is átterjedhet, és csökkentheti a háztartások vagyonát.

Pierre-Olivier Gourinchas és Tobias Adrian IMF-közgazdászok szerint az MI-vezérelt beruházások pénzügyi és szerkezeti kockázatokat is hordoznak, amelyek fokozott figyelmet igényelnek. „Továbbra is aggaszt bennünket, hogy a gazdaságot potenciálisan nagy sokkok érhetik, amelyeknek nincs azonnali hatásuk, de idővel összeadódhatnak” – írta Pierre-Olivier Gourinchas a közös blogbejegyzésben. A szakértő rávilágított, hogy a globális gazdaság eddig alkalmazkodóképesnek bizonyult, de a bizonytalanság továbbra is magas.

Az IMF szerint a vámok és a bizonytalanság gazdasági hatása várhatóan idén és jövőre enyhül, ám új kereskedelmi viták is kirobbanhatnak, és egyre több ország vehet fel protekcionista álláspontot. Ez alacsonyabb vállalati nyereségmarzsokhoz és tartósabb árnyomáshoz vezethet.

